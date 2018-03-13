Ольга Антонова. Исповедь полной девочки

У меня особые отношения с избыточным весом. Я хочу рассказать о моей проблеме, потому что кому-нибудь это будет полезно. Возможно, кто-то сможет найти ответ быстрее, чем это сделала я.

Сколько я себя помню, избыток веса был всегда. Варьировалась степень ожирения. В детстве и подростковом возрасте решать эту проблему мне помогала мама, а затем я сама стала искать пути выхода. Методом проб и ошибок. Сейчас я нашла ответ. Всё, что меня беспокоило, собралось в одну картинку.

Иногда, в поиске ответов, я заглядывала в свою детскую карточку. Вот мне 7 лет: рост 126 см, вес 37 кг. При росте чуть выше среднего избыток веса около 7 кг. По сути, пухлый ребенок. Ещё никто не бьет тревогу.

А вот мне уже 9 лет: рост 134 см, вес 51 кг. Вес больше нормы на 20 кг. Официально получаю диагноз: ожирение III степени. Впервые в моей жизни появляется диета: ограничение солёного, запрет на жирное, жареное, сладкое, мучное.

Вспоминаю, что я часто плакала у себя в комнате: «Мне нельзя конфеты, потому что я толстая. И булку с маслом нельзя, потому что я толстая. Девочки худые, им всё можно. Я тоже хочу быть худой».

Прошёл год. Мне 10: рост 139 см, вес 57 кг. Ситуация немного улучшилась. Диагноз — ожирение II степени. За тот год в моральном плане я сломалась. До этого я ощущала себя просто ребёнком, таким, как и все. Теперь я знала, что я жирная: меня дразнили сверстники, за мой вес врачи ругали маму.

Я чувствовала себя второсортной и какой-то неправильной, плохой.

При этом анализы были в норме.

Глюкозный тест ничего плохого не показывал. Щитовидная железа была увеличена, но потом тоже пришла в норму. Эндокринологи винили маму, что она меня закармливает и что я должна двигаться больше.



Не помню, чтобы я была домоседкой. Зимой всегда катались с горки, строили снежные крепости, играли в снежки. Весной, как только стаивал снег, мы всем двором играли в вышибалы, догонялки, казаки-разбойники, 12 палочек, скакали в «лягушечки», классики или играли в «дурака» (игра с мячом).

Резиночки были моей страстью. Я прыгала в резиночки даже зимой: дома натягивала резинку на два стула. На летние каникулы я уезжала к бабушке на дачу. С утра помогала с прополкой, уборкой. А после обеда убегала играть с ребятами до самого заката. У мальчишек были велосипеды, у меня — не было. И если мы куда-нибудь направлялись, то я бежала за ними бегом.



К восьмому классу пристрастия изменились. Я уже не бегала во дворе, но полюбила танцевать. Если я не делала уроки, то слушала музыку и танцевала. Родители купили мне коньки, и зимой я каталась на катке по два-три часа. В старших классах у меня появилось ещё одно хобби: бассейн. В пятницу после уроков либо в субботу с утра мы с подругой ходили плавать. Дома я самостоятельно занималась растяжкой. Научилась из положения стоя вставать на мост, по полу доходила руками до ступней, по ногам шла до щиколоток и, слегка оттолкнувшись, возвращалась в положение стоя. Самостоятельно научилась садиться в продольный шпагат. Это была моя гордость. Все эти «спортивные достижения» помогали мне почувствовать себя не хуже других. Но вес не стоял на месте.

14 лет: рост 160 см, вес 73 кг.

15 лет: рост 163 см, вес 77 кг.

16 лет: рост 163 см, вес 80 кг.

В конце 11 класса мы проходили медицинское обследование. Девочки из моего класса были выше меня и весили 65−69 кг. Многие называли себя «толстыми». Я встала на весы самая последняя. Медсестра сдвигала гирьку, а у меня подходил ком к горлу. 86 кг. Меня постигло такое разочарование и боль, что я даже не заплакала. Было ощущение, что всё происходило как будто не со мной.

Я отказалась от ужина. Завтракала кашей, в обед ела суп. Вес пошел вниз. Через 2 месяца я весила 76 кг.

Но я воспринимала это не как победу, а как поражение. Я знала, что девочки весят ещё меньше.



Наступили летние каникулы. Я посвятила всё время физическим упражнениям. С утра бегала по парку, днём делала приседания/отжимания/махи ногами, вечером вместо ужина на пару часов уходила гулять — ходить пешком. К 1 сентября я весила 55 кг.



Начался учебный год, времени на упражнения стало меньше. Потом пошли дожди, и бегать в парке по утрам стало все проблематичнее. Вес пошёл вверх (65 кг). А настроение — вниз. И я сделала самую большую в мире глупость: бросила есть. Всё, что я ела — это пол-литра кефира или ряженки в день. Вес опустился к 58−60 кг. Полезли волосы. А потом перестало хватать сил.



Вернула каши по утрам. Сил стало больше, но и вес снова стал 65 кг. Я очень много плакала, что не могла удержать вес. Не знаю, чем бы всё это закончилось, но в мою жизнь пришла любовь. Я стала строить отношения, и тема веса надолго ушла на второй план.

В 21 год я забеременела, и проблемы со здоровьем обострились. Вес стал стремительно расти, я очень сильно отекала, меня мучило повышенное давление. Несколько раз я лежала на сохранении. На учёт вставала с весом 76 кг, а из роддома выписывалась с весом 91 кг.

За следующий год вернулась к 76 кг. Это был результат полуголодных диет из интернета. И это тоже было моей ошибкой. Ела — вес рос, голодала — снижался. Ещё один год прошёл «гармошкой»: от 72 до 80 кг. А потом мне надоело сидеть на голодных диетах, и вес перевалил за 100 кг.



