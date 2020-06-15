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Итоги самоизоляции на Myslo: о плюсах, минусах и залайканных любимцах

Итоги самоизоляции на Myslo: о плюсах, минусах и залайканных любимцах

Похоже, славные деньки, когда у многих путь от дома до работы представлял собой расстояние от кровати до стола, подходят к концу.

Кто-то с радостью побежит на работу, кто-то врос корнями в уютное домашнее кресло, другие же и не переставали ходить в любимый офис.

Но главное, что все мы продолжали встречаться на Myslo.ru, делиться новостями, общаться, участвовать в конкурсах, а иногда и ссориться. Подведем же итоги периода самоизоляции!

 

Многобукв

Вау! Это надо же столько комментариев написать!

ФсёБесит!

6884    ФсёБесит!
4593    Smаsh.
4100    Mr.Nobody
3240    Лёля Лори
3146    Tula5555
3096    VMFTULA
3072    Федот Стрелец
2960    Volk177, просто Волк
2742    Людмила Н.
2657    Makl

 

Писатель 

Совсем другое дело – писать блоги.

Serzhikk

12  Serzhikk
10  Симаков Алексей - Дикий Химик
5    Sol-3
5    natalia76
5    DBV
5    Prohodchik
4    a-t-o-s
4    Лёля Лори

 

 

Позитивчик

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?

Serzhikk

69239    Xenon5
37642    piyavkadobraya
37031    LediOven (свекровь,мама)
32474    verum est verum
25811    веточка
21848    Tula5555
18138    Анфиса_лисослон
16856    Jaekson
16670    Павел Спасский
16125    moya dieta-alcohol

 

 

Всем недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?

Lexus-650

1047    Lexus-650
426    Garda
395    FonFon
359    dimka78165
309    Xenon5
266    palivac
231    Скоморохъ
215    Zidan
214    Makl
201    Tula-moya_Rodina

 

 

Любимец публики

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики!

ФсёБесит!

39338    ФсёБесит!
26309    Лёля Лори
25617    Tula5555
21484    Nonsens
17864    Sergo33
16204   Mr.Nobody
15318    Федот Стрелец
14791    Xenon5
14114    verum est verum
13830    Smаsh.

 

 

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?

Lexus-650

640    Lexus-650
596    Tula5555
429    W_J
381    Lutuk
345    группа_пролетарского_гнева
314    palivac
296    Serzhikk
273    ФсёБесит!
238    TulyakCuckold

 

 

Не было такого!

Интересно, а кто чаще остальных удалял свои комментарии?

Serzhikk

728    Xenon5
172    Garda
76    УтянА
69    Diamond
56    VMFTULA
51    kakoytologin
45    Василиса
31    zmeika
31    Nonsens
29    Mr.Nobody

 

 

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?

LediOven (свекровь,мама)

22    LediOven (свекровь,мама)
11    SHISHNIK
11    Mamarina
10    sementsova05
9    Лёля Лори
7    chui
7    веточка
7    bughalter
7    mir
6    AlexTula

 

 

Лучшие комментарии

Лучший по версии редакции:

 

Собрал больше всего плюсов:

 

И больше всего минусов:

 

А что на самоизоляции запомнилось вам? Делитесь в комментариях! И пусть вам будет уютно здесь, на Myslo, откуда бы вы к нам ни заходили! С любовью, ваша редакция.

 

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 18:20 +18
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