Тульские рестораны ждут гостей на новогодние корпоративы

Мы собрали несколько заведений, в которых готовят для гостей специальные новогодние программы.

Собрание, ресторан-бар

Ресторан «Собрание» готовит особенный декабрь, и приглашает вас в последний месяц уходящего года отпраздновать с коллегами корпоратив. Будет уютно, вкусно, и вам подарят море хорошего настроения и душевной красоты.

Для вашего праздника здесь при готовят красиво оформленный зал, вмещающий до 80 гостей, и специальное меню, которое шеф-повар уже сейчас разрабатывает специально к новогодним вечерам.

Кухня в этом заведении сложилась под влиянием богатой европейской гастрономии, и каждое блюдо создано с индивидуальным штрихом от высококлассных поваров. Здесь даже гурманы смогут по-настоящему насладиться замечательным застольем и попробовать что-то новое.

Ваш корпоратив будет наполнен позитивом благодаря специальной развлекательной программе:

Кавер группа Джуси Фрут;

Ведущие Роман Борисов и Екатерина Александрова;

DJ;

Несколько незабываемых шоу-программ;

Дед Мороз и Снегурочка.

Начало новогодних программ в 18.00.

В «Собрании» создано всё для того, чтобы каждый гость забыл об усталости, отдохнул и получил заряд отличного настроения.

Приходите на новогодний корпоратив-2019 в «Собрание»!

Тула, улица Болдина, 33

8 (4872) 710−600

restoran-sobranie.ru

Группа ВК

Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» проведёт на высшем уровне ваш праздник с коллегами или большое семейное торжество в честь Нового года в этом декабре.

В этом заведении всё создано для того, чтобы подарить каждому гостю счастливые эмоции.

Для новогодних праздников в этом году в «Этажах» готовят специальную шоу-программу.

Новогодняя концертная программа рассчитана на 4 часа (с 20:00 до 00:00). Настроение вашему празднику подарит ведущий, Дедушка Мороз и Снегурочка, живая музыка. А с 00:00 до 01:00 — ди-джей.

Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — здесь есть профессиональное световое и звуковое оборудование.

Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножат ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.

Гостей порадует изысканная и разнообразная кухня, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены.

Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на корпоратив без пробкового сбора.

В банкетном зале «Этажи» вас ждёт:

новогодний банкет до 120 персон;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

развлекательная программа;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает ваш Новый год незабываемым!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТЦ «РИО»)

8 (4872) 71-63-54

банкетвтуле.рф

Группа ВК

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La Vue, кафе-ресторан

Ресторан LaVue — одно из лучших мест в Туле для празднования новогоднего вечера с коллегами. Ваш корпоратив здесь пройдёт незабываемо!

Большой плюс — удобное расположение ресторана в центре Тулы. Гости смогут легко добраться сюда, и в любое время уехать домой.

Большой зал ресторана вмещает до 150 гостей. Так что здесь будет комфортно даже большой компании. А в малом зале смогут расположиться до 35 человек. Выбирайте — где вам удобнее.

Пожалуй, главным достоинством и гордостью ресторана LaVue является кухня. Такое многообразие блюд вы редко встретите в Туле!

Оно удивит любого гурмана.

Здесь сочетается авторская кухня, почитание традиций и современность, а также простота в исполнении и фантазия во вкусе. Шеф-повар готовит для новогодних праздников особое меню, в котором будут как полюбившиеся блюда русской, европейской и домашней кухни, так и авторские угощения.

Новогодний корпоратив — это вкуснейшее застолье, и, конечно музыка, танцы и веселье. Ресторан LaVue оборудован современной техникой для отличного профессионального звука, диджейским пультом, настоящей сценой. Здесь работает собственный свето- и звукооператор и есть много места для того, чтобы гости от души танцевали и отдыхали.

Автомобиль вы сможете оставить на парковке у центрального входа ресторана, под видеонаблюдением.

Доверьте новогодний праздник профессионалам ресторана LaVue!

