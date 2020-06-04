Что посмотреть: фильмы о расовой дискриминации
Актуальная тема, оказывается.
Не секрет, что сейчас в США проходят массовые беспорядки против полицейского насилия и расизма, спровоцированные гибелью Джорджа Флойда, задержанного по подозрению в оплате 20-долларовой купюрой пачки сигарет.
Мы собрали для вас подборку, что называется, в тему. Проблема, кстати, актуальна не только для США. Мы включили в этот список одну малоизвестную, но от этого не менее хорошую российскую комедию, а какую именно вы узнаете в нашем обзоре!
Зеленая книга (2018)
1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли, утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.
12 лет рабства (2013)
«12 лет рабства» — драма режиссера Стива МакКуина («Стыд», «Голод»), основанная на реальной истории незаконно плененного афроамериканца середины XIX века. Три статуэтки «Оскар», среди которых престижнейшая за «Лучший фильм» и еще 78 различных кинопремий. Главные роли в одном из лучших фильмов 2014 года исполнили: трижды номинант на «Золотой глобус» Чиветель Эджиофор, Брэд Питт, Бенедикт Камбербэтч, а также верный соратник режиссера актер Майкл Фассбендер. Соломон Нортап — гражданин США. Вольнорожденный афроамериканец, образованный, уважаемый музыкант, фермер, собственник, волею случая попадает в руки работорговцев из южных штатов. Нортапу приходится пройти через все унижения и испытания рабства, сменить не одного хозяина и обрести законную свободу лишь после двенадцати лет тяжелого труда, оскорблений и издевательств. Свой печальный опыт Соломон Нортап изложил в мемуарах под названием «Двенадцать лет рабства», которые и легли в основу сценария фильма.
Звери дикого Юга (2012)
Захватывающие, невообразимые приключения одной маленькой девочки, живущей на затерянном где-то в океане маленьком острове. Фильм оказался настоящим прорывом для молодого американского режиссера Бена Зайтлина и принес своим создателям четыре номинации на премию «Оскар» 2013 года и премию «Золотая камера» (за лучший режиссерский дебют) на Каннском кинофестивале 2012 года. Кувенджаней Уоллис и Дуайт Генри, сыгравшие главные роли — не профессиональные актеры, а простые жители Нью Орлеана, не понаслышке знающие, что такое наводнения и шторма Жизнерадостная шестилетняя Хэшпаппи живет со своим отцом в общине где-то на самом краю света. Строгий отец учит девочку ловить рыбу и выживать в любых условиях. Вскоре его скашивает какой-то неведомый страшный вирус, а тут еще что-то странное начинает твориться с природой. Из-за глобального потепления стремительно тают ледники, уровень воды на острове все повышается, и неожиданно оживают огромные доисторические животные. Отважная девочка решает отправиться в самостоятельное опасное путешествие на поиски своей давно потерянной матери.
Американская история X (1998)
Черный клановец (2018)
Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.
Убить пересмешника (1962)
Прислуга (2011)
Маршалл (2017)
Фильм расскажет о яркой странице в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США. На заре карьеры ему достаётся спорное дело о чернокожем шофёре, обвинённом своей богатой работодательницей в сексуальном нападении. Молодой Маршалл объединяется с начинающим адвокатом-евреем, чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать сенсационное заявление в защиту прав и равенства граждан.
Список Шиндлера (1993)
Ч/Б (2014)
Молодой москвич-националист убивает в драке кавказца, а тот возвращается на грешную землю в ранге ангела, приставленного небесной канцелярией хранить и оберегать того самого москвича. Вот такую полуcказочную завязку выбрал для своего полнометражного дебюта Евгений Шелякин. Эксцентрично-утрированная трагикомедия на злобу дня выстроена в формате роуд-муви: на скитания двум героям, которые друг друга на дух не переносят, но вынуждены находить общий язык ради общей цели, отведено пять дней — за этот срок новоиспеченный ангел-хранитель должен не только благотворно повлиять на своего подопечного, но и сам переосмыслить многие моменты своей прошлой жизни. Примечательно, что при всей сочно-криминальной направленности фильма, сценаристы умело обошли злоупотребление матом, сыграв на контрасте: главный злодей в исполнении Сергея Маковецкого — начитанный ценитель прекрасного. Роли попутчиков поневоле взяли на себя Алексей Чадов и Мераб Нинидзе, составив органичный актерский дуэт.