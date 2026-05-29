Концерт группы «Иорш»

Когда: 30 мая, суббота, 19.00.
Где: Клуб Hot Heads.
 

«Йорш» - один из хедлайнеров отечественной рок-сцены - отмечает
20-летие и отправляется в самый масштабный тур за историю группы. (16+)

 

ЧЕ-ХОН-ТЕ

Когда: 31 мая, воскресенье, 16.00.
Где: Академический театр.
 

Приглашение к диалогу с гением, который умел видеть главное в
мелочах, и к встрече с самим собой, отраженным в зеркале чеховского
юмора. (12+)

 

Танцеальный вечер

Когда: 31 мая, воскресенье, 17.00.
Где: Сквер 30-летия ВЛКСМ.
 

Играет народный духовой оркестр. Дирижер Владислав Трушаков. (6+)

 

Занятия йогой

Когда: 1 июня, понедельник, 19.10.
Где: Молодежный центр «Олимп».
 

Йога - это возможность замедлиться, снять напряжение, восстановить силы
и уделить время себе. (12+)

 

День защиты детей

Когда: 1 июня, понедельник, 12.00.
Где: Березовая роща.
 

Гостей ждут весёлые игры, музыкальные выступления, танцы и
много смеха - всё то, что так любят дети. (o+)