Итоги самоизоляции на Myslo: о плюсах, минусах и залайканных любимцах

Похоже, славные деньки, когда у многих путь от дома до работы представлял собой расстояние от кровати до стола, подходят к концу.

Кто-то с радостью побежит на работу, кто-то врос корнями в уютное домашнее кресло, другие же и не переставали ходить в любимый офис.

Но главное, что все мы продолжали встречаться на Myslo.ru, делиться новостями, общаться, участвовать в конкурсах, а иногда и ссориться. Подведем же итоги периода самоизоляции!

Многобукв

Вау! Это надо же столько комментариев написать!

6884 ФсёБесит!

4593 Smаsh.

4100 Mr.Nobody

3240 Лёля Лори

3146 Tula5555

3096 VMFTULA

3072 Федот Стрелец

2960 Volk177, просто Волк

2742 Людмила Н.

2657 Makl

Писатель

Совсем другое дело – писать блоги.





12 Serzhikk

10 Симаков Алексей - Дикий Химик

5 Sol-3

5 natalia76

5 DBV

5 Prohodchik

4 a-t-o-s

4 Лёля Лори

Позитивчик

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?





69239 Xenon5

37642 piyavkadobraya

37031 LediOven (свекровь,мама)

32474 verum est verum

25811 веточка

21848 Tula5555

18138 Анфиса_лисослон

16856 Jaekson

16670 Павел Спасский

16125 moya dieta-alcohol

Всем недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?





1047 Lexus-650

426 Garda

395 FonFon

359 dimka78165

309 Xenon5

266 palivac

231 Скоморохъ

215 Zidan

214 Makl

201 Tula-moya_Rodina

Любимец публики

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики!

39338 ФсёБесит!

26309 Лёля Лори

25617 Tula5555

21484 Nonsens

17864 Sergo33

16204 Mr.Nobody

15318 Федот Стрелец

14791 Xenon5

14114 verum est verum

13830 Smаsh.

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?

640 Lexus-650

596 Tula5555

429 W_J

381 Lutuk

345 группа_пролетарского_гнева

314 palivac

296 Serzhikk

273 ФсёБесит!

238 TulyakCuckold

Не было такого!

Интересно, а кто чаще остальных удалял свои комментарии?

728 Xenon5

172 Garda

76 УтянА

69 Diamond

56 VMFTULA

51 kakoytologin

45 Василиса

31 zmeika

31 Nonsens

29 Mr.Nobody

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?

22 LediOven (свекровь,мама)

11 SHISHNIK

11 Mamarina

10 sementsova05

9 Лёля Лори

7 chui

7 веточка

7 bughalter

7 mir

6 AlexTula

Лучшие комментарии

Лучший по версии редакции:

Собрал больше всего плюсов:

И больше всего минусов:

А что на самоизоляции запомнилось вам? Делитесь в комментариях! И пусть вам будет уютно здесь, на Myslo, откуда бы вы к нам ни заходили! С любовью, ваша редакция.