Марина Жутенкова: «Похудение похоже на алхимию: кручу, верчу, из толстого худого получу!»

Хорошая новость: минус ещё пара сантиметров от объёмов.

Плохая новость: вес при мне и на месте, 83,3 кг.

Кажется курьёзным, но диетология и подсчёт калорий возникли не от ожирения и стремления похудеть, а от бедности. Учёные пытались вычислить норму потребления продуктов для снабжения человека энергией и составить рекомендуемый список продуктов под их скудный достаток, а также была необходимость в стандартизированном рационе питания для солдат в армии. Не буду углубляться в фамилии и названия исследований, но дело это было в далёком, по человеческим меркам, XIX веке. И, нужно признать, что мы не сильно продвинулись в этой области. Конечно, помимо белков, жиров и углеводов, появилась целая таблица витаминов, кислот, минералов — нутриентов короче, все они должны быть в каком то балансе, сочетаться друг с другом и в определённое время суток и состоянии души)) — и будет нам счастье… Думаем мы и продолжаем катить себя в каком то неведанном направлении, принимая массу выдвинутых кем-то допущений на этот счёт.

А по факту система Этуотера (XIX век) до сих пор лежит в основе маркировки продуктов, многие совершенно заслуженно называют этого учёного самым цитируемым в мире. Именно он вывел молитву для современных худеющих: углеводы — 4Ккал/1г., белки — 4Ккал/1г., жиры — 9Ккал/1г. Про калорийность спиртного, кстати, тоже написал он, о чём позже сожалел, т.к. его работа послужила маркетологам спиртного, которые рекламировали его как самый энергодарующий продукт))).

По сути калория — это тепло. А теперь вспоминаем, что человек научился использовать тепло как движущую силу и тут ему всё стало понятно, тепловая энергия движет и человеком, а еда — это топливо для организма.

И началось. Начали сжигать продукты, выделять нутриенты, считать калории местами примитивными техниками, но они сохранились и по сей день.

По дотошной сути, калория — это количество тепла, необходимое для нагрева одного грамма воды на 1 градус. Калорийность продукта, другими словами, это его тепловая энергия. Хах) калории согревают не только наше тело, некоторые и душу (если вы в неё верите), и не нужно нам в этом отказывать). Всё ли так просто? — конечно же нет, важен не только состав, но и характер обработки, размер, плотность, да и не горят у нас продукты в организме, ну наверное)).

Если всё свести к горению продуктов и выделению тепла (читай — энергии), то не кажется ли вам, что всё дело в способности и особенности каждого тела принимать и расходовать это тепло, в его эффективном теплообмене. И многие люди с нарушением этой допустимости страдают лишним весом не из-за большого количества еды или «неправильной» еды, а именно из-за нарушений теплообмена.

Безусловно, вы скажете — не ешь и будет тебе счастье, в Африке нет толстых (а вот и есть), в блокадном Ленинграде калории не считали — всё так! Наш организм как самая совершенная саморегулируемая система, уходит в режим максимального энергосбережения, примитивно, но как мобильный телефон, отключаются все ненужные, скорее даже не важные на данный момент функции. А вы думали, что сможете потрогать энергию? — ну схватите себя за бок, вот она, энергия в ваших руках, закон сохранения энергии, в ваших килограммах заключена энергия, это, кстати, тоже из XIX века. Наши батареи накопленной энергии, срок службы ограничен продолжительностью человеческой жизни, возврату и обмену не подлежат. Принято считать, что порядка 10% пищи не усваивается, именно эта корреляция XIX в. используется при подсчёте калорийности и сейчас.

Очередное допущение, не много ли допущений, для якобы точнейших диет и способов похудения, а впереди ещё огромное количество допущений исходя из особенностей каждого индивида.

Методы похудения в современном мире превратились в настолько массовый и востребованный продукт, что это стало похоже на алхимию, кручу верчу из толстого худого получу.

Наиболее талантливые и упёртые бывают отмечены успехами, но золото зачастую опять превращается в свинец. Всё в толстую папку под грифом лженаука! Всё, к чему пришли сотни умов в разных концах света за полторы сотни лет, так это к формулировке: сократить поступление энергии и увеличить расход энергии — ХАХ. Не станет ли паровоз от этого ехать медленнее… Я хоть и сторонник простоты в формулировках, но это пик сотни научных допущений. Вдумайтесь в это. Многие постулаты, которые мы воспринимаем как данность, построены на многочисленных допущениях. Всё есть заблуждение, как вам такое допущение — хах, живите с этим.

Допустим, я буду есть меньше калорий, чтобы сократить поступление энергии, допустим, я буду тренироваться, что бы тратить больше энергии, допустим, я буду есть больше белка, чтобы, допустим, мой организм, тратил жир, а мышцы берёг, допустим, я буду ложиться спать раньше и спать дольше и перестану стрессовать, потому что, допустим, от стресса именно я толстею, хотя можно допустить и обратное… Где предел этих допущений?

Нет им предела, пока мы не станем допускать обратное. Допустим, мой организм особенный — хах, как и у всех (это, пожалуй, неоспоримое допущение), допустим, у него нарушены теплообменные процессы, допустим, он с нарушениями усваивает белок, допустим, у него иная схема выработки гормонов, нежели, чем принятый допущением стандарт. Допустим, что организм намеренно искажает вкусовые качества, потому что ему так надо, даже, допустим, что организм так себя сберегает. Допустим, виноваты трансжиры и прочая дичь XXI века, но и без них люди во все времена были толстые и худые.

Мы единственное биологическое существо, которое может осознанно влиять на разнообразие своего рациона, физическую и умственную активность, и будучи гордыми собой, возвышая себя этим над всем существующим (не значит понятым) мы всё стараемся к этому же и свести: меняй рацион, увеличивай активность…

Всё это кажется мне поверхностным, убирающим симптомы, но не причину, если так будет более понятно. Допустим)

В ближайшие сто лет учёные, работающие в этой области, совершат прорыв и найдут ядро, отвечающее за модификацию тела. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе».

А я продолжаю убирать симптомы в «Лиге чемпионов» под надзором Екатерины Егоровой)

Август считаю самым лучшим временем для начала тренировок, если вы ещё о них раздумываете или планируете начать, но осенью. Это один из самых непосещаемых месяцев, т. е. вас не ждёт толкучка в раздевалке и в зале, к вам повышенное внимание тренера и персонала, вы сможете плавно и без стеснений пройти режим новичка.

К тому же, часто можно приобрести карту со скидкой. Ну как минимум прийти на бесплатное занятие и попробовать нужно точно сейчас, в августе. Я занимаюсь в «Лиге чемпионов», в этом клубе как раз есть одно пробное бесплатное занятие, а если вы ещё и житель ЖК «Левобережный» — вам к нам, как говорится).

Плюсом к тренажёрному залу и групповым занятиям «Лига чемпионов» обладает бассейном, в том числе проводятся занятия для детей. Ещё один плюс клубу за его детскую комнату и воспитателя, не раз на групповых занятиях слышала от девчонок, которые оставляют своих малышей на время занятий в детской комнате, хвалебные отзывы.

А я продолжаю работать над собой каждый день. Допустим, у меня всё получится!)))