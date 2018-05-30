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Пролетарии всех стран

Пролетарии всех стран

Источник фото на заставке golance.ru
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

Кем мы только не мечтали быть в детстве, начиная от космонавта и заканчивая банкиром. На кого только не учились в университетах, думая про то, как изменим мир, свернём горы и станем профессионалами с большой буквы. Тесты про профориентации, лекции на тему «Быть, а не казаться!», кричащие интервью богатых и успешных — как же всё это круто, важно и… весело. А помните монументальное и мотивирующее из Маяковского? «Все работы хороши — выбирай на вкус!» В общем сегодня фоторепортаж о многообразии профессий, потерянном времени и повышении собственной самооценки. Если есть фотографии в тему — дополняйте.
 

 

«Чистильщик обуви. Лима. Перу». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Его профессия выращивать мидии и устрицы. Черногория, Которская бухта. Короче „мидийный“ фермер». Фото Дмитрия Койды.

 

«Уличный танцор, не поднимающий головы. Бельгия». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Невероятно тяжелая работа — переплавлять алюминий. С утра до поздней ночи. На улице жара под 40. А у них на рабочем пятачке еще больше. Плавельщик. Чад, Нджамена». Фото Дмитрия Койды.

 

«Гребцы ногами. Вьетнам». Фото Татьяны Афанасьевой.

 
 

«Даже не знаю, как правильно называется его профессия. Он охраняет и обслуживает скважину с питьевой водой. Западная Сахара. Бывает смотритель маяка, а это смотритель скважины». Фото Дмитрия Койды.

 

«Гусляры. Россия». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Сборщики устриц. Канкаль, Франция». Фото Геннадия VKup.

 

«Работники ослиного таксопарка. Родос, Греция». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Скорняки (кожевники) в Марракаше, Марокко». Фото Дмитрия Койды.

 

«Живые скульптуры. Барселона, Каталуния». Фото Татьяна Афанасьевой.

 

«Лицитатор рыбного аукциона. Джерба, Тунис».

 

«Резчик по дереву. Тульский кремль». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Гондольеры. Венеция, Италия». Фото Геннадия VKup.

 

«Барабанщик в пельменной. Китай». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Кактусовый мельник, или производитель напитка Мескаль. В просторечии мескаль — это текила без последующей обработки. Мексика». Фото Дмитрия Койды.
 

 

 

«Взрыватель петард при храме. Тайланд». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Скатинье. Работник „города скатов“. Так называется место, где их много. остров Антигуа». Фото Дмитрия Койды.

 

«Шарманщик. Брюгге, Бельгия». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

За кадром, увы, остались переворачиватель пингвинов, уборщик айсбергов, стояльщик в очереди и многие другие интересные профессии. Не довелось пока встретить в реале :)

Уверена, у вас тоже найдутся фотографии в тему! Добавляйте в комментарии ;) И это тот случай, когда разрешено постить фото из Интернета, только желательно
с кратким описанием профессии.

 

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 12:41 +24
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