Активные тульские пенсионеры: «У нас жизнь только начинается!»
Позитивные, целеустремленные, стремящиеся к новым знаниям и открытиям – эти люди знают, как правильно жить в любом возрасте.
Своих героев мы встретили в Тульском союзе пенсионеров (естественно, еще до карантинных запретов), и у них есть чему поучиться людям всех возрастов.
Валентина Перерушева: «Меня вдохновляют активные люди»
– Активной была еще со школы. Всегда занималась спортом: лыжами, легкой атлетикой, а по спортивному ориентированию получила звание кандидата в мастера спорта. На работе тоже была внутри общественной жизни, стала председателем профкома. А на пенсию пошла, когда понадобилась моя помощь в воспитании внука. Но дома я сидеть не могу. Это же очень скучно! Меня пригласили в союз пенсионеров, и теперь здесь я тоже председатель в отделении Советского района.
Это общественная работа, но она так много дает мне. Это опыт, общение. Мы собираемся вместе, делимся новостями, рассказываем про свою семью, даже рецептами делимся. Многое беру себе на вооружение. У нас здесь собираются только активные и интересные люди. Например, в союзе есть женщина, которой 94 года, а она ходит на танцы, участвует в мероприятиях. Такие люди меня вдохновляют!
И это не значит, что у нас нет болезней и проблем, как и у всех пенсионеров. Но мы по-другому смотрим на жизнь. Если бы мы не были такими активными, то давно бы уже совсем разболелись. У меня такая позиция: я люблю собирать людей, чтобы пообщаться, делать для них праздники. И мои родственники меня поддерживают. Невестка всегда говорит, что нужно продолжать, пока есть силы, и я следую ее совету.
Людмила Егорова: «В нас заложено – быть в гуще событий»
– Я работаю в Тульском областном центре образования учителем физики. С одной стороны, не ушла на пенсию из-за финансового положения, но с другой – именно работа позволяет держать себя в тонусе. У нас обучаются слабослышащие дети. Они такие молодцы! Многие добиваются успехов в спорте, становятся мастерами. Я должна соответствовать. Люблю детей и с малых лет провожу время с ними. Даже отпуск я предпочитаю проводить в лагере.
Я не типичная бабушка, не буду заниматься вязанием, лучше пойду изучать компьютерную грамотность. Это пригодится куда больше.
Не чувствую себя пожилым человеком абсолютно. Возраст – это только цифры. И в такой жизненной позиции нет какого-то особого секрета. Просто в некоторых людях это заложено – быть в гуще событий. Хожу на всевозможные мероприятия, концерты, нахожу на это время несмотря на работу. Такой образ жизни обязывает: я должна всегда хорошо выглядеть, быть в курсе происходящих событий, последних тенденций.
Я по жизни оптимист, у меня стакан всегда наполовину полон. И мне сложно представить, как можно упускать возможности, которые дает нам жизнь. Приучаю к этому и своих родственников, зову с собой, настраиваю. Правда, получается не всегда...
Евгений Адаев: «Обидно, когда молодежь считает нас несовременными»
– Давно интересуюсь компьютерными технологиями. Когда-то давно осваивал первые издательские системы. Тогда еще и компьютеров не было, только примитивные машинки с монохромными дисплеями. Потом купил себе первый компьютер, увлекся этой темой. И сейчас на пенсии свои знания применяю. Участвовал в федеральном этапе соревнований по компьютерной грамотности среди пенсионеров, в одной из номинаций занял четвертое место. Это было приятно. Учитывая, что первое занял кандидат наук из мединститута.
Всегда обидно, когда кто-то говорит: «Ой, пенсионерам так сложно обращаться с компьютерами! Их нельзя научить!» А кто же тогда работал на первых компьютерах? Разрабатывал и дорабатывал систему? Информационные технологии появились не сейчас. Мы все начинали и учили тех, кто сейчас в этом разбирается.
Ещё я преподаю в двух школьных телекомпаниях. Мы с ребятами снимаем сюжеты, участвуем в конкурсах. Это интересно!
Современные пенсионеры не сидят на печке, как думают многие. Мы можем не меньше других. И для нас тот же интернет значит даже больше, чем для молодых людей. Это окошко в мир, возможность общаться для тех, кому сложно выходить из дома. Ну или в период карантина, когда мы в зоне риска!
Валентина Тихомирова: «Начинаю свой день с гимнастики»
– Обожаю путешествовать! Объездила всю страну, была на вулканах Камчатки и на Кольском полуострове. А сейчас мы вместе с друзьями и знакомыми из союза пенсионеров изучаем Тульскую область и соседние регионы. Нам это так нравится! Мы уезжаем на целый день, не спешим, изучаем новые маршруты. Силы на это дает интерес. Мне всё интересно! Мы ходим в «Октаву», филармонию, Городской концертный зал. Один не пойдешь, а вместе нам интересно.
У меня есть фотография из путешествия на Белое море. Я там одета в спортивную одежду, такая счастливая.
Я хочу распечатать фото и написать: «В 70 жизнь только начинается!» Вот такой у меня настрой.
А что сидеть дома? Это неинтересно. И дело не в возрасте. Молодежь сейчас не оттащишь от компьютеров и телефонов. А мы другие.
У меня каждый день проходит активно. Я просыпаюсь, дома делаю гимнастику 40 минут, потом к половине седьмого утра прихожу в парк с палками для скандинавской ходьбы и прохожу два больших круга. Так я заряжаюсь настроением. А потом весь день впереди, и в нем обязательно будет что-нибудь интересное!