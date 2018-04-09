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Весна!

Весна!

Источник фото на заставке pinterest.com
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

Мы ждали, ждали и, наконец, дождались! И небо пронзительно синее, и солнце улыбается, и птички поют, и подснежники цветут, и реки расплылись от удовольствия... ♥ Весна полным ходом! И не только в календаре. Предлагаю поделиться своим настроением, вы же, наверняка, что-то фотографировали в эти чудесные солнечные выходные ;)

Фото Алексея Горохова.

 

Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Евгения Качурина.

 

Фото Дмитрия Дзюбина.

 

Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Ирины Плаховой.

 

Фото Сергея Горохова.

 

Фото Евгения Качурина.

 

Фото Алексея Пирязева.

 

Фото Андрея Илюхина.

 

Фото Ирины Плаховой.

 

Фото Татьяны Афанасьевой.

 

Фото Ирины Пшонкиной.

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 10:01 +14
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