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (919) 087-35-75

lavue-tula.ru

Развлекательный комплекс FUSION

Развлекательный комплекс FUSION: корпоративы начинаются здесь!

Хотите отметить Новогодний корпоратив активно и незабываемо? Вас ждет шумное застолье в веселой компании с профессиональными ведущими, оригинальной шоу-программой и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Только во FUSION! Для вас и ваших коллег здесь организуют турнир по боулингу, после которого вы сможете продолжить банкет в клубном ресторане с заводным ведущим и танцами под любимые хиты. Прекрасное настроение и незабываемые эмоции гарантированы!

Также вы можете посидеть с коллегами в уютном пабе с кружечкой любимого напитка и аппетитными закусками, а потом сыграть пару партий на бильярде.

Специально для вас шеф-повар разработал несколько вариантов новогоднего меню на любой вкус, а барменам уже не терпится угостить вас оригинальными коктейлями.

Больше фотографий блюд смотрите в галерее.

Для родителей, которые хотят порадовать детей ярким и увлекательным празднованием Нового года и подарить им незабываемые впечатления во FUSION приготовили вкусное детское меню и весёлую атмосферу новогоднего праздника.

В меню собраны так любимые ребятами пицца и бургеры, и другие блюда, которые придутся по вкусу юным гостям.

Ваши дети получат незабываемые впечатления!

Во FUSION вас ждёт:

новогодний праздник в клубном ресторане до 130 гостей;

уютный паб до 50 гостей;

вкуснейшие блюда и напитки;

боулинг и бильярд;

детское меню для юных гостей;

профессиональный звук;

развлекательная программа с 20:00;

удобное расположение в самом центре города;

бесплатная парковка;

возможность безналичной оплаты.

Все что вам необходимо сделать, это связаться с менеджером FUSION, и там сразу приступят к работе, чтобы ваш новогодний праздник прошел на самом высоком уровне!

FUSION очень просто найти! Он располагается в центре города (карта), с бесплатной парковкой.

Вы получите индивидуальный подход при бронировании и оплате (в том числе безналичная оплата на расчётный счёт), с выгодными условиями сотрудничества и приятными бонусами.

Выбирайте то, что вам нравится! С Новым годом!

FUSION работает для вас с 11:00 до 06:00 ежедневно.

Бронирование клубного ресторана и паба: 8 (953) 957-22-92.

Бронирование боулинга и бильярда: 8 (4872) 250−350.

Тула, улица Каминского, 24а

8 (953) 957-22-92 , 8 (4872) 250−350

fusion71.ru

VIP-центр

«VIP-центр» приглашает к себе для празднования новогоднего корпоратива. Это многофункциональный развлекательный центр, которые сочетает в себе массу развлечений в одном месте: ресторан, бильярд, гостиничный комплекс и сауны.

Вас порадует уютный интерьер зала.

Для новогоднего торжества гостям предложат специальное комбинированное меню из традиционных блюд Европы и Грузии. Это вкуснейшее сочетание неизменно пользуется спросом у большинства гостей. Какое же праздничное застолье без шашлыка, ароматных соусов и душистых грузинских трав?

Этими харизматичными и яркими блюдами вместе с любимыми и привычными салатами и закусками, шеф-повар ресторана украсит меню для вашего вечера.

Снегурочка добавит вашему празднику веселья и настроения.

Любителей бильярда порадует возможность провести интересный вечер в компании друзей, разделяющих это увлечение. Гостям предоставляется качественное оборудование и инвентарь.

В «VIP-центре» вас вкусно и сытно накормят, устроят яркий музыкальный вечер, а ещё предложат посетить сауну с большим теплым бассейном и водной горкой.

Цены на проведение банкета в «VIP-центре» весьма демократичные.

1500 руб. + 500 руб. (за музыкальное обслуживание).

Добро пожаловать на яркий и вкусный новогодний праздник!

Вам здесь понравится!

Тула, ул. Максимовского, 17

8 (4872) 49-66-44

vip-tula.ru