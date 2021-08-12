Лариса Барзенкова: «Мой блог полон отчаяния. Я худею! Но вес стоит на месте!»

Всем привет!

Сегодняшний мой блог полон отчаяния. Я худею! Но вес стоит на месте! Мой вес 87! В час по чайной ложке! Уходят лишь объемы ((( Одежда становится свободнее, но весы предательски показывают все тот же вес!

Теперь я пользуюсь услугами диетолога-эндокринолога в надежде, что это мне поможет столкнуть вес с мертвой точки. Причину я уже знаю: мой вес — это вода, которая задерживается в межклеточном пространстве, по какой причине неизвестно. Сейчас сдаю ряд анализов.

Лицо становится моложе, от недавнего второго подбородка не осталось и следа. Кожа подтягивается и мне все больше нравится мое отражение в зеркале, но весы как заклинило!

В прошедшие выходные ко мне приезжали родственники из другого города и я три дня была личным экскурсоводом. В день нахаживала по 20 000 шагов. Думаете, весы сжалились надо мной? Нет! У меня даже уже ключица проглядывается, одежда висит, но не тут-то было! Зато отеки не заставили себя ждать!

Становится понятно, что без диетолога-эндокринолога не обойтись. Тренировки идут своим чередом, постепенно вхожу в ритм. Местами хочется плакать от злости. Но я знаю, если мне это выпало, значит, это зачем-то надо. Я не сдаюсь!

Пищевое поведение полностью изменилось, но что-то мне подсказывает, что это не последнее изменение. В моем меню нет майонеза, белой муки, белого риса, нет сахара. Я отказалась от консервов, соленой рыбы (моей любимой) и даже картофеля, всю приготовленную пищу я солю уже после готовности. И, конечно, на столе никогда нет и не было газировки и соков. Моя семья меня полностью поддерживает, за что огромное им спасибо! Уверена, наступит момент, когда весы согласятся с сантиметром)) Всем здоровья, побед, успехов и мне тоже!