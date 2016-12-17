Секс в общественном месте: туляки делятся опытом

Мы собрали истории туляков, обладающих непомерным сексуальным аппетитом. В их интимной жизни было все: и туалетные кабинки самолетов, и салон автомобиля, припаркованного прямо в центре города - на проспекте Ленина, и даже туалет Тульского государственного университета. Этот пост - для любителей экстрима и непревзойденных ощущений.

Секс в открытой туалетной кабине самолета

Александр, 33 года, г. Новомосковск

Год назад я развелся и стал много пить: все же, какой отличный повод. Хорошо, что поддержал друг. Пара вечеров пьяного угара - и мы берем путевки в Тай. Самолет - ночью: как раз в это время я дико боюсь летать. Чтобы успокоиться, в аэропорту влил в себя виски, сколько - уже не помню. Помню только, как ищу место 45 А в салоне и мягко приземляюсь на сидение. Справа - друг, слева, как по заказу, - блондинка. С виду лет 25, не больше. Взлетаем, инстинктивно, от страха, хватаюсь за ее коленку. Странно, но сопротивления не последовало: может, она тоже испугалась?

Когда набрали нужную высоту, заказал выпить - себе и даме. Как оказалось, ее зовут Настя. Разговорились и не заметили, как один бокал сменился другим, потом третим. Друг заснул, как и почти все пассажиры. А во мне проснулось желание.

Началась турбулентность, и резко меня стало подташнивать. Но вдруг Настя шепнула: "Мне стремно, может, отойдем?". Мне было не до этого: сорвавшись с места, я побежал в туалет.

Кабинка, как назло, не закрывалась.

Черт! Не успел я склониться над туалетом, как в кабинку вошла Настя. Уборная была неудобно узкой - она явно не предназначалась для двоих. В пьяном бреду я попытался сесть на унитаз, чтобы Настя смогла залезть на меня. Как только я принял позу, командир объявил по связи: "Пристегнуть ремни, началась сильная турбулентность". Но разве это может остановить пьяного в хлам мужика?

Нас начало кидать по кабине, за дверью - неугомонные стюардессы, настойчиво просящие нас занять свои места в салоне. В тот момент я вспомнил, что такое страсть. Это чувство у меня было с женой в первый год нашей совместной жизни. Задрав Настино платье, я притянул ее к себе.

Отрывками помню нашу близость: ее грудь у меня во рту, тихие стоны и боль в коленях, которыми я старательно придерживал дверь.

Все длилось не больше трех минут. Когда мы вышли, мне было дико стыдно поднять глаза на стюардесс. Настя села в другой конец салона, а я, допив пиво на своем месте, забылся сладким похмельным сном. Больше мы не виделись. Но я и не пытался ее найти. Когда я вернулся из Тая, в аэропорту меня ждала бывшая жена. Мы решили, что глупо расходиться после всего, что прожили вместе. Но острые отрывистые воспоминания из самолета останутся со мной на всю жизнь.

Он взял меня в центре города!

Алена, 25 лет, г. Тула.

У моего парня нет водительских прав, машина - только у меня. Как-то в поздний час мы возвращались из гостей, я была, как обычно, за рулем, он - на пассажирском. Слушали радио. Ведущие обсуждали секс в публичных местах. Встали на светофоре близ остановки Каминского.

- У тебя когда-нибудь было... Ну так, чтобы рисково, чтобы в страхе спалиться? - будто бы бросая мне вызов, спросил он.

На тот момент мы встречались три месяца. Наш секс был скучным и однообразным: бокал вина, предварительные ласки, постель, сон. Мне это до того надоело, что порой даже посещали мысли о какой-нибудь безумной измене. Поэтому его вопрос меня сильно удивил.

- Нет... А у тебя?

- Давай остановимся.

Перестроившись в крайний правый, я включила аварийку. Он, нежно поцеловав меня в шею, спустился ниже. Потом - еще ниже. Я, как законопослушная барышня, не тонировала передние стекла: все видно, смотри - не хочу. Но после его ласк это как-то забылось...

Оказывается, в час ночи в центре Тулы довольно оживленно. Мимо нас проехало больше 30 машин.

Голый зад Андрея в лобовом стекле, я думаю, оценила не одна девчонка.

Не знаю еще, как мы не попали в хроники Ю-тюба...

Знаете, что хочу сказать? Это был лучший секс в моей жизни. В такие рисковые моменты чувства особенно обостряются: хочется еще, еще и еще.

Через два месяца мы разошлись. Но это был исключительный опыт. С Сергеем, моим новым молодым человеком, мы теперь часто практикуем ночной секс в авто - и на Красноармейке, и на Ленина, и около главной площади. Только за рулем теперь не я...

Чем заняться вместо пар?

Алла, 23, г. Тула.

Девчонки, вы когда-нибудь были в мужском туалете универа? Так себе зрелище, вам скажу. Неуютно: писуары в ряд и никаких тебе кабинок!

Но тем круче!

Я училась на втором курсе, Макс - на четвертом, последнем. Мы долго общались Вк, на интимные темы - в том числе. И как-то незаметно для меня разговор добрался до практики. Сидя на лекции по истории России, я получила сообщение:

Я хочу тебя прямо сейчас. Третий этаж, мужской туалет. Встречаемся через 5 мин.

Выйдя из аудитории, я поднялась на третий. Во время пар коридоры не пустуют: особо ленивые студенты шляются туда-сюда, прогуливаются и преподы. Я мысленно представила, как нас за процессом застает какой-нибудь очкастый первак. Не знаю почему, но меня это дико завело.

Макс стоял возле раковины в узких джинсах и белой футболке, бесстыже обтягивающей его тело. Несколько мгновений - и я, сидя на корточках, расстегиваю его джинсы. Мы отражались в зеркалах. Не могла отвести от них взгляд: все происходящее походило на какую-то дешевую порно-историю, и мне это безумно нравилось.

Я вернулась на лекцию к концу пары. Никто нас так и не застукал, но и без того было... Нет, не могу подобрать слово, как это было.

Мы уже два года женаты, и скоро у нас будет ребенок. А та страсть, что вспыхнула между нами в студенчестве, до сих пор не угасла.

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