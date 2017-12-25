Людмила Антошечкина: Желаю не набрать лишних килограммов за праздники!

Добрый день, портальцы. Первый этап проекта «Похудей со «Слободой» подходит к концу, как и 2017 год. Делюсь своими результатами. Мне кажется, что эти две фотографии лучше всего скажут об этом.

1-е фото 07.07.2017 вес — 105 кг.

2-е фото 24.12.2017 вес — 85 кг.

Конечно, печально, что я скорее всего не прохожу во 2-й этап конкурса, да и не достигла желаемого 46-го размера к Новому году.

Но я не опускаю руки и продолжаю идти к желаемой цифре на весах. Купила абонемент в любимый N-ergo на полгода, без этого клуба уже не представляю свой день.