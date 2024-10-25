6 лучших комментариев: 18 - 25 октября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке
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«Допарковались»: на улице Агеева трамваи поедут по выделенной полосе – в администрации Тулы объяснили решение
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На ул. Октябрьской Suzuki сбил подростка на электросамокате
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Тульского SHAMAN'а назвали лучшим певцом года по итогам опроса ВЦИОМ
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Украинские беспилотники атаковали два спиртзавода в Тульской области
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В Туле затопило улицы Ф. Энгельса и Первомайскую
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