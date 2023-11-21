«Такого вы не испытывали со времен волны «собачьего кайфа»: в Туле прошел кастинг в Высшую лигу КВН

Текст и фото Дарьи Лашкевич

Они начинают КВН

Фойе «Родины» кипит: команды репетируют свой материал, готовят реквизит, согласовывают сценарии с техническим персоналом. Шутка ли — на кону участие в Высшей лиге! В воздухе витает празднично-волнительное напряжение, дух командной работы и здорового соперничества. Постепенно зал наполняется зрителями: группы поддержки, румяные от морозца, с радостными визгами бегут воодушевить друзей цветами и плакатами.

До начала кастинга остается совсем немного. Скорее знакомиться с участниками!

Первыми нам встретились «Дети Киану Ривза». Ребята уже долгое время играют в КВН, но таким составом собрались только в августе этого года, чтобы проверить свежий материал и с чистой совестью разойтись. Однако успешный дебют и победы в последующих играх продиктовали свои правила.

— Наша фишка в том, что мы представляем рабочий поселок Славный — место, в котором никогда не были, — рассказывает Дима, капитан «Детей». — Кайфуем на танцевальных отбивках и представляем несерьезный юмор. Ну, есть шутки про политику, социальные шутки — одним словом, «умные». Мы делаем акцент на отыгрыше и дурачестве. Почему КВН? КВН — это про школу жизни, общение с людьми и новый опыт. Говорят, КВН умирает. Но тогда бы нас здесь сейчас не было. Да и не только нас — стоит один раз съездить в «Планету КВН», своими глазами увидеть всех этих молодых людей, которые живут Клубом, — тогда все станет на свои места.

«Карты, юмор, два ствола» — команда с похожей историей: опытные кавээнщики уже год играют вместе, успели побывать в областной Премьер-лиге, ТулГУ-лиге и многих других.

— Чем мы отличаемся? Мы молодые, и у нас форма красивая! — смеется Елизавета. — Мы пишем узнаваемые и близкие зрителю шутки. Это в юморе главное.

Молодые люди в красном, суетящиеся вокруг Анны Асти (не настоящей, картонной), — это команда «В общем и целом». Они уже два года представляют ТулГУ и за это время успели побывать во всех тульских лигах. В их случае, по статистике, на 5 девчонок приходится один парень.

— Девочки пригласили меня в команду после поездки на сочинский фестиваль, — вспоминает Марат. — Первое время было неловко, но именно они помогли мне раскрыться и стать увереннее на сцене. Есть стереотип, что женщины не умеют шутить. Я с этим не согласен на все 150%: Галина и Женя — гении, я бы так шутку написать не смог.

Последние слова Марата заглушает голос организатора: «Всем командам необходимо подойти к нам и завершить регистрацию!»

Формула идеальной шутки

Пока участники стягиваются к импровизированной фотозоне и заполняют бланки, мы поговорили с членами жюри. Ради этого кастинга в Тулу приехал Николай Архипенко (чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Бак Соучастники», автор комедийных проектов на ТВ), Павел Тихомиров (сценарист мини-сериала «Батя. Полная версия», сериала «Улица» и некоторых серий «ЧОП») и Артур Туманян (продюсер проектов КВН, двукратный чемпион Высшей лиги, участник Comedy Баттл на ТНТ).

— Как Вы оцениваете работу команд? Все-таки юмор — довольно субъективная штука.

Павел:

— Я опираюсь на личные ощущения. Если мне смешно, то, учитывая мою насмотренность и опыт, людям тоже будет смешно. Есть какие-то формальные вещи: харизма, актерская игра, подача. Но на самом деле зачастую цепляешься за что-то конкретное в человеке, за его навыки и индивидуальность. Чем более он странный и нестандартный, тем лучше.

Николай:

— Для меня это всегда совокупность факторов: качество шутки, работа человека на сцене, его отыгрыш. Немаловажный критерий — способность справиться с волнением на сцене. Ты можешь хорошо писать и выступать, но если не умеешь справляться с волнением, есть шанс не донести шутку зрителю.

Павел:

— Но бывало такое, что мы брали ребят, которые с волнением не справились. Просто давали им второй шанс и время справиться с проблемой.

Николай:

— Неважно, выиграл ты или проиграл. Опыт есть опыт, он помогает тебе двигаться дальше.

Павел:

— Когда мне было 20 лет, я пришел на кастинг Comedy Баттл. Когда я читал монолог, у меня так тряслись руки, что текста не было видно. Пришлось даже положить листок. Думаю, это естественный этап в карьере любого артиста.

