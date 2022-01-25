Обзор роддомов: где рожать в Тульской области?

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Рассказываем, сколько роддомов есть в нашем регионе и чем они друг от друга отличаются.

В своих материалах для спецпроекта «Рожали, знаем!» мы часто говорим о двух роддомах, которые находятся в Туле — Родильный дом № 1 (ЦРД) и Тульский областной перинатальный центр (ТОПЦ). Но, конечно, в других районах нашего региона тоже есть свои роддома!

Вместе с заместителем главного врача Родильного дома № 1 Игорем Юрьевичем Копыриным (подписывайтесь на его инстаграм @dr.kopyrin) мы разберемся, как устроена система родовспоможения в Тульской области.



Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 г. Тулы

Структура родовспоможения в целом всегда состоит из двух важных частей:

Женские консультации — поликлинический раздел родовспоможения. ЖК есть в каждом районе Тульской области при центральных районных больницах. Их задача — это установить факт беременности (обычно это происходит в срок от 6 до 10 недель беременности) и наблюдать за ее течением. Также в ЖК проводятся профилактические приемы небеременных женщин, и оказывается помощь при проблемах с гинекологическим здоровьем.

Родильные дома — стационарный раздел родовспоможения. Здесь происходят сами роды, а также при необходимости обеспечивается дородовое наблюдение в условиях круглосуточного пребывания.

Родильные дома есть не в каждом районе Тульской области. Всего их 9 (а районов 19).

Более того, три из них — в Алексине, Щекино и Донском — сейчас перепрофилированы в ковидные госпитали, а роддом в Новомосковске ориентирован исключительно на беременных с положительным тестом на COVID-19.

Но давайте представим себе идеальную картину мира без пандемии, и я расскажу о том, чем тульские роддома отличаются друг от друга.

Все тульские роддома условно делятся на 3 группы в зависимости от уровня возможностей оказания акушерской помощи и помощи новорожденным. В районах они чаще всего находятся при центральных районных больницах в виде отдельного корпуса.

Роддома 1-ой или низкой группы риска. К ним относятся роддома в Суворове, Алексине, Щекине и Донском. Они ориентированы на роды, которые происходят в срок 37 и более недель беременности. Оказание помощи новорожденным также ориентировано на доношенных малышей.

К ним относятся роддома в Суворове, Алексине, Щекине и Донском. Они ориентированы на роды, которые происходят в срок 37 и более недель беременности. Оказание помощи новорожденным также ориентировано на доношенных малышей. Роддома 2-ой или средней группы риска. К ним относятся роддома в Ефремове, Новомосковске и Узловой. Они отличаются от роддомов 1-ой группы тем, что в них и кадровые резервы, и материально-техническое оснащение позволяют оказывать помощь в случае рождения ребенка с 34 недель беременности.

К ним относятся роддома в Ефремове, Новомосковске и Узловой. Они отличаются от роддомов 1-ой группы тем, что в них и кадровые резервы, и материально-техническое оснащение позволяют оказывать помощь в случае рождения ребенка с 34 недель беременности. Роддома 3-ей или высокой группы риска. Это два роддома Тулы — ЦРД и ТОПЦ. В них есть все необходимое для оказания медпомощи женщинам при тяжелых акушерских и сопутствующих заболеваниях, а также выхаживания глубоко недоношенных младенцев, которые родились с 22 недель беременности.

Чем отличаются друг от друга ЦРД И ТОПЦ? Все дело в наличии и отсутствии в составе второго этапа выхаживания недоношенных детей.

В ТОПЦ этот этап находится непосредственно в структуре центра. То есть после интенсивной терапии в условиях реанимации малыши отправляются на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных, оно в этом же здании. Именно поэтому этот роддом имеет статус перинатального центра.

В ЦРД такого отделения нет. Недоношенные, появившиеся на свет в этом роддоме, на второй этап выхаживания переводятся в Ваныкинскую больницу.

Отмечу также, что статус роддома определяет количество коек. Так, самый большой роддом региона сейчас — это ТОПЦ. На втором месте ЦРД. А самое маленькое количество коек в районных роддомах 1-ой группы риска (Суворов, Алексин, Щекино и Донской).

Кто определяет, в каком роддоме рожать?

Этим занимается врач ЖК, который ведет беременность, на сроке в 37 недель. Если дело происходит не в Туле, беременность протекает нормально, без осложнений, и у женщины нет никаких сопутствующих заболеваний, то роды могут протекать в роддоме первой группы риска. Если же врач районной ЖК видит осложнения или подозревает возможные обострения заболеваний, то направляет беременную либо в роддом 2-го уровня, либо, при сложных акушерских патологиях, в учреждение 3-го уровня. Вся эта система называется «маршрутизация». Она наглядно представлена на этой карте:

Также в текстовом варианте схему можно посмотреть здесь.

При соблюдении всех условий (в том числе при выполнении всех рекомендаций по наблюдению беременности как со стороны женщины, так и врача), маршрутизация позволяет оказывать эффективную акушерско-гинекологическую помощь всем жительницам Тульской области.

Кстати, после открытия нового корпуса перинатального центра схему маршрутизации пересмотрят.

Опрос

Расскажите, в каком роддоме появились на свет ваши дети?

В ТОПЦ или ЦРД В Новомосковском, Ефремовском или Узловском В Алексинском, Щекинском, Суворовском или Донском В другом роддоме Тульской области В московском роддоме В другом роддоме на территории России или за рубежом Роды прошли дома У меня нет детей, просто интересно узнать результаты опроса

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