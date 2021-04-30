Ритуальные агентства: как не попасть в руки мошенников

Пытаясь нажиться на чужом горе, недобросовестные агенты идут на разные ухищрения. А когда своя репутация подмочена, они прикрываются другими компаниями, завоевавшими авторитет на рынке. Рассказываем, как не попасть на эти уловки.

Как не дать себя обмануть? Запомните, первое и самое важное правило: честные агенты начинают работать с вами после того, как вы сами к ним обратились. Об этом нам рассказали специалисты ритуальной службы «ПАМЯТЬ». У этой службы хорошая репутация, завоеванная годами честной работы. И иногда этим пользуются люди, не имеющие к агентству никакого отношения.

– Иногда к нам обращаются люди с вопросами по уже якобы оказанным услугам, а мы начинаем разбираться и понимаем, что не работали с этой семьей. Потом узнаем ценник и приходим в ужас. Мало того, что черные агенты вводят людей в заблуждение, прикрываясь нашим именем, так они еще и накручивают цены в несколько раз, –делятся сотрудники ритуальной службы «ПАМЯТЬ».

Назваться представителями чужой ритуальной службы могут только люди с запятнанной репутацией. Сотрудничая с такими, вы рискуете не только потерять десятки тысяч рублей, но и получить некачественную услугу. В вопросе прощания с близким человеком такие ошибки недопустимы.

Как проверить агента?

Самый верный способ –позвонить в ритуальную службу, с которой вы собираетесь работать, и спросить, действительно ли к вам выехал их агент и есть ли вообще этот человек в штате.

К таким звонкам в агентствах относятся с пониманием, а вы обезопасите себя. Для того чтобы понять, действительно ли к вам приехал агент из ритуальной службы «ПАМЯТЬ», звоните по следующим телефонам: 38-43-62, 28-30-30, 8-905-115-37-75, 8-903-840-43-62 (работают круглосуточно).

Еще один способ – обратиться в проверенное агентство самим до подписания договора с агентом, оказавшимся на вашем пороге без предупреждения. Такие «специалисты» играют на растерянности людей, потерявших любимого человека. Они часто приезжают раньше скорой и полиции. Всё это для того, чтобы навязать услуги по завышенным ценам. «Черные» агенты предлагают услуги по стоимости больше на десятки тысяч рублей.

Проводы близкого по честным ценам

Ритуальная служба «ПАМЯТЬ» работает в Туле почти 30 лет. Все цены здесь прозрачны и доступны каждому. Расчет стоимости ведется индивидуально с учетом возможностей клиента. Специалисты могут подобрать бюджетный вариант организации похорон «под ключ» по цене от 20 тысяч рублей. В команде работают профессионалы с большим опытом, они понимают, что родственникам тяжело пережить горе, и берут на себя все хлопоты.

Ритуальная служба «Память» оказывает все услуги в похоронной сфере: оформление документов, предоставление транспорта, одевание, обмывание, бальзамирование, отпевание (приглашение священнослужителя, певчих и пр.), предоставление траурного зала, организация поминания, захоронение. Также ритуальная служба поможет в благоустройстве могил, изготовлении и установке оград, изготовлении памятников и мемориальных комплексов. Материалы для изготовления памятников покупаются у проверенных поставщиков из Карелии, а ограды доставляются напрямую с завода.

У компании собственное производство траурной атрибутики, в том числе гробов, венков, лент и т. д. Также есть собственный автопарк и траурный зал для прощания. Другие ритуальные агентства часто обращаются в «ПАМЯТЬ» за арендой зала и транспорта, что, конечно, сказывается на ценах. Обращаясь в ритуальную службу «ПАМЯТЬ», вы получите качественную организацию прощания с близким и честные цены.