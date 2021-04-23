Выходные в Туле: 23-25 апреля

Вокруг шум (особенно информационный), пусть так, но не волнуйся. Эти выходные ты точно не пропустишь: концерт «Касты», день рождения «Октавы», Аллея Доброты – 2021 — всё это и не только в нашем обзоре.
24 апреля в 10.00 команда «Слободы» и Myslo приглашает сажать клёны у Ледового дворца на Восточном обводе.
В 2020 году нашу добрую традицию нарушил коронавирус, но мы обязательно наверстаем упущенное! Хорошее настроение, улыбки, физическую нагрузку, чай с вкусняшками и фоторепортаж на Myslo и в «Слободе» гарантируем. Ждём вас!
Где: индустриальный кластер «Октава». Вход на мероприятия бесплатный. Регистрация поссылке.
24 и 25 апреля «Октава» отмечает свой день рождения. Задействованы все объекты кластера!
Во дворе пройдет фестиваль уличной еды, а также арт-активности от Playtronica, выступление и мастер-класс тульских диджеев и показ оскароносных фильмов. Вместе со спектаклем «Пой, танцуй» вы попадете на самую захватывающую и тихую дискотеку в мире. Также на сцену выйдут финалисты вокального проекта кластера «Октава» — Pro.Голос 3.0.
24 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы ssshhhiiittt!. Оглянись и не бойся, оставляя за собой собственные страхи и ошибки, наполни их музыкой и чувствуй больше, чем когда-либо.
Где: Тульский областной театр юного зрителя. Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить поссылке.
25 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут музыкальную сказку в 2-х действиях «Дюймовочка». Практически всем с детства известны сказки Ганса Христиана Андерсена. Каждая из его сказок уникальна, наделена особым даром вселять в людей веру в доброту, справедливость и красоту.
24 апреля в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок-коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.
Где: Тульский камерный драматический театр. Приобрести билеты можно по ссылке.
25 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... А он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. Так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми тварями, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад.
Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо…
Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме «Монарха» есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ.