Елена Москалюк: У меня теперь золотая карта «Лиги чемпионов»!

Здравствуйте! Пришло время очередного блога и есть, что написать! В моем любимом клубе «Лига чемпионов» мне заменили карту на золотую. Теперь у меня всё включено: и бассейн, и хамам, и финская баня.

В связи с тем что, мой тренер уволился, моим новым наставником стал Даниил Власов. Уже прошли первые тренировки, поменялась система разминки, добавилась растяжка, которой я не уделяла должного внимания.

Если раньше я придерживалась правильного питания, без подсчета калорий, Даниил рекомендует начать считать - для нового рывка. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет!

Во время самостоятельных занятий во 2-м туре я старалась выложиться по максимуму. На домашние дела сил уже не оставалось. Даня посоветовал сбавить обороты и получать от тренировок удовольствие. Очередной раз сокрушаюсь, что в клубе всего очень много - и оборудования, и групповых занятий, и отличный бассейн — всё доступно, а в сутках всего 24 часа.

Для посещения хамам в сочетании с бассейном планирую выделить отдельный день, уж о-о-чень понравилось и не хочется ни с чем совмещать эту приятную процедуру.