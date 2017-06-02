Топ-10 от «Чемодан»: томография, очки от солнца и пицца

А вот и новинки на «Чемодане» за прошедшую неделю. Посмотрим, что появилось нового, и на чём можно сэкономить.

Пицца и автошкола, стоматология, детские самокаты, селективный парфюм, МРТ и томография, очки от солнца и как всегда — много услуг для красоты.

Следите за новыми акциями на сайте сhemodan71, а также в паблике «Чемодан» ВКонтакте.

Хотите экономить ещё больше, и получить деньги на свой «чемоданный» счёт? Зовите друзей и экономьте вместе! Поделитесь с друзьями своим персональным кодом, и Chemodan71 подарит каждому другу по 300 рублей на первый месяц покупок. За каждого зарегистрированного друга вы также получите от «Чемодана» по 300 бонусных рублей. Чем вас больше, тем больше бонусных рублей можно заработать!

авто

Автошкола «Вираж» приглашает на обучение вождению категории «В» со скидкой 50%! Стоимость без учёта ГСМ — всего 6600 руб. вместо 13 300 руб. Дневная, вечерняя и выходная группы.

здоровье

Медицинский центр «Мир здоровья» приглашает на лечение и восстановление зубов со скидкой 10%.

В медицинском центре «Мир Здоровья» оказываются все виды услуг современной стоматологии. Для вас работают врачи общей практики, терапевты, хирурги, ортодонты и ортопеды.

Частная стоматология — это использование новейшей техники, лучших материалов и качественное обезболивание. Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы осуществляют лечение в соответствии с новейшими стандартами мировой медицины.

Диагностический центр «МРТ-Диагностика» приглашает на МРТ-исследования в будни со скидкой 10%.

МР томограф открытого типа обеспечивает больший комфорт для обследуемого, подходит для пациентов любой комплекции и любого возраста, а также для страдающих клаустрофобией и получивших тяжелые травмы со сложными переломами.

Во время МРТ процедуры рядом с обследуемым может находиться один из членов семьи, что важно при обследовании детей или пациентов с психическими нарушениями.

Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти любой вид УЗИ со скидкой 50%!

Стоимость самого снимка (если нужно забрать его на руки) не входит в стоимость самого исследования (доплачивается отдельно).

«Социальный учебно-оздоровительный университет пенсионеров и инвалидов» приглашает всех желающих на сеансы расслабляющих процедур и коррекцию фигуры со скидкой 50%! Вам предложат классические, общие, спортивные, моделирующие и другие виды расслабляющих процедур, исходя из ваших потребностей. У специалиста, проводящего процедуры, есть сертификат и диплом.

еда

Компания «ЯПицца» предлагает пиццу.

Все виды пиццы, кроме «Тулячка» и «Морская», с самовывозом — скидка 40%. Все виды пиццы, кроме «Тулячка» и «Морская», с доставкой — скидка 20%.

Например, Пицца «Четыре сыра», 520 гр., 33 см., самовывоз — всего 267 руб. вместо 445 руб.

Пицца «Четыре сыра», 520 гр., 33 см., доставка — всего 356 руб. вместо 445 руб.

красота

Магазин модной одежды и косметики «4 Сезона» предлагает разнообразные товары со скидкой 50%, а также скидку 15% на одежду для тех, кто сделал покупку по этой акции!

Например:

Наборы жидкой матовой помады Kylie по сногсшибательной цене - всего 390 руб. вместо 1300 руб.

Часы Geneva (цвета в ассортименте) - всего 170 руб. вместо 350 руб.

Салон красоты «Леди Ди» предлагает услуги для красоты со скидкой до 75%!

Например:

Кератиновое восстановление + горячие ножницы (стоимость процедуры указана за длину до плеч) - всего 1890 руб. вместо 2700 руб.

Маска для волос, привезенная прямо из Нью-Йорка, только для салона красоты «Леди Ди» — всего 300 руб. вместо 1200 руб.

Кератиновое выпрямление и ботокс для волос СocoСhoco - волосы средней длины (до плеч), 41-50 гр. средства - всего 3375 руб. вместо 4500 руб.

Салон оптики «Оптик-Центр» предлагает эксклюзивную скидку в 15% на солнцезащитные очки, включая модели из новой коллекции.

Селективный парфюм Mon Etoile со скидкой 50% и доставкой.

50 мл. стоит всего 1500 руб. вместо 3000 руб.

Парфюмы от компании Mon Etoile, не являются копиями известных мировых брендов, а представляют собой альтернативную качественную парфюмерию с ароматами похожими на брендовые. Это оригинальные, «избранные» ароматы, созданные в стиле наиболее популярных на сегодняшний день трендовых направлений.

Mon Etoile (Мон Этуаль) предлагает ароматы класса А. Все духи натуральные, раскрываются в три ноты и по разному пахнут на каждом человеке. Вы получаете индивидуальный аромат,имеющий не только приятный запах, но и создающий определенный образ деловой, романтично, богатой страстной и нежной!

Производство: Франция, город Грасс.