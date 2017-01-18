Избавьтесь от воспалений в суставах и позвоночнике

Каждый восьмой житель нашей страны страдает от болезней суставов и позвоночника. Причем заболевания эти уже давно «помолодели»: они наблюдаются как у пожилых, так и у совсем юных людей. Как не запустить болезнь и забыть о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, рассказывают тульские врачи.

Ай, болит! В чем дело?

Артроз — самая распространенная болезнь суставов. Механизм развития заболевания, как правило, один: хрящ внутри сустава разрушается из-за нарушения кровоснабжения и обмена веществ.



Иван Куликов

— Причины, приводящие к развитию болей, разнообразны, но все они приводят к одному и тому же — воспалению в суставе. А боль — один из признаков воспалительного процесса, — говорит Иван Куликов, врач-ревматолог НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД». — В зависимости от характера воспаления боли могут возникать в разное время суток, иметь разную интенсивность. Например, при остеоартрозе характерны боли во время ходьбы и к концу дня. Скованности в суставах нет, и боль, как правило, непродолжительна. Важнейшее значение в лечении и профилактике остеоартроза имеют немедикаментозные методы. Внимание, прежде всего, стоит уделить снижению массы тела. Каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на сустав в пять раз. Сустав обеспечивает движение, поэтому для него важны рациональные физические нагрузки (фитнес, плавание, прогулки). А еще важно избегать стрессовых ситуаций!

Как заставить боль отступить?

Заниматься самолечением не стоит: на этом настаивают все врачи. Поэтому, как только у вас появились даже незначительные боли, отправляйтесь на прием к специалисту.



Татьяна Куренева

— Врач поставит диагноз и назначит грамотное лечение, — говорит врач-ревматолог многопрофильной клиники «Л-Мед» Татьяна Куренева. — Для обезболивания мы прописываем пациентам лекарства из группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). В острых случаях, когда боль становится невыносимой, врач прибегает к так называемой блокаде: с помощью специальных инструментов проводит инъекцию сильнодействующего препарата непосредственно в полость сустава. И это дает хороший эффект! После такой процедуры у многих пациентов полностью и надолго исчезает боль, подвижность сустава может восстановиться. Если же разрушение сустава критическое и терапевтические методы уже не помогают, приходится прибегать к хирургическому вмешательству — эндопротезированию. Тогда «родной сустав» заменяется искусственным.

Спорт — ваш лучший товарищ



Михаил Азаркин

— К лечению боли в суставах нужно подходить комплексно, — говорит Михаил Азаркин, ортопед Центра реабилитации и профилактики г. Тулы. — Помимо медикаментозного лечения пациентам стоит прибегнуть к физиотерапии, гидропроцедурам и, конечно же, физкультуре. Активный образ жизни — ваш лучший помощник в профилактике артрозов. Катание на лыжах, велосипеде, ходьба, плавание — все это способствует укреплению суставов и предотвращает возникновение болевого синдрома. Есть одно условие: заниматься физкультурой нужно аккуратно, чтобы не навредить своему организму. Нагрузки должны быть дозированными с постепенным их увеличением. Пациентам, испытывающим боль в суставах, я также рекомендую употреблять больше нежирных сортов рыбы и мяса, молочных продуктов и бобовых: они отлично укрепляют кости и суставы.

Боли в позвоночнике? Есть современное решение

Вытяжение позвоночника — один из самых действенных способов борьбы с болью в спине. Но если про традиционное, сухое, вытяжение знают многие, то про подводное — не все.



Галина Сермяжко

— Лечебный эффект при подводном вытяжении позвоночника обусловлен одномоментным воздействием на пациента теплой воды и тракции, — говорит Галина Сермяжко, заведующая центром восстановительной медицины «Феникс». — Доказана его клиническая эффективность при дискогенных радикулитах, начальных проявлениях болезни Бехтерева и деформирующем спондилезе. От этой процедуры у многих больных сразу же прекращаются корешковые боли. Перед проведением тракционной терапии обязательно рентгенографическое исследование позвоночника, МРТ. Процедура противопоказана пациентам с переломом позвоночника, массой тела больше ста килограммов, остеопорозом. Также подводное вытяжение не рекомендуется проводить людям старше 60 лет.