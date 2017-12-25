Людмила Антошечкина: Желаю не набрать лишних килограммов за праздники!
Добрый день, портальцы. Первый этап проекта «Похудей со «Слободой» подходит к концу, как и 2017 год. Делюсь своими результатами. Мне кажется, что эти две фотографии лучше всего скажут об этом.
1-е фото 07.07.2017 вес — 105 кг.
2-е фото 24.12.2017 вес — 85 кг.
Конечно, печально, что я скорее всего не прохожу во 2-й этап конкурса, да и не достигла желаемого 46-го размера к Новому году.
Но я не опускаю руки и продолжаю идти к желаемой цифре на весах. Купила абонемент в любимый N-ergo на полгода, без этого клуба уже не представляю свой день.
Хотя в предпраздничные недели очень много дел, и не всегда получается сходить на тренировки. Продолжаю правильно питаться и даже иного позволяю себе сладкое, чтобы не было срыва. Так что желаю всем в Новом году добиться поставленной цели, а девчонкам из проекта не набрать лишних килограммов за праздничные дни!