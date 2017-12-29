Собаки-поздравляки
Татьяна Афанасьева,
ведущая рубрики «Детская» в семейной газете «Слобода»
Даша Громова (Тула):
«Моя Собака-поздравляка поздравляет всех ребят.
Будьте счастливы, друзья, не забудьте про меня!»
Лиза Дериглазова (Тула):
«Бежит Собачка в „Слободу“,
Хвостиком виляя…
Здоровья, счастья и добра
Мы вам пожелаем!»
Андрей Гуров (Тула): «Поздравляю всех с Новым годом! Желаю здоровья, много пятёрок и подарков. Пусть Дед Мороз исполнит все ваши желания!»
Варвара Маркина (Тула):
«Желаю здоровья, желаю тепла,
Пусть Новый год наметёт волшебства
И Дед Мороз принесёт вам из сказки
Счастья полные салазки!»
Дима Соболев (Узловая):
«Год Собаки наступает, ждали мы его давно,
Все мечты он исполняет, будто в сказочном кино!»
Дима Жуков (Тула):
«Год Собаки настаёт, пусть он радость принесёт.
Пусть всё лучшее случится, чтобы всем желаньям сбыться».
Максим Евстратов (Тула):
«С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю!
Чтобы Дедушка Мороз вам подарочки принёс!»
Ангелина Балакшина (Тула):
«Пусть принесёт вам Дед Мороз
Мешок здоровья, счастья воз,
Другой мешок — со смехом,
А третий пусть — с большим успехом!»
Егор Дериглазов (Тула):
«Год Собачки тут как тут,
Гости к вам уже идут!
Не болейте, не рычите,
Дружбу с детства берегите!»
София Блошкина (Щекино):
«Скрипит под лапами снежок —
Удачу нам несёт Снежок.
С Новым годом поздравляет,
Наполняет нас добром.
Он подарки и веселье
Принесёт вам в каждый дом».
Миша Мариничев (Тула):
«Всех с годом Жёлтой Земляной Собаки!»
Алексей Хомяков (Тула):
«На окне узор замысловатый,
Буквы еле-еле разберёшь,
Выводил щенок лохматый:
«Как год встретишь, так и проведёшь!»
Александр Коновалов (Тула):
«Пусть забьётся сердце часто
В ожидании чудес,
Ведь на Новый год к нам счастье
Тихо спустится с небес!»
Анастасия Максимова (Тула):
«Новый год — время желаний,
Время лучших идей и надежд,
С этим праздником я поздравляю,
В нём желаю добра и чудес».
Вадим Филиппов (Тула) передаёт новогоднюю телеграмму
от пса Умки: «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям желаю лаем звонким, чтоб год был восхитительным!»
Слава Преображенский (Тула):
«Собака-робот в Новый год
Вам только счастье принесёт.
Веселых игр и развлечений
И лишь хороших приключений!»
Никита Савка (Тула):
«С годом Собаки всех вас поздравляю!
В будках уюта и счастья желаю. :)
Пусть во всем будет год — чемпион!
Гавкает только по делу пусть он!»
Даниил Старухин (Тула):
«Пусть горят огни на ветках,
Хороводы водятся!
Пусть о всех послушных детках
Счастье позаботится!»
Анна Сафрони (Тула):
«Всех поздравит с Новым годом
Мой щеночек озорной,
Ёлочку подарит,
Радость принесёт!»
Маргарита Янкина (Тула):
«Четыре лапы, влажный нос
Нам этот Новый год принёс!
Комочком света и тепла
Собачка к нам ко всем пришла!
С новым, 2018 годом вас, друзья!»
Мария Исаева (д. Харино):
«Мой Полкан вас поздравляет с Новым годом,
Он прогонит громким лаем все невзгоды.
Мир вам, счастье принесёт
И успехов в Новый год».
Маша Кабанова (Тула):
«Пусть исчезнут все беды во мраке,
Пусть удача к нам в гости придёт,
Новый год к нам спешит — год Собаки,
Море счастья он нам принесёт!»
Павел Першин (Тула):
«Пусть в этот славный новогодний вечер
Сказка к вам волшебная придёт.
А Дед Мороз в своём мешке заветном
Подарки непременно принесёт!»
Дарья Фефелова (Тула):
«В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!»
Анастасия Плюснина (Щекино):
«С Новым годом поздравляю!
В дверь стучится верный пёс,
Прыгая и хвостиком виляя,
Мир, радость и счастье он принесёт».
Настя Шаухина (Обидимо):
«Скоро праздник Новый год!
Дед Мороз ко всем придёт.
А у Дедушки в мешке —
Лабрадор на ремешке.
Будет снова он рулить,
Чтобы нам полегче жить!»
Кира Илюшечкина (Тула):
«Пусть снежинки не спеша
Хороводы в небе водят,
Пёсик — добрая душа
Ровно в полночь в дом приходит,
Добротой и лаской окружает,
Наши все желанья исполняет!»
Соня Балакина (Тула):
«Новый год, Новый год
По стране вот-вот пойдёт…
И Собака в этот год поздравленья всем несёт!»
Дима Болотов (Тула):
«Пусть в новом году у вас будет всё, что нельзя купить: любовь, здоровье, счастье и друзья!»
Даша Липковская (Тула):
«Год Собаки наступает,
Ласкается он, а не лает,
Я вам желаю счастья в нём,
Удачи, счастья всем кругом!»
Мария Кирьянова (Щекино):
«Шарик мчится, к нам спешит,
Всем подарки он подарит,
Радость, счастье и веселье
Поскорее принесёт».
Ян Татаринов (Тула):
«В год 2018 не должны вы огорчаться,
Это будет лучший год.
Вам Собака принесёт
Счастье, радость и везенье —
Тут не может быть сомненья.
И здоровье в этот год ни за что не подведёт!»
Валерия Минеева (Щекино):
«Я Барбосик — символ года
И налаю для народа:
Счастья, радости, тепла,
Бесконечного добра!»
Ирина Плюснина (Щекино):
«Год Собаки наступает,
Каждый в дом их свой пускает.
Будку теплую готовит,
Ведь Собака — друг семьи,
В этот год её прими!»
Полина Балакина (Тула):
«Лай Собаки раздаётся
Прямо за порогом,
Принесла вам поздравленья
Она с Новым годом!»
С наступающим вас Новым годом, друзья! Пусть ваши зимние каникулы будут яркими и волшебными! Пусть наконец-то выпадет снег и можно будет лихо скатиться с горки на картонке! Помните, как в детстве? Слепить снеговика с морковкой вместо носа, проложить лыжню между ёлок, сделать «ангела», упав в сугроб, и ощутить себя счастливым-пресчастливым.
Пусть в вашей жизни будет множество ярких кадров и поводов для улыбок в наступающий год Собаки! :)
Источник фото pp.userapi.com
Давно делали «снежного ангела»?