Не надо «заклеивать рот»: как проблему лишнего веса предлагает решать наука

Стройное и здоровое тело – это баланс питания, физической активности и сна.

Нарушение даже одного из этих режимов зачастую ведет к набору веса. Почему так, объяснили гастроэнтеролог, диетолог клиники «Физиоздоровье» Олеся Новожилова и сомнолог Ольга Чалкова.

Еще пару лет назад любимые джинсы легко застегивались, а теперь о стройной фигуре напоминают лишь фотографии? Самостоятельные попытки расстаться с ненавистными килограммами в лучшем случае не дают длительного результата, а в худшем — и вовсе усугубляют ситуацию? В причине надо разбираться комплексно и под контролем врача.

С чего все началось?

— «Просто меньше есть» — этот стереотип уже давно устарел. Современная медицина серьезно подходит к изучению первопричин лишнего веса. Его наличие может свидетельствовать не только о нарушении пищевого поведения, но и о проблемах с щитовидной железой, надпочечниками, ЖКТ, нарушении режима сна или даже онкологии, — поясняет Олеся Новожилова.

Работу с каждым новым пациентом гастроэнтеролог начинает с подробной беседы о том, какой у него распорядок дня, чем питается, какие есть привычки, когда начался набор веса. Также пациент сдает анализы, проходит обследование и затем биоимпедансометрию для выяснения соотношения мышечной и жировой ткани. С учетом всех этих данных строится работа. 

— Нужно понять: что стало причиной набора веса, в каком состоянии сейчас организм и готов ли он к снижению веса? Если низкий гемоглобин, то сначала нужно скорректировать этот показатель, а только потом уже начинать худеть. Дело в том, что снижение веса для организма — это тоже стресс: годами копил килограммы, а теперь внезапно нужно начать с ними расставаться! 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ляг, поспи и похудей

Сон важен для правильной работы организма, как вода и еда. Большинство людей чувствуют себя хорошо после 7–9 часов сна. Когда все в порядке, то в течение ночи человек проходит несколько циклов: дремота — лёгкий сон — глубокий сон — быстрый сон. 

Глубокий сон позволяет организму восстановиться, «починить» себя: залечить микротравмы, сбалансировать обмен веществ и накопить энергию.

Во время глубокого сна вырабатывается гормон роста — соматотропин. Именно он во взрослом возрасте отвечает за расщепление жировых запасов и стимулирует использование жира в качестве источника энергии. 

Быстрый сон — это не просто фаза сновидений. Это этап формирования эмоциональных связей, понимания и принятия событий, возникновения творческих идей.

Если эти фазы нарушаются, тело остаётся «неотремонтированным», а психика — не переварившей события. Когда человек хронически постоянно не высыпается, его тело начинает жить в режиме тревоги: уровень кортизола растёт, а лептина (гормона сытости) становится меньше; уровень грелина (гормона голода) растёт. Человек ест, чтобы быть бодрым, чтобы не засыпать, чтобы справиться с тревогой. 

Лишний вес, кстати, тоже может разрушать сон. Самый яркий пример — апноэ сна. Сон не восстанавливается — и начинается порочный круг.

Ночная жрица и бессонница

По статистике, примерно половина населения планеты периодически плохо спит, а 20% страдают хронической бессонницей и апноэ.

Нарушение режима отдыха организм пытается компенсировать другими, порой хаотичными способами. 

Дополнительную энергию он может пытаться получить за счет поздних позывов пожевать. Причем в ряде случаев во время «ночного дожора» человек балансирует между сном и явью — находится в состоянии парасомнии. А из-за этого может съесть намного больше, чем привык. А наутро ничего не помнить и все отрицать. Такое нарушение сна может диагностировать и лечить только сомнолог.

Вообще, сон нельзя лечить как попало. Потому что причинами нарушений сна могут быть и проблемы с позвоночником, нарушение носового дыхания и нарушение прикуса, недостаток витаминов и микроэлементов, заболевания щитовидной железы, тяжёлый сахарный диабет, заболевания надпочечников и центральной и периферической нервной системы, приём некоторых лекарств.

Приручить и сон, и питание

Навести четкий порядок в режиме питания и отдыха помогут специалисты, обладающие знаниями по гастроэнтерологии, диетологии, неврологии и сомнологии.

— Человек должен быть готов к тому, что в ряде случаев похудение — это не разовая акция, а марафон на всю жизнь, — рассказывает Олеся Новожилова. — Надо будет всегда следить за распорядком дня, чтобы вес не возвращался. Также надо понимать, что каждый тип ожирения требует разного подхода. В одном случае необходимо увеличение физической нагрузки, в другом — в первую очередь корректировать питание. Ошибочно думать, что существует одинаковый алгоритм для всех. 

Мы все разные, у нас свой индивидуальный набор особенностей, физической формы и много чего еще. С другой стороны, возможно, что при восстановлении сна и уменьшении дисфункции нервной системы вес восстановится путем незначительных усилий и сохранится на долгие годы без дополнительных ограничений!

Физиоздоровье.png

