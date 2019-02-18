Один день с транспортной полицией: Кто расследует преступления в поездах

Прапорщик Алексей Шамонин и старший сержант Александр Гавриченков проверяют документы у пассажиров электрички и следят за порядком на перроне.Фото автора.

Каждый день десятки тысяч людей приезжают и уезжают, встречают и провожают кого-то или видят Московский вокзал и Тулу из окна спешащего к пункту назначения поезда.

Их безопасность, в том числе, зависит от работы транспортной полиции, которая 18 февраля этого года отмечает свой вековой юбилей.

В преддверии праздника корреспондента Myslo пригласили в гости в линейный отдел МВД (ЛО МВД) России на станции Тула.

В чем отличие от «обычной» полиции

По большому счету, задачи и функции линейщиков точно такие же, как и у тех, кто работает «на земле». Но принцип работы совершенно другой. Ведь у оперативника, участкового или сотрудника ППС есть определенный сектор обслуживания, на котором могут быть его потенциальные помощники. Это местные жители, старшие по домам, коммунальщики или ранее судимые люди. В общем, все, кто мог что-нибудь видеть, знать и помочь своими показаниями найти преступника или того, кто только собирается преступить закон. А вот у транспортной полиции таких помощников почти нет. Им приходится работать в основном со случайными людьми, которые зачастую просто проезжают через Тульскую область.



Кинолог, прапорщик Кристина Беликова и служебная овчарка Варна осматривают поезд в поисках запрещенных предметов.

Начальник линейного отдела на станции Тула Юрий Бешкарев:

Юрий Бешкарев - Например, поезд идет в Москву, и пассажир обнаружил кражу где-нибудь в Курской области. Сообщение, соответственно, попадает в Курский отдел. Поезд продолжает идти дальше, и у него 4-минутная остановка в Орле. За это время невозможно опросить потерпевшего и принять у него заявление, поэтому к заявителю подсаживается орловская следственно-оперативная группа (СОГ). Кинолог и криминалист могут быть уже как с ними, так и подсесть в Туле или на других станциях по ходу движения.

После заявления о преступлении оперативники «пробивают» пассажиров поезда по специальной базе МВД. Им известно, кто и где выходит, у кого есть судимость или были любые проблемы с законом.

Понятное дело, опрашивают в первую очередь именно этих людей. Аналогичным способом полицейские узнают, например, про группы футбольных фанатов.

Важный момент — потерпевшего не могут заставить выйти на той станции, где он не планировал. Полиция «подстраивается» под заявителя, и, если потребуется, то СОГ будет ехать хоть от Москвы до Белгорода. Бывали случаи, когда потерпевший выходил на своей остановке, а полицейские ехали дальше, так как им было нужно искать очевидцев, осматривать место происшествия и изымать вещдоки. Возвращаются обратно в таких случаях на попутном поезде или электричке.



Перед заступлением на дежурство сотрудники ЛО МВД на станции Тула получают табельное оружие и спецсредства.

Кстати, если вы думаете, что работа в транспортной полиции позволяет бесплатно погулять по другим городам и посмотреть достопримечательности, то вы ошибаетесь. В случае, если линейщики временно «застряли» по службе на территории другой области, их могут привлечь к работе в местном ЛО МВД. Например — патрулировать территорию вокзала. Это контролируется с помощью специальных маршрутных листов, в которых ставятся соответствующие отметки.

Больше всего — воруют

Самая распространенная категория преступлений, которую приходится расследовать транспортной полиции, — это кражи. Естественно, с определенной спецификой. Так, летом прошлого года на территории Узловского района у гражданина Германии, который ехал из Грузии в Москву, откуда потом собирался лететь к себе на родину, украли в поезде крупную сумму денег. Сначала подозрение пало на его сожительницу. Но во время расследования выяснилось, что в этом же поезде был некий пассажир, который кутил в вагоне-ресторане и засветил валюту. Линейщики разыскали попутчика этого человека и выяснили, что подозреваемый вышел в Узловой. Вскоре злодей давал показания.



Полицейских заинтересовал гражданин из соседнего государства. Мужчину доставили в отдел для проверки.

А несколько лет назад сотрудники ЛО МВД вскрыли деятельность крупной преступной группы, которая промышляла хищениями цветного и черного металла из грузовых поездов. Разные звенья этой цепочки даже не были знакомы друг с другом. Поэтому, чтобы поймать преступников, пришлось проделать большую оперативную работу со слежкой.

Выяснилось, что злоумышленники «работали» отчаянно — обматывались скотчем, чтобы не оставлять улик в виде обрывков одежды, прыгали в вагоны с мостов и выкидывали металлические чушки рядом с путями. Их сообщ­ники собирали металл и стаскивали в определенное место, откуда его забирали и увозили уже другие люди. Порой место преступления растягивалось на 60 километров!

Только цифры

2117 километров — общая протяженность участ­ка обслуживания ЛО МВД России на станции Тула.

74 вокзала

76 станций

242 посадочные платформы

64 - остановочных пункта