Тут к беседе подключился Артур:

— На Голосящем КиВиНе, еще до телевизионных лиг, мы вышли на сцену, говорим первые слова и вдруг — пауза. Мертвая тишина. Я смотрю на ребят, думаю: «Вы че, блин? Давайте, говорите! Че молчите?» Александр Васильевич на меня так смотрит (Артур складывает руки на груди и укоризненно приподнимает брови), из-за кулисы режиссер такой (активно жестикулирует и кричит одними губами). И тут я понимаю: слова-то мои! На записи прошло всего три секунды, но по ощущениям длилось бесконечно долго. Мне кажется, такое у всех было.

— Как думаете, есть рецепт идеальной шутки?

Николай:

— Шутка может быть любой, главное, не касаться определенных тем. Все-таки у КВН есть свои правила.

Артур:

— А мне кажется, есть (в один голос с Павлом) — разрушение ожидания.

Павел:

— Я могу рассказать формулу шутки, но это будет лекция часа на четыре.

Николай:

— Шутка может быть любой по настроению, но есть определенные рамки.

Павел:

— Нет несмешной шутки, просто ее можно сказать не в то время и не в том месте.

Николай:

— Тут можно пофилософствовать. Что есть шутка? Шутка ли это в конкретной ситуации или нет?

Павел:

— Смех — это защитная реакция организма на что-то неожиданное, чтобы в моменте мозг не сходил с ума.

Артур: (истерически смеется).

Павел:

— Соответственно, чтобы рассмешить аудиторию, нужно дать начало шутки (сетап), а потом его сломать (панчлайн). Чем неожиданнее и внезапнее ты его ломаешь, тем ярче будет реакция слушателя. Для ребенка смешно все, потому что он этот мир еще не знает, соответственно, для него построить парадокс довольно легко. Чем старше человек, чем гибче его сознание, чем шире его кругозор, тем сложнее создать парадокс в его голове. Поэтому появляется черный, запредельный, странный юмор, метаирония и прочее.

Николай:

— Такого в КВН и на телике вы не найдете, все-таки есть границы.

Павел:

— Да, но принцип тот же. Например, предметом шутки может стать остросоциальная проблема.

— Как думаете, почему люди выбирают КВН? Все-таки с 1961 года появилось множество других форматов, понятие юмора сильно изменилось, аудитория и ее восприятие — тоже.

Павел:

— Про это есть замечательный сериал «Друзья». Когда ты неудачник, гораздо проще быть среди таких же неудачников — не чувствуешь себя неудачником. Ты находишь единомышленников, таких же запутавшихся, которые поступили в вуз, учатся на инженера, однако хотят выступать на сцене, но боятся и не понимают как. Они объединяются в компашку, поддерживают друг друга и таким образом добиваются успеха. Просто это командный вид спорта. Конечно, проще начинать в команде, чем одному.

А где смеяться?

Наконец, всех участников приглашают в зал. Сцена тревожно пустеет под слепящим светом софитов, будто на допросе. Организаторы представляют жюри, те произносят вступительное слово и традиционное: «Ни пуха, ни пера!» Зал отвечает десятками голосов: «К черту!»

Но не все так гладко: у первой же команды микрофоны отключились прямо в руках, а впоследствии они то исчезали, то волшебным образом находились в самых неожиданных местах. Участники то и дело спотыкаются о низенькие напольные лампы, неудачно расположившиеся прямо у кулис. Звукооператоры никак не могут договориться с техникой, и та воспроизводит звуки в том порядке, в котором ей захочется, либо вообще не воспроизводит. Кто-то так и не смог перебороть волнение…



Арсен.

Но это мелочи. Главное — сам материал команд и их работа. И тут уже придраться не к чему: юнит (самостоятельный актер) Арсен выступил со стендапом, «В общем и целом» пригласили на свидание редактора Оружейной лиги, «Джексон, Шилов и Толян» зажгли публику хореографией и трюками («Такого вы не испытывали со времен популярности „собачьего кайфа!“»), а «Пицца Ассорти» пестрела безысходностью и серостью. Кто-то не смог приехать на кастинг, поэтому жюри смотрели заранее подготовленный ролик.



«Джексон, Шилов и Толян»

К концу кастинга в зале почти не осталось свободных мест. Пришли все: случайные зрители, участники команд, организаторы и сотрудники «Родины». Никто не ушел со сцены без оваций.

Тем не менее главная интрига вечера осталась нераскрытой: результаты кастинга станут известны только прошедшим участникам после коллегиальной оценки жюри. Нам остается, затаив дыхание, следить за новостями и ждать Высшей лиги на «Первом».