  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала года в Туле отремонтировали более 86300 кв. м. дорог - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала года в Туле отремонтировали более 86300 кв. м. дорог
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С начала года в Туле отремонтировали более 86300 кв. м. дорог

В работах задействованы 6 бригад рабочих и 11 единиц техники.

С начала года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 86300 кв. м. Ремонт проводят подрядные организации и сотрудники городского Центра организации дорожно-транспортного движения. Работы проходят с учетом погодных условий. 

За последнее время проведена укладка горячего асфальтобетона на ул. Гоголевской, ул. Станиславского, ул. Коминтерна, ул. Воловской, ул. Оборонной, ул. Рязанской, ул. М. Горького, ул. Герцена, ул. М. Мазая и других.

Работы продолжатся на перекрестке улиц Советской и Мосина, на ул. Герцена, ул. Дегтярева, от д. 8 по ул. Максимовского до д. 97 по ул. Октябрьской, на ул. М. Смирнова, ул. Галкина, ул. Революции. 

Ремонт ведется на объектах, выявленных во время объезда города сотрудниками администрации Тулы, а также по обращениям, поступившим на портал «Открытый регион 71», или по телефону: 30-47-81.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогасфальтадминистрация Тулыдорожные работы
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Дубовке юный мотоциклист госпитализирован после столкновения с автобусом
В Дубовке юный мотоциклист госпитализирован после столкновения с автобусом
Погода в Туле 11 августа: дождливо и ветрено
Погода в Туле 11 августа: дождливо и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.