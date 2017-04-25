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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля

7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
Lexus 650  119
Лёля Лори 77
maxavto71 67
Светлана Тульская 64
Розарио-Верните-Зураба!!!!! 24
Андрей Орлов 18
Million 17
Mr.Nobody 16
Moro 15
NIKUZ 15
ВЕРНИТЕ ЗУРАБА! 13
Jaekson 12
Летнее нестроение 11
KolxozNik 11
Grechanka 10
BSV71 10
kakoytologin 8
Swe"точка" 7
Sergo33 5
system32 3
bas_tul 2

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Lexus 650!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

«Арсенал» со счетом 3:0 обыграл «Томь»

 

- 2 -

В Туле православные христиане празднуют Благовещение

 

- 3 -

 

- 4 -

Амнистия по случаю Благовещения

 

- 5 -

Ради прописки туляк женился на 84-летней пенсионерке

 

- 6 -

 

- 7 -

В день Пасхи пожилым людям будут помогать с посадкой в транспорт

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:27 +2
6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля
6 лучших комментариев: 27 марта - 2 апреля
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