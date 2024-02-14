Он существует. Кардиолог рассказала, как жить с синдромом разбитого сердца

«Разбитое сердце» не просто метафора, а серьезный синдром и повод обратиться к врачу. Его называют Такоцубо. Что это такое? Как распознать? И кто в группе риска?

– Что представляет собой синдром разбитого сердца? Почему его второе название «Такоцубо»? Какие у него симптомы?

– Понятие Такоцубо вошло в кардиологию сравнительно недавно, в 90-е годы прошлого века. Такоцубо – это горшок для ловли осьминога, который используют в Японии. Он имеет округлое основание и горлышко, которое сужается наверху. Именно такую форму принимает сердце, если посмотреть на него с помощью УЗИ во время развития синдрома Такоцубо.