Собаки-поздравляки

Татьяна Афанасьева,

ведущая рубрики «Детская» в семейной газете «Слобода» Друзья, как у вас с новогодним настроением? Просочилось оно уже в ваши дома и офисы? Рабочие станки увешаны гирляндами, компьютеры одарены праздничными заставками, а коллеги приносят мандарины мешками? У нас всё именно так :) А ещё в «Слободу» прибыли собаки-поздравляки в большом количестве - их сделали наши самые маленькие читатели со своими не ленивыми родителями, и это просто праздник какой-то! Собаки-поздравляки повсюду, а вместе с ними - доброе ощущение приближающегося праздника. Смотрите...



Даша Громова (Тула):

«Моя Собака-поздравляка поздравляет всех ребят.

Будьте счастливы, друзья, не забудьте про меня!»

Лиза Дериглазова (Тула):

«Бежит Собачка в „Слободу“,

Хвостиком виляя…

Здоровья, счастья и добра

Мы вам пожелаем!»

Андрей Гуров (Тула): «Поздравляю всех с Новым годом! Желаю здоровья, много пятёрок и подарков. Пусть Дед Мороз исполнит все ваши желания!»

Варвара Маркина (Тула):

«Желаю здоровья, желаю тепла,

Пусть Новый год наметёт волшебства

И Дед Мороз принесёт вам из сказки

Счастья полные салазки!»

Дима Соболев (Узловая):

«Год Собаки наступает, ждали мы его давно,

Все мечты он исполняет, будто в сказочном кино!»

Дима Жуков (Тула):

«Год Собаки настаёт, пусть он радость принесёт.

Пусть всё лучшее случится, чтобы всем желаньям сбыться».

Максим Евстратов (Тула):

«С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю!

Чтобы Дедушка Мороз вам подарочки принёс!»

Ангелина Балакшина (Тула):

«Пусть принесёт вам Дед Мороз

Мешок здоровья, счастья воз,

Другой мешок — со смехом,

А третий пусть — с большим успехом!»

Егор Дериглазов (Тула):

«Год Собачки тут как тут,

Гости к вам уже идут!

Не болейте, не рычите,

Дружбу с детства берегите!»

София Блошкина (Щекино):

«Скрипит под лапами снежок —

Удачу нам несёт Снежок.

С Новым годом поздравляет,

Наполняет нас добром.

Он подарки и веселье

Принесёт вам в каждый дом».

Миша Мариничев (Тула):

«Всех с годом Жёлтой Земляной Собаки!»

Алексей Хомяков (Тула):

«На окне узор замысловатый,

Буквы еле-еле разберёшь,

Выводил щенок лохматый:

«Как год встретишь, так и проведёшь!»

Александр Коновалов (Тула):

«Пусть забьётся сердце часто

В ожидании чудес,

Ведь на Новый год к нам счастье

Тихо спустится с небес!»

Анастасия Максимова (Тула):

«Новый год — время желаний,

Время лучших идей и надежд,

С этим праздником я поздравляю,

В нём желаю добра и чудес».

Вадим Филиппов (Тула) передаёт новогоднюю телеграмму

от пса Умки: «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям желаю лаем звонким, чтоб год был восхитительным!»

Слава Преображенский (Тула):

«Собака-робот в Новый год

Вам только счастье принесёт.

Веселых игр и развлечений

И лишь хороших приключений!»

Никита Савка (Тула):

«С годом Собаки всех вас поздравляю!

В будках уюта и счастья желаю. :)

Пусть во всем будет год — чемпион!

Гавкает только по делу пусть он!»

Даниил Старухин (Тула):

«Пусть горят огни на ветках,

Хороводы водятся!

Пусть о всех послушных детках

Счастье позаботится!»

Анна Сафрони (Тула):

«Всех поздравит с Новым годом

Мой щеночек озорной,

Ёлочку подарит,

Радость принесёт!»

Маргарита Янкина (Тула):

«Четыре лапы, влажный нос

Нам этот Новый год принёс!

Комочком света и тепла

Собачка к нам ко всем пришла!

С новым, 2018 годом вас, друзья!»

Мария Исаева (д. Харино):

«Мой Полкан вас поздравляет с Новым годом,

Он прогонит громким лаем все невзгоды.

Мир вам, счастье принесёт

И успехов в Новый год».

Маша Кабанова (Тула):

«Пусть исчезнут все беды во мраке,

Пусть удача к нам в гости придёт,

Новый год к нам спешит — год Собаки,

Море счастья он нам принесёт!»

Павел Першин (Тула):

«Пусть в этот славный новогодний вечер

Сказка к вам волшебная придёт.

А Дед Мороз в своём мешке заветном

Подарки непременно принесёт!»

Дарья Фефелова (Тула):

«В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!»

Анастасия Плюснина (Щекино):

«С Новым годом поздравляю!

В дверь стучится верный пёс,

Прыгая и хвостиком виляя,

Мир, радость и счастье он принесёт».

Настя Шаухина (Обидимо):

«Скоро праздник Новый год!

Дед Мороз ко всем придёт.

А у Дедушки в мешке —

Лабрадор на ремешке.

Будет снова он рулить,

Чтобы нам полегче жить!»

Кира Илюшечкина (Тула):

«Пусть снежинки не спеша

Хороводы в небе водят,

Пёсик — добрая душа

Ровно в полночь в дом приходит,

Добротой и лаской окружает,

Наши все желанья исполняет!»

Соня Балакина (Тула):

«Новый год, Новый год

По стране вот-вот пойдёт…

И Собака в этот год поздравленья всем несёт!»

Дима Болотов (Тула):

«Пусть в новом году у вас будет всё, что нельзя купить: любовь, здоровье, счастье и друзья!»

Даша Липковская (Тула):

«Год Собаки наступает,

Ласкается он, а не лает,

Я вам желаю счастья в нём,

Удачи, счастья всем кругом!»

Мария Кирьянова (Щекино):

«Шарик мчится, к нам спешит,

Всем подарки он подарит,

Радость, счастье и веселье

Поскорее принесёт».

Ян Татаринов (Тула):

«В год 2018 не должны вы огорчаться,

Это будет лучший год.

Вам Собака принесёт

Счастье, радость и везенье —

Тут не может быть сомненья.

И здоровье в этот год ни за что не подведёт!»

Валерия Минеева (Щекино):

«Я Барбосик — символ года

И налаю для народа:

Счастья, радости, тепла,

Бесконечного добра!»

Ирина Плюснина (Щекино):

«Год Собаки наступает,

Каждый в дом их свой пускает.

Будку теплую готовит,

Ведь Собака — друг семьи,

В этот год её прими!»

Полина Балакина (Тула):

«Лай Собаки раздаётся

Прямо за порогом,

Принесла вам поздравленья

Она с Новым годом!»

С наступающим вас Новым годом, друзья! Пусть ваши зимние каникулы будут яркими и волшебными! Пусть наконец-то выпадет снег и можно будет лихо скатиться с горки на картонке! Помните, как в детстве? Слепить снеговика с морковкой вместо носа, проложить лыжню между ёлок, сделать «ангела», упав в сугроб, и ощутить себя счастливым-пресчастливым.

Пусть в вашей жизни будет множество ярких кадров и поводов для улыбок в наступающий год Собаки! :)

Источник фото pp.userapi.com

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