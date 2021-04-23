город
город
Регистрация
Выходные в Туле: 23-25 апреля

Выходные в Туле: 23-25 апреля

Вокруг шум (особенно информационный), пусть так, но не волнуйся. Эти выходные ты точно не пропустишь: концерт «Касты», день рождения «Октавы», Аллея Доброты – 2021 — всё это и не только в нашем обзоре.

Аллея Доброты

Когда: 24 апреля, суббота, 10.00.

Где: Восточный обвод, рядом с Ледовым дворцом.

День рождения кластера «Октава»

24 апреля в 10.00 команда «Слободы» и Myslo приглашает сажать клёны у Ледового дворца на Восточном обводе.

В 2020 году нашу добрую традицию нарушил коронавирус, но мы обязательно наверстаем упущенное! Хорошее настроение, улыбки, физическую нагрузку, чай с вкусняшками и фоторепортаж на Myslo и в «Слободе» гарантируем. Ждём вас!
 

Каста

Когда: 24 апреля, суббота, 20.30.

Где: индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке

Каста

24 апреля на дне рождения индустриального кластера «Октава» выступит группа «Каста». Самый влиятельный музыкальный коллектив в рэп-культуре в России. 
 
Ростовская рэп и хип-хоп команда говорят о вещах, которые волнуют молодых людей в этой стране, без лишнего антуража, без копирования западных хип-хоп звезд.
 

День рождения кластера «Октава»

Когда: 24-25 апреля, суббота-воскресенье, 11.00.

Где: индустриальный кластер «Октава».
Вход на мероприятия бесплатный. Регистрация по ссылке.

День рождения кластера «Октава»

24 и 25 апреля «Октава» отмечает свой день рождения. Задействованы все объекты кластера!
 
Во дворе пройдет фестиваль уличной еды, а также арт-активности от Playtronica, выступление и мастер-класс тульских диджеев и показ оскароносных фильмов. Вместе со спектаклем «Пой, танцуй» вы попадете на самую захватывающую и тихую дискотеку в мире. Также на сцену выйдут финалисты вокального проекта кластера «Октава» — Pro.Голос 3.0.
 

ssshhhiiittt!

Когда: 24 апреля, суббота, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

ssshhhiiittt!

24 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы ssshhhiiittt!. Оглянись и не бойся, оставляя за собой собственные страхи и ошибки, наполни их музыкой и чувствуй больше, чем когда-либо.

 

Библионочь-2021

Когда: 24 апреля, суббота, 17.00.
 

Библионочь-2021

24 апреля состоится X юбилейная Всероссийская акция
«Библионочь-2021». Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к
звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-
летию со дня первого полета человека в космос.
 

Трофи-рейд «Властелин колец»

Когда: 24 апреля, суббота, 08.00.

Подробности по ссылке.

Трофи-рейд «Властелин Колец»

24 апреля в Туле пройдет 1 этап трофи-рейда «Властелин колец». В официальном классифицируемом соревновании могут принять участие спортсмены, имеющие лицензию РАФ.

 

Маленький неоновый принц

Когда: 24 апреля, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 500 руб. 

24 апреля в Городском концертном зале состоится световое шоу «Маленький неоновый принц». Спектакль для всей семьи с элементами циркового искусства, танца и пластики, а также видеопроекции.
 

Дюймовочка

Когда: 25 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Маврин

25 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут музыкальную сказку в 2-х действиях «Дюймовочка». Практически всем с детства известны сказки Ганса Христиана Андерсена. Каждая из его сказок уникальна, наделена особым даром вселять в людей веру в доброту, справедливость и красоту.
 

Экспресс-выставка «Цветная ДНК»

Когда: 24 апреля, суббота, 20.00.

Где: Тульский областной экзотариум (старая и новая экспозиции).

Экспресс-выставка «Цветная ДНК»

24 апреля в старом здании Тульского экзотариума откроется экспресс-выставка «Цветная ДНК».
 
Обитатели лабораторий – маисовые полозы – наглядно покажут варианты изменчивости своего окраса. Яркая морфа fire, очаровательная в своем монохроме морфа ghost, солнечная golddust motley, красивейшие узоры okeetee abbott’s и редкая бесчешуйная форма маисового полоза! Выставка сопровождается информационными стендами с кратким экскурсом в строение ДНК.
 

El Classic

Когда: 25 апреля, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

El Classic

25 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит программу «Джазовый флёр». Классическую музыку и джаз связывают долгие и интересные взаимоотношения, которые часто
вдохновляют музыкантов на сочетание элементов обоих жанров в одном произведении.
 

Clockwork Times

Когда: 24 апреля, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 800 руб. 

Clockwork Times

24 апреля в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок-коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю. 
 

Москва – Петушки

Когда: 25 апреля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Москва-Петушки

25 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... А он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. Так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 24-25 апреля, суббота — воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

24-25 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Властелин колец: Братство кольца

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми тварями, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад.
 
Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо…
 

Годзилла против Конга

Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме «Монарха» есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ.

 

Хороших выходных и не забывайте зонт!

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 12:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Вы купили дачу. Что дальше?
Вы купили дачу. Что дальше?
Сотни туристов-водников со всей России открыли сезон на фестивале «Скитулец» в Тульской области
Сотни туристов-водников со всей России открыли сезон на фестивале «Скитулец» в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.