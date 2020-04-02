Активные тульские пенсионеры: «У нас жизнь только начинается!»

Своих героев мы встретили в Тульском союзе пенсионеров (естественно, еще до карантинных запретов), и у них есть чему поучиться людям всех возрастов.

Валентина Перерушева: «Меня вдохновляют активные люди»

– Активной была еще со школы. Всегда занималась спортом: лыжами, легкой атлетикой, а по спортивному ориентированию получила звание кандидата в мастера спорта. На работе тоже была внутри общественной жизни, стала председателем проф­кома. А на пенсию пошла, когда понадобилась моя помощь в воспитании внука. Но дома я сидеть не могу. Это же очень скучно! Меня пригласили в союз пенсионеров, и теперь здесь я тоже председатель в отделении Советского района.

Это общественная работа, но она так много дает мне. Это опыт, общение. Мы собираемся вместе, делимся новостями, рассказываем про свою семью, даже рецептами делимся. Многое беру себе на вооружение. У нас здесь собираются только активные и интересные люди. Например, в союзе есть женщина, которой 94 года, а она ходит на танцы, участвует в мероприятиях. Такие люди меня вдохновляют!

И это не значит, что у нас нет болезней и проблем, как и у всех пенсионеров. Но мы по-другому смотрим на жизнь. Если бы мы не были такими активными, то давно бы уже совсем разболелись. У меня такая позиция: я люблю собирать людей, чтобы пообщаться, делать для них праздники. И мои родственники меня поддерживают. Невестка всегда говорит, что нужно продолжать, пока есть силы, и я следую ее совету.

Людмила Егорова: «В нас заложено – быть в гуще событий»

– Я работаю в Тульском областном центре образования учителем физики. С одной стороны, не ушла на пенсию из-за финансового положения, но с другой – именно работа позволяет держать себя в тонусе. У нас обучаются слабослышащие дети. Они такие молодцы! Многие добиваются успехов в спорте, становятся мастерами. Я должна соответствовать. Люблю детей и с малых лет провожу время с ними. Даже отпуск я предпочитаю проводить в лагере.

Я не типичная бабушка, не буду заниматься вязанием, лучше пойду изучать компьютерную грамотность. Это пригодится куда больше.

Не чувствую себя пожилым человеком абсолютно. Возраст – это только цифры. И в такой жизненной позиции нет какого-то особого секрета. Просто в некоторых людях это заложено – быть в гуще событий. Хожу на всевозможные мероприятия, концерты, нахожу на это время несмотря на работу. Такой образ жизни обязывает: я должна всегда хорошо выглядеть, быть в курсе происходящих событий, последних тенденций.

Я по жизни оптимист, у меня стакан всегда наполовину полон. И мне сложно представить, как можно упускать возможности, которые дает нам жизнь. Приучаю к этому и своих родственников, зову с собой, настраиваю. Правда, получается не всегда...