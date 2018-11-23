Тульские рестораны ждут гостей на новогодние корпоративы
Мы собрали несколько заведений, в которых готовят для гостей специальные новогодние программы.
Собрание, ресторан-бар
Ресторан «Собрание» готовит особенный декабрь, и приглашает вас в последний месяц уходящего года отпраздновать с коллегами корпоратив. Будет уютно, вкусно, и вам подарят море хорошего настроения и душевной красоты.
Для вашего праздника здесь при готовят красиво оформленный зал, вмещающий до 80 гостей, и специальное меню, которое шеф-повар уже сейчас разрабатывает специально к новогодним вечерам.
Кухня в этом заведении сложилась под влиянием богатой европейской гастрономии, и каждое блюдо создано с индивидуальным штрихом от высококлассных поваров. Здесь даже гурманы смогут по-настоящему насладиться замечательным застольем и попробовать что-то новое.
Ваш корпоратив будет наполнен позитивом благодаря специальной развлекательной программе:
- Кавер группа Джуси Фрут;
- Ведущие Роман Борисов и Екатерина Александрова;
- DJ;
- Несколько незабываемых шоу-программ;
- Дед Мороз и Снегурочка.
Начало новогодних программ в 18.00.
В «Собрании» создано всё для того, чтобы каждый гость забыл об усталости, отдохнул и получил заряд отличного настроения.
Приходите на новогодний корпоратив-2019 в «Собрание»!
Тула, улица Болдина, 33
8 (4872) 710−600
Этажи, банкетный зал
Банкетный зал «Этажи» проведёт на высшем уровне ваш праздник с коллегами или большое семейное торжество в честь Нового года в этом декабре.
В этом заведении всё создано для того, чтобы подарить каждому гостю счастливые эмоции.
Для новогодних праздников в этом году в «Этажах» готовят специальную шоу-программу.
Новогодняя концертная программа рассчитана на 4 часа (с 20:00 до 00:00). Настроение вашему празднику подарит ведущий, Дедушка Мороз и Снегурочка, живая музыка. А с 00:00 до 01:00 — ди-джей.
Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — здесь есть профессиональное световое и звуковое оборудование.
Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножат ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.
Гостей порадует изысканная и разнообразная кухня, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены.
Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на корпоратив без пробкового сбора.
В банкетном зале «Этажи» вас ждёт:
- новогодний банкет до 120 персон;
- профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;
- развлекательная программа;
- удобное расположение в городе;
- изысканная кухня и безупречный сервис.
Банкетный зал «Этажи» сделает ваш Новый год незабываемым!
Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТЦ «РИО»)
8 (4872) 71-63-54
La Vue, кафе-ресторан
Ресторан LaVue — одно из лучших мест в Туле для празднования новогоднего вечера с коллегами. Ваш корпоратив здесь пройдёт незабываемо!
Большой плюс — удобное расположение ресторана в центре Тулы. Гости смогут легко добраться сюда, и в любое время уехать домой.
Большой зал ресторана вмещает до 150 гостей. Так что здесь будет комфортно даже большой компании. А в малом зале смогут расположиться до 35 человек. Выбирайте — где вам удобнее.
Пожалуй, главным достоинством и гордостью ресторана LaVue является кухня. Такое многообразие блюд вы редко встретите в Туле!
Оно удивит любого гурмана.
Здесь сочетается авторская кухня, почитание традиций и современность, а также простота в исполнении и фантазия во вкусе. Шеф-повар готовит для новогодних праздников особое меню, в котором будут как полюбившиеся блюда русской, европейской и домашней кухни, так и авторские угощения.
Новогодний корпоратив — это вкуснейшее застолье, и, конечно музыка, танцы и веселье. Ресторан LaVue оборудован современной техникой для отличного профессионального звука, диджейским пультом, настоящей сценой. Здесь работает собственный свето- и звукооператор и есть много места для того, чтобы гости от души танцевали и отдыхали.
Автомобиль вы сможете оставить на парковке у центрального входа ресторана, под видеонаблюдением.
