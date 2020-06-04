Что посмотреть: фильмы о расовой дискриминации

Не секрет, что сейчас в США проходят массовые беспорядки против полицейского насилия и расизма, спровоцированные гибелью Джорджа Флойда, задержанного по подозрению в оплате 20-долларовой купюрой пачки сигарет.

Мы собрали для вас подборку, что называется, в тему. Проблема, кстати, актуальна не только для США. Мы включили в этот список одну малоизвестную, но от этого не менее хорошую российскую комедию, а какую именно вы узнаете в нашем обзоре!

Зеленая книга (2018)

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли, утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

12 лет рабства (2013)

«12 лет рабства» — драма режиссера Стива МакКуина («Стыд», «Голод»), основанная на реальной истории незаконно плененного афроамериканца середины XIX века. Три статуэтки «Оскар», среди которых престижнейшая за «Лучший фильм» и еще 78 различных кинопремий. Главные роли в одном из лучших фильмов 2014 года исполнили: трижды номинант на «Золотой глобус» Чиветель Эджиофор, Брэд Питт, Бенедикт Камбербэтч, а также верный соратник режиссера актер Майкл Фассбендер. Соломон Нортап — гражданин США. Вольнорожденный афроамериканец, образованный, уважаемый музыкант, фермер, собственник, волею случая попадает в руки работорговцев из южных штатов. Нортапу приходится пройти через все унижения и испытания рабства, сменить не одного хозяина и обрести законную свободу лишь после двенадцати лет тяжелого труда, оскорблений и издевательств. Свой печальный опыт Соломон Нортап изложил в мемуарах под названием «Двенадцать лет рабства», которые и легли в основу сценария фильма.

Звери дикого Юга (2012)

Захватывающие, невообразимые приключения одной маленькой девочки, живущей на затерянном где-то в океане маленьком острове. Фильм оказался настоящим прорывом для молодого американского режиссера Бена Зайтлина и принес своим создателям четыре номинации на премию «Оскар» 2013 года и премию «Золотая камера» (за лучший режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 2012 года. Кувенджаней Уоллис и Дуайт Генри, сыгравшие главные роли — не профессиональные актеры, а простые жители Нью Орлеана, не понаслышке знающие, что такое наводнения и шторма Жизнерадостная шестилетняя Хэшпаппи живет со своим отцом в общине где-то на самом краю света. Строгий отец учит девочку ловить рыбу и выживать в любых условиях. Вскоре его скашивает какой-то неведомый страшный вирус, а тут еще что-то странное начинает твориться с природой. Из-за глобального потепления стремительно тают ледники, уровень воды на острове все повышается, и неожиданно оживают огромные доисторические животные. Отважная девочка решает отправиться в самостоятельное опасное путешествие на поиски своей давно потерянной матери.

Американская история X (1998)

Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своём районе. Убеждённый в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни, который уже тоже сделал свой выбор.

Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершённое Дереком, разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь.

Черный клановец (2018)

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.

Убить пересмешника (1962)

Признанная классикой американского кино драма, экранизация одноименного романа Харпер Ли. Главные роли исполняют Грегори Пек, Мэри Бэдэм и Филлип Олфорд. Фильм повествует об адвокате из Алабамы Аттикусе Финче, воспитывающем без матери своих двух детей. Мудрый и мягкий Аттикус назначен защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины. Аттикусу приходится столкнуться с враждебностью и предубежденностью южного города, где рассовые предрассудки во многом определяют жизнь горожан. Параллельная сюжетная линия рассказывает о взрослеющих детях Аттикуса, у которых формируются такие понятия, как справедливость, ответственность, сострадание в противовес социальному и расовому неравенству.

Прислуга (2011)

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Минни — самая лучшая стряпуха во всем Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже самым высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей.

Маршалл (2017)

Фильм расскажет о яркой странице в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США. На заре карьеры ему достаётся спорное дело о чернокожем шофёре, обвинённом своей богатой работодательницей в сексуальном нападении. Молодой Маршалл объединяется с начинающим адвокатом-евреем, чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать сенсационное заявление в защиту прав и равенства граждан.

Список Шиндлера (1993)

Абсолютный лидер всех списков — жгучий рассказ о надежде, выживании и сострадании, который нужно увидеть каждому. Невероятно человечная история Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Сначала Шиндлер нанимает еврейских рабочих на своей фабрике и надеется получить высокую прибыль от войны. Но вскоре он понимает, что его фабрика становится убежищем для многих евреев и переключает свое внимание с получения выгоды на спасение как можно большего числа людей. О фильме «Список Шиндлера» написано и сказано немало, поэтому его нужно просто смотреть, пережить и осознать, что показанные в нём события были не так уж давно.

Ч/Б (2014)

Молодой москвич-националист убивает в драке кавказца, а тот возвращается на грешную землю в ранге ангела, приставленного небесной канцелярией хранить и оберегать того самого москвича. Вот такую полуcказочную завязку выбрал для своего полнометражного дебюта Евгений Шелякин. Эксцентрично-утрированная трагикомедия на злобу дня выстроена в формате роуд-муви: на скитания двум героям, которые друг друга на дух не переносят, но вынуждены находить общий язык ради общей цели, отведено пять дней — за этот срок новоиспеченный ангел-хранитель должен не только благотворно повлиять на своего подопечного, но и сам переосмыслить многие моменты своей прошлой жизни. Примечательно, что при всей сочно-криминальной направленности фильма, сценаристы умело обошли злоупотребление матом, сыграв на контрасте: главный злодей в исполнении Сергея Маковецкого — начитанный ценитель прекрасного. Роли попутчиков поневоле взяли на себя Алексей Чадов и Мераб Нинидзе, составив органичный актерский дуэт.

56 лет назад Конгресс США принял Закон о Гражданских Правах, запрещающий расовую дискриминацию, но, видимо, в сознании некоторых людей этот закон еще не вступил в силу. Также схожая проблема остро стояла в России и в какой-то мере это говорит о том, что при всех различиях между нашими странами, всё же мы очень похожи.