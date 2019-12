ТВ-программа новогодней ночи

Лица и звезды канала «Россия» Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталья Медведева, Андрей Малахов и Анна Ковальчук.

Развлекательное шоу «Новогодняя ночь на Первом»

Когда: 31 декабря, 22.30, 0.00

Где: Первый канал

Возрастное ограничение: 12+

Несколько лет назад на Первом канале для новогоднего эфира придумали необычный формат: снимать артистов на фоне и внутри самых известных досто­примечательностей Москвы. Этот год не станет исключением. К Красной площади, парку «Зарядье», Пушкинской площади добавятся научный центр «Сколково», парк на Ходынском поле, площадь Европы на Киевском вокзале и другие красивые и значимые места.

В кадре обязательно появятся все самые популярные телеведущие канала: Дмитрий Борисов, Алла Михеева, Марина Ким, Иван Ургант, Дмитрий Дибров, Максим Галкин, Светлана Зейналова и другие.

Несколько номеров снимали в международном деловом центре «Москва-Сити». Песню «Актриса», которая уже не один десяток лет пользуется популярностью, Валерий Меладзе в этот раз спел со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Затем съемочная группа быстро переместилась на другую площадку, здесь же, в «Москва-Сити». Для композиции Меладзе «Чего ты хочешь от меня?» был построен подиум, по которому ходили модели в ярких нарядах и шляпках, привезенных специально из Германии…

Номер Ёлки записывали в павильоне «Космос» на ВДНХ. Всех танцоров одели в белые комбинезоны, а на головы надели специальные парики. Чтобы добиться нужного эффекта, искусственные волосы подстригли, покрасили краской для граффити. Номер получился эффектный. Также в павильоне «Космос» артист балета Сергей Полунин танцевал под одну из композиций Витаса. А Софию Ротару и Дмитрия Харатьяна с супругой Мариной снимали в одном из ресторанов здесь же, на ВДНХ.

Несколько номеров записали в научном инновационном центре «Сколково». Здесь работали Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валерия. Валерию снимали в здании, которое в народе называют «Матрешка», а официально оно именуется Matrix. Чтобы певица эффектнее смотрелась в кадре, для нее соорудили подиум высотой около двух метров.

Все номера, о которых мы рассказали, – это лишь небольшая часть того, что вы увидите в новогоднюю ночь на Первом канале. Создатели шоу обещают множество сюрпризов!

«Новогодний парад звезд» и «Голубой огонёк – 2020»

Когда: 31 декабря, 22.50, 0.00

Где: «Россия»

Возрастное ограничение: 12+

Ведущими «Новогоднего парада звезд» в этот раз станут Анна Ковальчук и Андрей Малахов. Телеканал «Россия» соберёт всех поющих, танцующих и пародирующих артистов, чтобы вспомнить с юмором всё самое интересное, что произошло с нами в уходящем году. Только сегодня старые песни с новыми текстами превращаются в смешные репортажи на горячие темы.

Дмитрий Харатьян и Игорь Верник попытаются найти ответ на вопрос «Кто на новенького?», а самый красивый следователь страны Мария Швецова, она же Анна Ковальчук, вместе с Гошей Куценко убедительно пропоют о том, что «Главное – чтобы преступник сидел».

Андрей Малахов и Елена Воробей предлагают новое прочтение хита «Настоящий полковник», а Ефим Шифрин познакомит с актуальным «Прогнозом погоды».



Политики Трамп, Макрон и Джонс передают свои поздравления в лице трёх Юриев – Стоянова, Аскарова и Гальцева.

Юрий Стоянов и Николай Басков выступят со специальными новогодними куплетами, а иностранные гости – политики Трамп, Макрон и Джонс, не сумевшие присоединиться к общему веселью, передают свои поздравления издалека в лице трёх Юриев – Стоянова, Аскарова и Гальцева.

Ну а после боя курантов участники старого доброго «Голубого огонька» ждут всех в своей весёлой компании! Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Самые яркие звёзды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами. Но песни при этом будут всем хорошо знакомы – так что вспоминайте слова и подпевайте! Лариса Долина и Глеб Матвейчук исполнят «Пока часы 12 бьют», Дима Билан и Игорь Бутман – «Дорогие мои москвичи», а Юлия Караулова и Алексей Воробьёв – «Люди встречаются».

Трио Валерия Сюткина, Юлии Савичевой и Петра Дранги исполнит популярную песню «А снег идёт», мелодии и ритмы зарубежной эстрады прозвучат в исполнении квартета Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Димы Билана и Сергея Лазарева, а «Одна снежинка» (Анастасия Гребёнкина) выступит на льду под пение Льва Лещенко и Жасмин.

Новый год – семейный праздник, поэтому Дима Билан пришёл на «Голубой огонёк» вместе со своей сестрой Анной, а Олег Газманов с сыном Родионом. У ёлки в эту ночь также можно встретить полюбившихся зрителям участников конкурса «Синяя птица».

Мюзикл «Тысяча и одна ночь, или Территория любви»

Когда: 31 декабря, 19.10

Где: НТВ

Возрастное ограничение: 6+

Премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

Зрителей ждут любимые артисты в образах из восточных сказок:

Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Игорь Крутой, Валерия, Лолита, Димаш Кудайберген, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, группа «Фабрика», Жасмин, Михаил Шуфутинский, Александр Панайотов, Слава, Зара, Авраам Руссо, Виктория Кохана, Таисия Повалий, Юлия Михальчик, группа «Иванушки International», Александр Малинин, Денис Клявер, Маша Вебер, Рада Рай. Также в спектакле приняли участие шоумен Антон Лирник и актриса театра и кино Екатерина Климова.

Старик Хоттабыч (Игорь Крутой), Султан (Филипп Киркоров) и Принц (Димаш Кудайберген).

– Зрители не могут пропустить этот музыкальный фильм, потому что в нём снимаюсь я! – улыбается Филипп Киркоров. – А если серьёзно, то «Тысяча и одна ночь» – это одна из самых моих любимых сказок. В образе Султана я ощущаю себя в своей тарелке (смеётся). В душе-то я – Султан! Скажем так, народ присвоил мне титул короля поп-музыки, но вообще я Султан. Мне нравится этот образ не только потому, что здесь перья, чалма и золотые побрякушки, и я это люблю всё, а потому, что я восточный человек. Так сложилось исторически, генетически и магически.

– Когда я узнала, что мы с Денисом Клявером приглашены в мюзикл на стихи Михаила Гуцериева, я была просто в восторге, – говорит Жасмин. – Восток всегда был мне близок. Мне предложили сыграть принцессу Жасмин, по поводу чего Денис сразу же пошутил: «Ну вот, бедная, тебе даже роли не нашлось, саму себя играть будешь». Отчасти он был прав. С Денисом мы настолько сроднились за время записи нашего дуэта «Любовь-отрава», что между нами в кадре нет уже никакого стеснения: надо играть любовь — играем, надо поссориться в кадре – нет проблем!

Михаил Шуфутинский в мюзикле выступил в роли Синдбада Морехода и исполнил вместе с Машей Вебер ремейк песни All around the world:

– Стихи к песне «Повторяй за мной» написал поэт Михаил Гуцериев. К слову, это кавер-версия легендарного хита звёзд мировой поп-музыки Лизы Стэнсфилд (Lisa Stansfield) и Барри Уайта (Barry White). Мне очень понравилось, как работает коллектив, съёмочная группа, – всё идеально.