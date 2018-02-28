Елена Шнаревич: «Хочу кайфовать от своего отражения в зеркале!»

Всем привет! Итак, лёд тронулся. Пусть медленно, но вес начал снижаться. За 2 недели я распрощалась ещё с одним килограммом. Мелочь, а приятно)) На сегодня мой вес 65 кг.

Объёмы также не спеша уменьшаются в груди и талии — за месяц ушло по 2 см, а в бедрах — 3 см. Мои объёмы 92−74−97, если их сравнить с первоначальными, то волосы на голове начинают шевелиться 112−111−114! Неужели я была таким пончиком?)).

Мне очень понравилась фраза: «И тут только два варианта: либо ты кайфуешь, когда ешь, либо ты кайфуешь от своего отражения в зеркале». Я выбрала второе.

Пусть я ещё не идеал, но у меня всё впереди! До желаемой цели осталось скинуть 8 кг.)