Концерт группы «Иорш»
Где: Клуб Hot Heads.
«Йорш» - один из хедлайнеров отечественной рок-сцены - отмечает
20-летие и отправляется в самый масштабный тур за историю группы. (16+)
ЧЕ-ХОН-ТЕ
Где: Академический театр.
Приглашение к диалогу с гением, который умел видеть главное в
мелочах, и к встрече с самим собой, отраженным в зеркале чеховского
юмора. (12+)
Танцеальный вечер
Где: Сквер 30-летия ВЛКСМ.
Играет народный духовой оркестр. Дирижер Владислав Трушаков. (6+)
Занятия йогой
Где: Молодежный центр «Олимп».
Йога - это возможность замедлиться, снять напряжение, восстановить силы
и уделить время себе. (12+)
День защиты детей
Где: Березовая роща.
Гостей ждут весёлые игры, музыкальные выступления, танцы и
много смеха - всё то, что так любят дети. (o+)