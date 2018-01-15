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«Я худею!»
Елена Москалюк: Контрольного взвешивания жду с тревогой

Елена Москалюк: Контрольного взвешивания жду с тревогой

Здравствуйте, читатели моего блога! Вот и пролетели 4 месяца работы над собой. Не могу сказать, что было очень легко, но и изнуряющей эту работу назвать не могу. Когда результат стал заметен, не только мне, но и окружающим, появилась уверенность, что всё у меня получится! Хотя результат нельзя назвать колоссальным, мой облик изменился значительно — я сбросила 15 кг!

Бывали случаи, когда знакомые, с которыми давно не виделась, не узнавали из далека.

Новогоднее застолье стало испытанием для меня. Организм сопротивляется и не хочет принимать неправильные продукты, хотя меню я тщательно продумывала — запеченная индейка, «Цезарь», «Греческий», домашняя постная буженина, н/ж сыр, «Оливье» с говядиной, шампанское «Брют». Обострившийся панкреатит буквально свалил на два дня, а рождественский стол уже не соблазнял изобилием.

Скоро настанет день контрольного взвешивания! Жду его с тревогой, ведь Ольга Калугина не дает мне расслабляться! Пройти во второй тур очень хочется, ведь до намеченной цели ещё далеко!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:49 +11
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