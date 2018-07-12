Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка...

Татьяна Афанасьева

А давайте-ка поздравим всех фотографов с их праздником! Не перестаю удивляться этим замечательным людям, которые и в снег, и в дождь, и в адское пекло не теряют самообладания, вдохновения и своих увесистых сумок с техникой, умеют поймать настроение, выстроить композицию, запустить дрон, «пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю что»... Иногда кажется, что они реально всемогущи и могут оказываться одновременно в двух или трёх местах! Спасибо им, они дарят нам самые разные истории, вкладывая в них частичку себя и своего мира. И сегодня все тосты за них. Даже безалкогольные.