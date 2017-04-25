7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|Lexus 650
|119
|Лёля Лори
|77
|maxavto71
|67
|Светлана Тульская
|64
|Розарио-Верните-Зураба!!!!!
|24
|Андрей Орлов
|18
|Million
|17
|Mr.Nobody
|16
|Moro
|15
|NIKUZ
|15
|ВЕРНИТЕ ЗУРАБА!
|13
|Jaekson
|12
|Летнее нестроение
|11
|KolxozNik
|11
|Grechanka
|10
|BSV71
|10
|kakoytologin
|8
|Swe"точка"
|7
|Sergo33
|5
|system32
|3
|bas_tul
|2
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Lexus 650!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
«Арсенал» со счетом 3:0 обыграл «Томь»
- 2 -
В Туле православные христиане празднуют Благовещение
- 3 -
- 4 -
Амнистия по случаю Благовещения
- 5 -
Ради прописки туляк женился на 84-летней пенсионерке
- 6 -
- 7 -
В день Пасхи пожилым людям будут помогать с посадкой в транспорт
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Автор лучшего комментария недели – ...