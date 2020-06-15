Итоги самоизоляции на Myslo: о плюсах, минусах и залайканных любимцах
Похоже, славные деньки, когда у многих путь от дома до работы представлял собой расстояние от кровати до стола, подходят к концу.
Кто-то с радостью побежит на работу, кто-то врос корнями в уютное домашнее кресло, другие же и не переставали ходить в любимый офис.
Но главное, что все мы продолжали встречаться на Myslo.ru, делиться новостями, общаться, участвовать в конкурсах, а иногда и ссориться. Подведем же итоги периода самоизоляции!
Многобукв
Вау! Это надо же столько комментариев написать!
6884 ФсёБесит!
4593 Smаsh.
4100 Mr.Nobody
3240 Лёля Лори
3146 Tula5555
3096 VMFTULA
3072 Федот Стрелец
2960 Volk177, просто Волк
2742 Людмила Н.
2657 Makl
Писатель
Совсем другое дело – писать блоги.
12 Serzhikk
10 Симаков Алексей - Дикий Химик
5 Sol-3
5 natalia76
5 DBV
5 Prohodchik
4 a-t-o-s
4 Лёля Лори
Позитивчик
Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?
69239 Xenon5
37642 piyavkadobraya
37031 LediOven (свекровь,мама)
32474 verum est verum
25811 веточка
21848 Tula5555
18138 Анфиса_лисослон
16856 Jaekson
16670 Павел Спасский
16125 moya dieta-alcohol
Всем недоволен
Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?
1047 Lexus-650
426 Garda
395 FonFon
359 dimka78165
309 Xenon5
266 palivac
231 Скоморохъ
215 Zidan
214 Makl
201 Tula-moya_Rodina
Любимец публики
Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики!
39338 ФсёБесит!
26309 Лёля Лори
25617 Tula5555
21484 Nonsens
17864 Sergo33
16204 Mr.Nobody
15318 Федот Стрелец
14791 Xenon5
14114 verum est verum
13830 Smаsh.
Всем не угодил
Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?
640 Lexus-650
596 Tula5555
429 W_J
381 Lutuk
345 группа_пролетарского_гнева
314 palivac
296 Serzhikk
273 ФсёБесит!
238 TulyakCuckold
Не было такого!
Интересно, а кто чаще остальных удалял свои комментарии?
728 Xenon5
172 Garda
76 УтянА
69 Diamond
56 VMFTULA
51 kakoytologin
45 Василиса
31 zmeika
31 Nonsens
29 Mr.Nobody
Звезда фотоконкурсов
Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?
22 LediOven (свекровь,мама)
11 SHISHNIK
11 Mamarina
10 sementsova05
9 Лёля Лори
7 chui
7 веточка
7 bughalter
7 mir
6 AlexTula
Лучшие комментарии
Лучший по версии редакции:
Собрал больше всего плюсов:
И больше всего минусов:
А что на самоизоляции запомнилось вам? Делитесь в комментариях! И пусть вам будет уютно здесь, на Myslo, откуда бы вы к нам ни заходили! С любовью, ваша редакция.