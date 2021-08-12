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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Минус 17 кг! Достала из гардероба футболки размера М!»

Маргарита Шелкова: «Минус 17 кг! Достала из гардероба футболки размера М!»

Вес на сегодня 75,9 кг. Тем временем бедра похудели уже на 12 см и в талии наконец-то тоже сдвиг в меньшую сторону на целый сантиметрик)))) В общей сложности в талии я похудела всего на 5 см, но этот заветный -1 см я ждала очень…

Несколько месяцев я выполняла в основном упражнения общей нагрузки и на мышцы ног, а на этой неделе у меня была тренировка, сосредоточенная на мышцах пресса и, с непривычки, послевкусие длилось несколько дней)))

В субботу тренер Петр Копаница отправил меня на Зумбу, там же в клубе #Вформе. Было действительно весело потанцевать и добавить немного разнообразия в свои тренировки. Естественно, сначала я путалась в движениях и не поспевала за группой, но постепенно втянулась и у меня даже начало получаться))))

Наконец-то я расчехлила свои футболки размера М, ибо теперь я могу спокойно в них влезть и комфортно себя чувствовать. А мои любимые джинсовые шорты теперь уже совсем велики стали и их можно стянуть не расстегивая))) Такие новости)))

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:29 +8
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