С начала года в Туле отремонтировали более 86300 кв. м. дорог

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С начала года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 86300 кв. м. Ремонт проводят подрядные организации и сотрудники городского Центра организации дорожно-транспортного движения. Работы проходят с учетом погодных условий.

За последнее время проведена укладка горячего асфальтобетона на ул. Гоголевской, ул. Станиславского, ул. Коминтерна, ул. Воловской, ул. Оборонной, ул. Рязанской, ул. М. Горького, ул. Герцена, ул. М. Мазая и других.

Работы продолжатся на перекрестке улиц Советской и Мосина, на ул. Герцена, ул. Дегтярева, от д. 8 по ул. Максимовского до д. 97 по ул. Октябрьской, на ул. М. Смирнова, ул. Галкина, ул. Революции.

Ремонт ведется на объектах, выявленных во время объезда города сотрудниками администрации Тулы, а также по обращениям, поступившим на портал «Открытый регион 71», или по телефону: 30-47-81.