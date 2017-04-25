7 лучших комментариев: 3 - 9 апреля

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора марта!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма Lexus 650 119 Лёля Лори 77 maxavto71 67 Светлана Тульская 64 Розарио-Верните-Зураба!!!!! 24 Андрей Орлов 18 Million 17 Mr.Nobody 16 Moro 15 NIKUZ 15 ВЕРНИТЕ ЗУРАБА! 13 Jaekson 12 Летнее нестроение 11 KolxozNik 11 Grechanka 10 BSV71 10 kakoytologin 8 Swe"точка" 7 Sergo33 5 system32 3 bas_tul 2

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Lexus 650!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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