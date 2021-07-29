Наполни лето вкусом вместе с «Сад-Тула»

Лето – это запах мяса на углях, ароматного плова, свежих овощей и зелени. Это праздник вкуса, который всегда будет с вами: все «ингредиенты» для ужинов на свежем воздухе есть в магазине «Сад-Тула».

Тандыр

Безусловный хит этого лета! Тандыр – это гастрономическое открытие, с которым каждый ваш вечер на даче будет вкусным и разнообразным. Это печь из глины, в которой продукты не жарятся, как на мангале, а запекаются, равномерно прогреваясь со всех сторон, поэтому получаются особенно сочными, очень вкусными и полезными.

Что можно готовить в тандыре? Всё что угодно! Любое мясо и птицу (даже целиком), овощи, грибы, лепешки. В «Сад-Тула» к тандыру можно купить приспособления для приготовления различных блюд, в том числе многоуровневые.

Тандыр удобен тем, что около него не нужно стоять, как у мангала, мешать угли и переворачивать мясо: заложил продукты – и можно возвращаться к столу, всё приготовится без вашего участия. И даже если на улице дождь, непогода не сорвет ваш пикник: тандыр готов работать в любую погоду!

От 8900 р.

Мангал с печью для казана

С таким мангалом не нужно решать, что приготовить – мясо или плов. И то, и другое! Казан удобно устанавливается на специальную печь с собственным отделением для дров (причем в такой печи можно использовать любые дрова), а на основной части мангала подготавливайте угли и жарьте ароматный шашлык. Можно готовить вдвоем и не мешать друг другу.

29 000 р.

Казан для плова

И не только для плова: в казане можно готовить овощи, супы и вообще всё, что захотите. Секрет вкусных блюд в казане заключается в его особой форме – сферическое дно обеспечивает трехмерное распределение тепла. Выбирая казан, отдайте предпочтение чугунному, толстостенному, с круглым дном (они считаются более «правильными», чем плоскодонные) и желательно именно узбекскому – купить такой можно в «Сад-Тула».

От 1390 р.

Беседка

На даче пока нет места для трапез на свежем воздухе? Это можно очень быстро исправить – купить готовую беседку в «Сад-Тула».

Покупаем, собираем и этим же вечером собираем семью и друзей на праздник!

Беседок в магазине много, обратите внимание на новинки – беседки «Астра» и «Пион». В комплект входят сама беседка с крышей, стол и две лавки. Модели компактные, практичные, легкие в сборке, удобные в использовании.

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Тел.: 71-66-74, 8-953-957-8000.

Интернет-магазин sad71.ru.