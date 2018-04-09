Татьяна Афанасьева

Мы ждали, ждали и, наконец, дождались! И небо пронзительно синее, и солнце улыбается, и птички поют, и подснежники цветут, и реки расплылись от удовольствия... ♥ Весна полным ходом! И не только в календаре. Предлагаю поделиться своим настроением, вы же, наверняка, что-то фотографировали в эти чудесные солнечные выходные ;)