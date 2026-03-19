«Почта России»: быстрее и ближе только к звездам!

Нет, доставляют они, как и прежде, за шесть дне, просто добраться до нашего отделения по весне стало затруднительно.

В очередной раз столкнулся с «работой» нашего 27-го отделения «Почты России», которое расположено аккуратно напротив (через двор) от моего подъезда: в пятиэтажном кирпичном доме. Просьбы и требования посетителей услышали, отмосток забетонировали…, но асфальтовую дорожку к входу так и не сделали.

Человек, выходящий из отделения, сначала наступает в снег, затем на лед, потом в грязь, и сразу оказывается на проезжей части!

Как посетитель попадет в само отделение, для меня секрет (одно скажу точно — один без посторонней помощи я бы туда не попал!).

Думаю, что у инвалидов-колясочников добраться сюда нет ни малейшего шанса.

Дальше — больше. Внутри помещения почти нет посетителей, но есть сюрприз — коробки для посылок в наличии… только размером со старый советский телевизор. Сотрудница ничего толком не объясняет + «что воля, что неволя — все равно».

Уже на выходе обратили внимание на заградительную ленту, почему-то намотанную на дерево (видимо, с крыши летел лёд).

Позвонил на горячую линию ведомства и оставил запрос — в процессе вспомнил, что это не первая и даже не вторая жалоба…

Как говорил сатирик Михаил Жванецкий, может, в консерватории что-то подправить?

Всего-то нужно заасфальтировать дорожки, ведущие к почтовому отделению, да проконтролировать работу дворника, который должен убирать подведомственную территорию.

П. С. На все про все без очередей ушло 45 минут, включая поход в соседний магазин за коробкой, которой на почте не было в наличии.