Доверьте новогодний праздник профессионалам ресторана LaVue!
Тула, ул. Луначарского, 1
8 (919) 087-35-75
Развлекательный комплекс FUSION
Развлекательный комплекс FUSION: корпоративы начинаются здесь!
Хотите отметить Новогодний корпоратив активно и незабываемо? Вас ждет шумное застолье в веселой компании с профессиональными ведущими, оригинальной шоу-программой и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Только во FUSION! Для вас и ваших коллег здесь организуют турнир по боулингу, после которого вы сможете продолжить банкет в клубном ресторане с заводным ведущим и танцами под любимые хиты. Прекрасное настроение и незабываемые эмоции гарантированы!
Также вы можете посидеть с коллегами в уютном пабе с кружечкой любимого напитка и аппетитными закусками, а потом сыграть пару партий на бильярде.
Специально для вас шеф-повар разработал несколько вариантов новогоднего меню на любой вкус, а барменам уже не терпится угостить вас оригинальными коктейлями.
Больше фотографий блюд смотрите в галерее.
Для родителей, которые хотят порадовать детей ярким и увлекательным празднованием Нового года и подарить им незабываемые впечатления во FUSION приготовили вкусное детское меню и весёлую атмосферу новогоднего праздника.
В меню собраны так любимые ребятами пицца и бургеры, и другие блюда, которые придутся по вкусу юным гостям.
Ваши дети получат незабываемые впечатления!
Во FUSION вас ждёт:
- новогодний праздник в клубном ресторане до 130 гостей;
- уютный паб до 50 гостей;
- вкуснейшие блюда и напитки;
- боулинг и бильярд;
- детское меню для юных гостей;
- профессиональный звук;
- развлекательная программа с 20:00;
- удобное расположение в самом центре города;
- бесплатная парковка;
- возможность безналичной оплаты.
Все что вам необходимо сделать, это связаться с менеджером FUSION, и там сразу приступят к работе, чтобы ваш новогодний праздник прошел на самом высоком уровне!
FUSION очень просто найти! Он располагается в центре города (карта), с бесплатной парковкой.
Вы получите индивидуальный подход при бронировании и оплате (в том числе безналичная оплата на расчётный счёт), с выгодными условиями сотрудничества и приятными бонусами.
Выбирайте то, что вам нравится! С Новым годом!
FUSION работает для вас с 11:00 до 06:00 ежедневно.
Бронирование клубного ресторана и паба: 8 (953) 957-22-92.
Бронирование боулинга и бильярда: 8 (4872) 250−350.
Тула, улица Каминского, 24а
VIP-центр
«VIP-центр» приглашает к себе для празднования новогоднего корпоратива. Это многофункциональный развлекательный центр, которые сочетает в себе массу развлечений в одном месте: ресторан, бильярд, гостиничный комплекс и сауны.
Вас порадует уютный интерьер зала.
Для новогоднего торжества гостям предложат специальное комбинированное меню из традиционных блюд Европы и Грузии. Это вкуснейшее сочетание неизменно пользуется спросом у большинства гостей. Какое же праздничное застолье без шашлыка, ароматных соусов и душистых грузинских трав?
Этими харизматичными и яркими блюдами вместе с любимыми и привычными салатами и закусками, шеф-повар ресторана украсит меню для вашего вечера.
Снегурочка добавит вашему празднику веселья и настроения.
Любителей бильярда порадует возможность провести интересный вечер в компании друзей, разделяющих это увлечение. Гостям предоставляется качественное оборудование и инвентарь.
В «VIP-центре» вас вкусно и сытно накормят, устроят яркий музыкальный вечер, а ещё предложат посетить сауну с большим теплым бассейном и водной горкой.
Цены на проведение банкета в «VIP-центре» весьма демократичные.
1500 руб. + 500 руб. (за музыкальное обслуживание).
Добро пожаловать на яркий и вкусный новогодний праздник!
Вам здесь понравится!
Тула, ул. Максимовского, 17
8 (4872) 49-66-44