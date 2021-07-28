Вейкбординг в Туле: делай волну!

Источники: фото 1, 2, 3 — ВК-группа вейк-парка Slide, Алексея Власенко, скриншоты из соцсетей Boarding Academy и Slide.

Где в Туле покататься на вейкборде и что это вообще такое, разбирался Myslo.

Поговорим о водном досуге, альтернативе безмятежному покачиванию на волнах. О досуге, где эти волны создадите вы сами! А разобраться в теме нам помог Алексей Власенко, инструктор Boarding Academy.



Алексей Власенко

Собственно о лыжах

Что собой представляет вейкборд? Грубо говоря, это гибрид серфинга и сноуборда, к которому еще и добавили механизм водных лыж.

Идея незамысловатая: на ноги надевается фактически сноуборд, только вместо искристого снега он умчит вас по водной глади. Тянуть вас будет катер или кабель, а потому для получения удовольствия не нужно дожидаться подходящих условий — волны, например.

В первом случае – это специально подготовленный катер с канатом, а также с опытным капитаном, чтобы была хорошая волна, хорошие прыжки. Принцип работы кабельного вейкбординга идентичен, только вместо катера спортсмена тянет лебедка. Как отмечает Алексей, учиться вставать на доску рекомендуется как раз в этой разновидности.

И пусть душа и ноги взлетят

Алексей познакомился с вейком десять лет назад, когда это дело только набирало обороты в Туле. Тогда еще на свет не появилась его дочь Ева, которая сегодня решительно разрезает водное полотно. Встав на вейк впервые, уже через 15 минут она отлично подружилась с доской и даже успела заскучать. Поэтому сейчас Ева повысила свой уровень и летит по волне уже вслед за катером на реке Воронке.

«Экстремальный вид спорта объединяет необычных людей. Они собираются у костра, и ты понимаешь — это не те, кого ты видишь в трамвае, в городе, всё какое-то яркое, мощное, каждый дает тебе столько энергии... И всё это подкреплено ошеломляющим спортом, прыжками на природе. В этом душа вейка…» — делится Алексей эмоциями, которые дарит вейкбординг. А вообще он рекомендует просто встать на доску – ничто не передаст захватывающие дух впечатления лучше.

Встань на доску и переверни свой мир

Для освоения этого навыка предела нет – ни возрастных, ни погодных ограничений. По словам Алексея, если ребенок умеет держаться на воде, вейк ему уже по плечу, и не имеет значения, четыре ему года или десять лет. «Плавать научился, желание есть — можно ехать!»

Прежде всего, обязательно нужна разминка. Далее вы снаряжаетесть доской под свой рост. И – вперед по волнам! Как для новичка, так и для профи вполне хватает одного заезда длиной 15 минут. За это время эффективно прорабатываются группы мышц — физкультура на воде.

На вопрос «Сколько длится сезон?» вряд ли найдется однозначный ответ. «Сколько хочешь, столько и катайся. По погоде», — говорит Алексей, который совершал заезд в октябре.

Инвентарь

Из чего состоит набор для благополучного заезда? Вейкборд как таковой, ботинки с креплениями, гидрокостюм и (внимание!) – шлем. «Бывает, спрашивают: зачем шлем, если необязательно выкручивать трюки? Дело не в трюках. Во-первых, об воду можно удариться, и не слабо. Во-вторых, вы можете упасть передним кантом — вас догоняет задний. Этот прием зовется «Скорпиончик»: доской вы ненароком можете ударить себя по затылку или шее при падении лицом вперед. Поэтому шлем лучше надевать», — рассказывает Алексей.

Важно: в случае падения нужно сразу бросать канат, чтобы он не потянул вас лицом по воде!

Где находится лето

Много ли мест в Тульской области, где можно покататься на вейкборде? «К сожалению или к счастью, таких мест мало. К сожалению, потому что хочется кататься в Центральном парке, а нет условий — приходится ехать за город. А к счастью, потому что это не так попсово. Хотя я за популяризацию экстремальных видов спорта», — говорит Алексей.

В Тульской области вейкпарк и вовсе один – в Обидимо. Либо придется ехать в соседний регион.

Если вы уже слышите зов приключений и перспектива рассекать зеркальную гладь вам кажется заманчивой, не спешите отчаянно нырять.

Не стоит забывать, вейкбординг — экстремальный вид спорта: делать первые волны настоятельно рекомендуется под присмотром опытного райдера (от англ. ride — ехать, кататься). За помощью в освоении навыка обратитесь в вейк-парк.

Автор Софья Кулагина.