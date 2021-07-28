Создаем комфорт в доме: обзор Myslo

Безопасность и удобство – это именно то, в чем нуждается каждый человек. Обустраивая свою квартиру или дом, мы всегда ставим в приоритет комфорт.

Складывается этот комфорт из многочисленных мелочей и …цифровых технологий. Умные сервисы превращают наше жилище в «Умный дом». Рассказываем, что это такое.

Умный дом

Умные будильники, смарт-холодильники, роботы-пылесосы – эта техника прочно вошла в обиход и мало кого уже удивляет. Она упрощает нашу жизнь, забирая на себя рутину домашних хлопот и освобождая время для общения с близкими людьми. Но каждый такой прибор сам по себе еще не делает ваш дом умным.

Умный дом – это система автоматизации, которую можно комбинировать в зависимости от ваших желаний и потребностей. Только представьте: вы просыпаетесь утром от изумительного запаха свежесваренного кофе и поджаренных тостов. Идете в ванную, где к вашему приходу уже включен подогрев пола, голосовой командой зажигаете свет и регулируете звук радио, создавая благостную атмосферу вокруг. И это только малая часть

примеров – возможности умного дома целиком и полностью зависят от вашей фантазии.

Умный дом многофункционален. Он не только создает комфорт в доме, но и помогает обезопасить его от чрезвычайных ситуаций. Установленные умные датчики принимают информацию из окружающей среды и передают в центр управления – контроллер. Он, в свою очередь, управляет ситуацией в доме. Например, датчик задымления в cвязкe c yмнoй poзeткoй oбecтoчит пpибop, a датчик протечки в cвязкe c yмным кpaнoм пepeкpoeт вoдy. А главное – система мгновенно oпoвecтит влaдeльцa, если случится нештатная ситуация. Разумеется, умному дому необходим интернет – с его помощью вы объедините устройства в одну систему, которая будет слаженно работать, делая вашу жизнь более комфортной. Управлять умным домом можно из любой точки мира – достаточно иметь интернет и установленное на ваш гаджет приложение. А с помощью камер видеонаблюдения можно посмотреть, что происходит в вашей квартире, с любого места, где вы сейчас находитесь – на работе, на даче или в путешествии.

Видеонаблюдение

В дополнение к комплекту сервисов «Умного дома» удобно воспользоваться облачной услугой «Видеонаблюдение». Современное видеонаблюдение поможет следить за происходящим во дворе, на детской площадке, на парковке или в подъезде – камеры можно установить в любом месте по вашему выбору. Этот сервис также поможет предупредить незаконное проникновение на территорию: наличие видеокамер уже само по себе отпугивает воров от попыток взлома или кражи.

– У нас во дворе установлены умные домофоны и камеры видеонаблюдения от Ростелекома. Очень удобно и, как оказалось, весьма полезно. Недавно заметили, что пропадают светильники с территории. Вместе с управляющей компанией внимательно просмотрели записи с камер и увидели, кто их ворует. Нарушителей поймали с поличным. Кстати, камеры сейчас снимают отлично, четко видны все лица, – рассказывает тулячка Наталья Щербакова.

Главная особенность многофункциональной платформы «Ростелеком Ключ», о которой говорит Наталья, заключается в том, что все задачи решаются в единой цифровой среде. Управлять объектами недвижимости, обеспечивать их сохранность и безопасность можно через личный кабинет или мобильное приложение. Умные домофоны, видеонаблюдение, смарт-шлагбаумы, приборы учета электроэнергии, воды и тепла работают по принципу «одного окна», которое открыто как для застройщиков и управляющих компаний, так и для жильцов.

Умный двор

Для городских жителей огромное значение имеет забота о собственной безопасности. И современные цифровые технологии здесь в помощь. Умный двор – это уникальная система со множеством технологичных решений для

создания комфортной среды. Это не только видеонаблюдение. Например, умный домофон позволяет не только отвечать посетителям по автоответчику, но и записывать их данные в аудио- и видеоформате. Чтобы узнать, кто позвонил к вам в дверь, вовсе не обязательно находиться дома. Изображение гостя можно увидеть на экране планшета или смартфона в

любом месте, где есть интернет. И дверь ему открыть можно тоже удаленно. А еще от чужих машин во дворе защитят умные шлагбаумы – они умеют распознавать автомобили по госномеру с помощью видеокамер.

– Еще недавно мы и представить не могли, что такое возможно. А сегодня нашим умным двором я легко управляю со смартфона. После работы по видеокамерам присматриваю себе свободное парковочное место у дома, а когда заезжаю во двор, шлагбаум поднимается автоматически, потому что номер моей машины занесен в базу. Кстати, и машины своих гостей я тоже могу пропустить во двор беспрепятственно. Могу отвечать на вызов домофона с телефона, а еще с помощью видеокамер присматривать за детьми, гуляющими во дворе, и за своей припаркованной машиной, если я где-то в отпуске. Это очень удобно, когда современные технологии позволяют чувствовать себя в безопасности, – делится методолог Елена Козина.

Видеосервис Wink

Отличным дополнением к вашему «Умному дому» станет развлекательный видеосервис Wink. Это не только интерактивное телевидение с возможностью управления просмотром, но и целый набор цифровых сервисов. Здесь и домашний онлайн-кинотеатр с многотысячной коллекцией контента на любой вкус, и аудиокниги, и караоке, и облачные игры. Есть и эксклюзив – например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

Недавно видеосервис пополнился новым разделом «Академия». Здесь собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, спектакли лучших театров, психология и многое другое. С помощью видеолекций и аудиокниг в «Академии» можно развивать свои профессиональные и личные навыки и даже изучать иностранные языки, закрепляя полученные знания с помощью телеканалов в Wink на иностранных языках.

Wink можно смотреть на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), на смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Медиаконтент можно подобрать на любой вкус даже для большой семьи – по одной учетной записи установить Wink можно на пяти различных устройствах.