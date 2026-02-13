  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. Компания «ОСТ» сдала дом в «Баташи Парк» на два года раньше срока - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Компания «ОСТ» сдала дом в «Баташи Парк» на два года раньше срока

Счастливые обладатели квартир уже получили ключи!

Компания «ОСТ» сдала дом в «Баташи Парк» на два года раньше срока
erid: F7NfYUJCUneTUxGzAewi

Девелопер «ОСТ» сдал второй дом жилого комплекса «Баташи Парк». 

7F5A1286.jpg

Выдача ключей в этом году впервые проводилась в большом офисе компании. Атмосфера была очень уютной!

7F5A1476.jpg

Проект «Баташи Парк» стал продолжением легендарного комплекса «Наши Баташи» и включил в себя все его преимущества и новые функциональные и дизайнерские решения.

Фасады пастельных оттенков, зеленые дворы, стильная подсветка в холлах и лифтовых, декоративное панно, детские и спортивные площадки, поражающие воображение, — детали нового дома можно рассматривать бесконечно.

7F5A1407.jpg

Яна Брустина, коммерческий директор компании «ОСТ»:

— Это дом переменной этажности, в котором мы старались продумать все для комфорта — сделали сквозные секции, что удобно и безопасно для юных жителей. 

Для каждого подъезда разработали индивидуальный дизайн-проект, в него включили колясочные для повышения функциональности. А также добавили интересные визуальные решения. Например, в коридорах и лифтовых зонах предусмотрели приглушенный свет, создающий уютную атмосферу.

7F5A1319.jpg

Еще хочется отметить эргономичные планировки. Каждый квадратный метр в квартире — полезный. Это позволяет комфортно расположиться семье даже в небольшой квартире, подходящей под семейную ипотеку*. Для многих это немаловажный фактор. 

7F5A1432.jpg

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

В доме 250 квартир. Большинство собственников — молодые семьи с детьми. И это неудивительно: на территории есть новый детский сад и современная школа, занявшая второе место в России среди школ от застройщика (по рейтингу ЕРЗ в конкурсе «ТОП ЖК-2025). Она располагает 33 классами, двумя спортзалами, актовым залом, рассчитанным на 294 человека, информационно-библиотечным комплексом и столовой на 300 мест. Инфраструктура включает медицинский блок с отдельным стоматологическим кабинетом, а также кабинеты психолога и логопеда.

Вручение ключей стало настоящим праздником для будущих жителей дома. Все их ожидания оправдались. Один из собственников — Максим Собепанек — поделился впечатлениями от новой квартиры с Myslo:

7F5A1361.jpg

— Мы всю жизнь живем в Заречье, поэтому изначально выбирали недвижимость в этом районе. Посмотрели несколько проектов и выбрали «Баташи Парк». Большой плюс проекта в том, что здесь рядом находится парк, а на территории большая хорошая школа.

От квартиры впечатления только хорошие. Это не первая недвижимость, которую мы покупаем, поэтому есть с чем сравнить. Отделка выполнена здесь качественно. Всё радует!

С покупкой тоже не было проблем, с ОСТ приятно иметь дело: никаких лишних телодвижений, все быстро, четко и оперативно.

11111.JPG

Совсем скоро рядом с территорией жилого комплекса появится амфитеатр и зеленый сквер.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/87/fb/4fb6-6d0b-4c51-a241-cdf8e73811ef/c3a813fd-6b46-455c-a952-62a968523256.jpg

Жилой комплекс «Баташи Парк» будет только расти. Сейчас ведется активное строительство третьего дома, и скоро будет старт продаж дома № 4. Хотите стать его жителем? Выбирайте планировки и бронируйте квартиру на сайте.

f080e233-db61-48e0-b3d5-5d05e688dec2_edited_edited.jpg

Центральный офис продаж ОСТ

Тула, ул. Советская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 545-545.

ost71.ru

 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Банк-партнер: ПАО «Сбербанк».
Проектная декларация опубликована на сайте ost71.ru.
БАТАШИ ПАРК-3 СЗ ООО. Реклама.
Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
13 февраля, в 16:28
Другие статьи по темам
Место
Тула
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
вчера, в 19:07, 47 2361 0
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:17, 28 562 2
Почти 100 адресов: стало известно, где в Большой Туле сделают уличное освещение
Жизнь Тулы и области
Почти 100 адресов: стало известно, где в Большой Туле сделают уличное освещение
вчера, в 21:12, 26 601 0
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
Культура
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
вчера, в 11:00, 40 1606 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Выбирай сердцем: квартал о главном «По любви»
Выбирай сердцем: квартал о главном «По любви»
Маршрутка для путешественников: туляк объехал на красной «буханке» полмира
Маршрутка для путешественников: туляк объехал на красной «буханке» полмира

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.