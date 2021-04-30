Обновляем квартиру и загородный дом к лету: Кто сделает качественный ремонт в Туле?

Зима закончилась, а значит, пора делать ремонт. Решили обновить балкон, переклеить обои или заменить двери? Рассказываем, где это сделают качественно.

Балконы

Двери

Обои

Балкон может быть одним из самых уютных мест в доме. Как сделать его таким, знает компания «БалкСтрой», которая работает в Туле почти 9 лет. Мастера занимаются ремонтом любой сложности: от восстановления совсем старых балконов практически «с нуля» до эконом-отделки или обустройства и утепления премиум-уровня.

Большой опыт позволяет сочетать качественный сервис и доступные цены. Все заказы исполняются профессионалами, так что можете быть уверены: независимо от того, закажете ли вы минимальный комплект работ или захотите отделку «под ключ», вы получите красивый балкон, который будет служить вам много лет.

Специалисты помогут вам использовать помещение по максимуму: не только подобрать дизайн и отделочные материалы по вашему вкусу, но и увеличить полезную площадь балкона там, где это возможно.

В «БалкСтрой» соблюдают четыре главных принципа, гарантирующих качество установки и надёжность выполненных работ:

Техническая база, Наработанные технологии, Современные строительные инструменты, Опытные специалисты-монтажники.

Компания «БалкСтрой» предлагает:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутренняя и наружная отделка балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексная изоляция и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Также специалисты занимаются установкой лиан для сушки белья – механизмов, которые крепятся на стену или потолок в удобном для вас месте и открываются только тогда, когда они вам необходимы. Система выглядит изящно и впишется в любой интерьер.

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»! Кроме застекления и обшивки вам предложат: Установку защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

Ремонт балкона в «БалкСтрой»

— это доступно!

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей,

а лоджии — от 15 000 рублей!

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Тула, улица Путейская, 11

8 (4872) 58-14-00 , 8 (952) 187-60-44

балконы-в-туле.рф

Компания TopLocker работает на рынке производства и продажи входных и межкомнатных дверей с 2004 года. За это время удалось качественно построить производственный процесс, укомплектовать команду профессиональными специалистами, разработать огромный ассортимент продукции.

В интернет-магазине TopLocker.ru представлен широкий выбор входных металлических дверей и межкомнатных дверей различного исполнения и ценового диапазона.

Преимуществом компании является работа «под ключ». По телефону вы можете получить подробную бесплатную консультацию, заказать бесплатный выезд замерщика, который поможет оформить заказ и подобрать дверь и фурнитуру нужного исполнения, материала, размеров. После заказа – оперативная доставка по Туле и области и, при необходимости, профессиональная установка.

Почему выгодно заказывать двери и фурнитуру в ТОПЛОКЕР?

большой выбор качественной продукции

подробная бесплатная консультация специалиста

бесплатный выезд замерщика со всеми необходимыми материалами и образцами

бесплатная доставка по Туле и области при заказе от 30 000 руб.

осуществляем полный цикл работ: консультация, замер, доставка, монтаж.

профессиональные монтажники с современным оборудованием.

продажа в кредит и рассрочку.

Тула и область

tula.toplocker.ru

instagram.com/toplocker.ru

Тел.+7-952-185-33-66, +7 (4872) 58-40-80.

Москва и область

toplocker.ru

instagram.com/toplocker.ru

Тел. +7 (495) 740-34-95, +7-929-580-33-66.

Магазин «Обои» на ул. Металлургов предлагает своим покупателям богатый выбор обоев отечественных и зарубежных производителей. Здесь можно выбрать обои на любой вкус и достаток, от самых доступных, бумажных, до эксклюзивных.

Кроме обоев здесь продаются и другие материалы для обустройства жилья:

люстры,

ковры,

потолочная плитка,

сантехника,

электрика,

инструменты,

краски,

грунтовка,

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карнизы,

плинтуса,

панели ПВХ,

стремянки,

хозяйственные товары.

Цены на всю продукцию в этом магазине вас приятно порадуют.

Сейчас действует распродажа —

минус 30% на определенные виды обоев. Спешите воспользоваться предложением!

Кроме того, по вторникам покупателям предоставляется скидка 5% на люстры, ковры, потолочную плитку, обои; по средам — такое же предложение действует на остальные виды продукции.

Обратите внимание, что вход в магазин только в масках. Покупатели могут воспользоваться дезинфектором.

Делаете ремонт? Приходите за всем необходимым в магазин «Обои»!

Тула, ул. Металлургов, 80.