6 лучших комментариев: 31 мая - 7 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Кимовском районе сгорело Лупишкинское болото
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8 лучших комментариев: 24 мая - 31 мая
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Льготную ипотеку на новостройки назвали ошибочным решением
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Тульский «Арсенал» проиграл «Пари НН» и не вышел в РПЛ
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В Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской провалился асфальт
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Тульская область расширяет сотрудничество с китайскими инвесторами
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