Выходные в Туле: 23-25 апреля

24 апреля в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок-коллектив Clockwork Times . Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.

25 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... А он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. Так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.