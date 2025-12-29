В Туле презентовали ЖК «Аспен Парк»: каким он будет

Тульский рынок недвижимости пополнился масштабным проектом стильного жилого комплекса. Московский девелопер «Живи» построит жилой комплекс «Аспен Парк» на Осиновой Горе.
Яркая презентация ЖК прошла в арт-резиденции ДКЖ в Туле. Здесь собрались десятки успешных тульских специалистов в сфере недвижимости и журналисты. Они стали первыми, кто увидел проект своими глазами.
Презентация началась с фуршета, фотосессии, выступления фокусника и концерта. Когда гости как следует расслабились и переключились с рабочей рутины на событие, представили девелопера рассказали о том, каким станет «Аспен Парк».
Ирина, менеджер по работе с партнерами компании «СЗ „Живи в Туле“»:
— Для наших партнеров мы приготовили сюрпризы, подарки и комфортные условия сотрудничества. Мы новая компания на рынке, поэтому нам важно познакомиться со всеми. Те, кто присутствовал на презентации, получают особые привилегии, но и для других у нас много всего интересного. Надеюсь, сотрудничество будет продуктивным.
Aspen в переводе с английского означает «осина». В этом кроется и секрет названия жилого комплекса, и основная идея. Девелопер планирует не просто построить дома, а воссоздать настоящую осиновую рощу.
Виталий Андреев, коммерческий директор группы компаний «Живи»:
— Мы новый девелопер, но уже с колоссальным опытом работы на разных рынках, в том числе федеральных. Мы много работали в регионах и знаем, как вырос уровень проектов за последние пять лет.
Мы выбрали Тулу неслучайно, провели качественный анализ и увидели, что рынок новостроек в этом городе в последние годы буквально взрывается. Причем выросло не только число предложений, но и спрос.
Нам интересно работать на таком рынке. Мы будем удивлять нашим подходом к реализации проекта. В нашем ЖК будут изюминки, которые позволят жителям жить яркой, насыщенной и активной жизнью.
Этот проект будет первым в Туле, который реализуют в рамках программы комплексного благоустройства территории. На девяти гектарах Осиновой Горы появится 114 тысяч квадратных метров и 2300 квартир.
Пять очередей строительства планируют построить за восемь лет.
37 тысяч квадратных метров отдадут под озеленение. В ЖК предусмотрено более тысячи парковочных мест, многоуровневый наземный паркинг, детский сад и коммерческие помещения, в которых расположится всё необходимое для жизни и развлечений.
Диана Лунголло, руководитель отдела продуктов группы компании «Живи»:
— Это проект для людей. Мы хотим, чтобы люди в наших домах чувствовали себя гармонично. Чтобы у них было пространство для развития хобби, увлечений, чтобы они чувствовали себя свободно и открывали в себе новые грани.
В плане благоустройства — поработали над озеленением и уделили внимание спорту, досугу детей и взрослых.
Мы постарались и в части планировочных решений. Ставка была на функциональность: сделали все так, чтобы было максимум функций и ничего лишнего. В чистом пространстве комфортно всем.
Основная изюминка проекта — квартиры будут сдаваться уже с ремонтом! Покупателям не нужно будет ломать голову над дизайн-проектом. Его уже разработали профессионалы, а вам останется только выбрать из нескольких имеющихся вариантов.
Как вам «Аспен Парк»?
Этот вопрос мы задали агентам в сфере недвижимости после презентации. Они сулят успех среди покупателей.
Юлия Гаврилова, ассоциация риэлторов Тулы:
— В первую очередь, мне понравилось интересное расположение будущего жилого комплекса. Это место пользуется спросом среди туляков. Это уже развитый микрорайон, в котором есть все для семьи.
То, что квартиры будут с ремонтом, на мой взгляд, добавляет привлекательности проекту. Особенно учитывая, что цена за квадратный метр пока очень доступная. У многих конкурентов за эти деньги можно получить только голые стены.
Думаю, туляки оценят «Аспен Парк» по достоинству.
Лариса Данилова, «Единая служба недвижимости»:
— То, что мы сегодня увидели, это отличный старт. Впечатление очень положительное, цена приемлемая, выбор планировок хороший. Этих плюсов достаточно, чтобы стать востребованным ЖК среди туляков.