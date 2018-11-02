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«Я худею!»
Екатерина Левина: Есть минус 10 кг!

Екатерина Левина: Есть минус 10 кг!

Приветик, дорогие читатели!))) Хочу поделиться с вами своим результатом -10! Я думаю, неплохо, так как неделю тренировки я не посещала из-за хороших перемен в моей жизни! Я всё так же соблюдаю режим, питаюсь правильно, просто по-другому уже не могу. Но я понимаю одно, что без тренировок жить уже не смогу, мое тело требует нагрузки каждый день.

Мои объёмы за месяц значительно уменьшились. Одежду, которую я сейчас ношу, начинает висеть на мне, как на вешалке. И это радует меня! Новые вещи не покупаю принципиально - считаю, что в этом нет смысла. Хочу добиться более хорошего результата.

Я каждый день благодарю своё тело за то, что идёт снижение веса! Знакомые и друзья, которые долго не видели меня, говорят:

-Катя, в чем секрет? Ты похудела!

А я с гордостью отвечаю: правильное питание и спорт - вот весь секрет!

В то же время я думаю - 10 кг - это так мало, что будет дальше... Когда пришла на проект, думала, мне всё это не под силу. Смотрела на всех занимающихся людей и комплексовала.

Казалось, что каждый смотрит на меня и усмехается. Но я волновалась зря. Мне досталась самая лучшая тренер - Олеся Фомина. Именно она мне помогает поверить в себя. В то, что я смогу, что у меня всё получится! Могу сказать одно: «В бой!!!»

В ноябре я пообещала себе каждый день заниматься в клубе и не пропускать ни одну тренировку. На этом у меня всё, до скорой встречи!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:55 +9
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