Поиски привели меня к статьям о правильном питании и здоровом образе жизни. В моей жизни появились занятия в фитнес-клубе, таблицы калорийности, кухонные весы. За 8 месяцев я похудела до 65 кг. В дальнейшем поддерживала вес 65−68кг на протяжении трех лет. Мне казалось, что теперь я точно знаю, что надо делать, чтобы быть стройной.

Всё чаще думала о втором ребенке. И вот наступила беременность. О ней я узнала даже до теста: смертельная усталость по утрам, сонливость, отёки, прибавка в весе на фоне отсутствия аппетита. На пятой неделе беременности я уже лежала на сохранении с угрозой. На учёт меня поставили с весом 71 кг. На каждый визит к врачу я приносила дневник питания. Писала в него всё, что ела и пила. С фитнес-клубом пришлось расстаться. Из-за тонуса я ещё несколько раз лежала в больнице. Выписывалась из роддома с весом 81 кг.

За следующие два месяца меня «разнесло» на 20 кг. Я не понимала почему.

Снова дневник питания, калории, взвешивание пищи, физические нагрузки в соответствии с самочувствием. Послеоперационный шов меня тревожил. Даже через год я боялась делать упражнения на пресс. Но я посещала групповые занятия в фитнес-клубе и много ходила пешком. За год я похудела до 83 кг. Вес снижался очень медленно. Потом я сломала палец на ноге и на полгода выбыла из спортивной жизни. Ела 1100−1200 ккал в сутки. Но… вес снова стал 100 кг.

Помимо веса меня мучили усталость, сонливость, резкие смены настроения, отёчность. Сама я списывала такое самочувствие на банальное утомление: маленький ребенок, мало сплю, оформляю документы по строительству днём, а вечером — тружусь на стройке дома. Появились перекусы бутербродами. Казалось, вот стройка закончится, мы переедем в свой дом, я высплюсь, отдохну, вернусь на ПП и всё наладится.



И вот мы переехали. Прошел месяц, второй. Я стала больше спать. Ушли бутерброды. Но вес не сдвинулся с места. Я поняла, что самой мне не справится с этой проблемой. Стала искать ответ в интернете. Подозрения пали на работу щитовидной железы и надпочечников. Решила обратиться за консультацией к специалисту. Прошла обследование. Получила диагноз: Ожирение II степени, хронический АИТ эутиреоз, инсулинорезистентность, недостаточность витамина Д.



Устно врач пояснила, что прямых причин для избыточного веса нет. Нужно убрать из питания быстрые углеводы, особенно сахар, картофель и рис, пропить витамин Д. Что основная причина моего ожирения — избыточное питание. На мой вопрос: «Почему я чувствую себя разбитой, постоянно пребываю в состоянии уныния и плаксивости, мучаюсь отёками?» Мне дали ответ: «Не знаю. Это не по моему профилю».



Сказать, что я вышла с приёма расстроенной — ничего не сказать. Последняя надежда рухнула. По мнению специалиста, я вполне здорова, только много ем. Я пришла домой и засунула результаты обследования в шкаф. Мне было досадно, что я потратила время и деньги впустую. Это было прошлой весной.



Рис и картофель есть перестала, как и быстрые углеводы, начала приём витамина Д. Вес за три месяца сдвинулся вниз: 92 кг. Это была капля в море. Передо мной встал вопрос: смириться с весом или продолжать борьбу. Вот тут я и натолкнулась на статью, что ведется набор участников для новой «Похудейки».

Последние полгода описывать не буду — об этом и так написано уже немало блогов. После 82 кг вес снижается очень медленно. Меня это беспокоит. И я снова стала искать ответ. Снова читала статьи о питании, о похудении, о тренировках, о биохимии внутри нас… Пока на прошлой неделе не натолкнулась в одной из статей на фразу: «До 50% человек имеют скрытые аллергии, интоксикацию, воспаление, инсулинорезистентность и парочку других причин, мешающих топить жир даже на низкокалорийном рационе, поэтому убираем первопричины».

Вот тут я и полезла в шкаф за заключением врача. И параллельно с этим в интернет, чтобы почитать, что такое «инсулинорезистентность».

Нарушения со стороны ЖКТ, после приёма пищи хочется спать, беспричинное появление синяков, долгая регенерация повреждений, набор веса и трудности при его сбрасывании, постоянно хочется есть, депрессивные состояния и психоэмоциональные расстройства, отёчность — это симптомы, которые присущи этому диагнозу и есть у меня.



Вот они — «ноги» моих проблем. Как жаль, что год назад эндокринолог не обратила должного внимания на этот диагноз. Зато теперь пазл сложился. У моего организма всё-таки есть проблемы, и они требуют особого решения.

А главное, теперь я знаю почему быстро набираю вес, даже когда мало ем. Работа мышц для моего организма значат гораздо больше, чем еда. Чтобы повышать чувствительность к инсулину, я должна регулярно заниматься упражнениями, особенно кардиотренировками. Видимо поэтому я интуитивно люблю бег и танцы.

Мне даже легче стало. Я с 9 лет слушала одну и ту же пластинку: избыток веса из-за избыточного питания. Нет! Из-за низкой чувствительности к инсулину, а как следствие — проблемы с расщеплением жиров. Запасать жир организм может, а расходует запасы с трудом.

Мне жаль, что я 22 года потратила на безрезультатную борьбу, потому что боролась с весом, не зная причин его появления. Тратила время на голодовки, которые только ухудшают положение вещей. В ближайшее время планирую снова пройти обследование, чтобы оценить изменения за год и понять, как действовать дальше.