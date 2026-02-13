Компания «ОСТ» сдала дом в «Баташи Парк» на два года раньше срока

erid: F7NfYUJCUneTUxGzAewi

Девелопер «ОСТ» сдал второй дом жилого комплекса «Баташи Парк».

Выдача ключей в этом году впервые проводилась в большом офисе компании. Атмосфера была очень уютной!

Проект «Баташи Парк» стал продолжением легендарного комплекса «Наши Баташи» и включил в себя все его преимущества и новые функциональные и дизайнерские решения.

Фасады пастельных оттенков, зеленые дворы, стильная подсветка в холлах и лифтовых, декоративное панно, детские и спортивные площадки, поражающие воображение, — детали нового дома можно рассматривать бесконечно.

Яна Брустина, коммерческий директор компании «ОСТ»:

— Это дом переменной этажности, в котором мы старались продумать все для комфорта — сделали сквозные секции, что удобно и безопасно для юных жителей.

Для каждого подъезда разработали индивидуальный дизайн-проект, в него включили колясочные для повышения функциональности. А также добавили интересные визуальные решения. Например, в коридорах и лифтовых зонах предусмотрели приглушенный свет, создающий уютную атмосферу.

Еще хочется отметить эргономичные планировки. Каждый квадратный метр в квартире — полезный. Это позволяет комфортно расположиться семье даже в небольшой квартире, подходящей под семейную ипотеку*. Для многих это немаловажный фактор.

В доме 250 квартир. Большинство собственников — молодые семьи с детьми. И это неудивительно: на территории есть новый детский сад и современная школа, занявшая второе место в России среди школ от застройщика (по рейтингу ЕРЗ в конкурсе «ТОП ЖК-2025). Она располагает 33 классами, двумя спортзалами, актовым залом, рассчитанным на 294 человека, информационно-библиотечным комплексом и столовой на 300 мест. Инфраструктура включает медицинский блок с отдельным стоматологическим кабинетом, а также кабинеты психолога и логопеда.

Вручение ключей стало настоящим праздником для будущих жителей дома. Все их ожидания оправдались. Один из собственников — Максим Собепанек — поделился впечатлениями от новой квартиры с Myslo:

— Мы всю жизнь живем в Заречье, поэтому изначально выбирали недвижимость в этом районе. Посмотрели несколько проектов и выбрали «Баташи Парк». Большой плюс проекта в том, что здесь рядом находится парк, а на территории большая хорошая школа.

От квартиры впечатления только хорошие. Это не первая недвижимость, которую мы покупаем, поэтому есть с чем сравнить. Отделка выполнена здесь качественно. Всё радует!

С покупкой тоже не было проблем, с ОСТ приятно иметь дело: никаких лишних телодвижений, все быстро, четко и оперативно.

Совсем скоро рядом с территорией жилого комплекса появится амфитеатр и зеленый сквер.

Жилой комплекс «Баташи Парк» будет только расти. Сейчас ведется активное строительство третьего дома, и скоро будет старт продаж дома № 4. Хотите стать его жителем? Выбирайте планировки и бронируйте квартиру на сайте.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

