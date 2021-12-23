Тульские клиники, в которых вылечат от алкоголизма

Подход к лечению алкоголизма должен быть системным и серьезным — уверены в медицинском центре «Авиценна». Все врачи здесь — выпускники Военно-медицинской академии, поэтому в центре во главе всего стоят принципы военной медицины — профессионализм, порядочность и уважительное отношение к пациентам.

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Центр доказал уровень своего профессионализма временем: врачи избавляют туляков от алкогольной зависимости уже 20 лет. В практике используются современные эффективные препараты, которые помогают бороться с отравлением и его последствиями, а для лечения алкоголизма применяются передовые практики российских и зарубежных психиатров.

Медицинский центр «Авиценна» оказывает как долговременную, так и неотложную помощь.

Неотложная помощь нужна тем, кто находится в остром состоянии алкогольного опьянения: страдает сильным похмельем, отравился алкоголем или ушел в запой. Таким пациентам нельзя откладывать лечение, поэтому врачи центра готовы прийти на помощь круглосуточно, а выезжают на вызов они не только по Туле, но и по всей Тульской области.

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Долгосрочная помощь — это выведение из зависимости, более сложный процесс. К работе подключаются опытные психиатры-наркологи. Они выполняют блокаду алкогольной зависимости, назначают лекарства, облегчающие отказ от алкоголя и соблюдение режима трезвости.

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Иногда помощь нарколога бывает нужна и тем, кто не подвержен зависимости. Затянувшиеся праздники или отпуск, проведенные в компании алкогольных напитков, наносят большой удар по состоянию организма. Оздоровительная программа «ДетоксПремиум» («Гептрал») поможет организму восстановиться и сократит негативные последствия.

Алкоголь мешает вам жить? Запишитесь на прием к врачам центра «Авиценна». Здесь вам точно помогут!

Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 28-20-20, 28−38−38, +7 (903) 840-41-01.

avicenna71.ru

Алкоголь настолько прочно вписался в картину праздника и отдыха в приятной компании, что не все замечают момент, когда началась зависимость. Употребление спиртных напитков уже не воспринимается в негативном ключе. А потом люди остаются один на один с проблемой. Выход есть: никогда не поздно начать избавляться от алкогольной зависимости. И в этом поможет Центр психотерапевтической помощи «Доверие». Алкоголизм здесь лечат гарантированным методом кодирования на условиях анонимности. Единственное условие: осознанное желание пациента завязать со спиртным — решение о начале лечения от алкоголизма человек должен принять сам. Что важно, кодировка проводится в стенах медцентра, поскольку неграмотный подход, а также самолечение по советам друзей или коллег может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже сбой в работе как отдельных органов, так и всего организма. В этом случае медики центра в большинстве случаев гарантируют 100% результат «кодировки». о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Приступают к лечению только по прошествии не менее двух дней с момента последнего употребления спиртного. С пациентом, обратившимся в центр, заключается договор на оказание услуг по лечению от алкогольной зависимости (кодированию) на срок от года до пяти лет. По завершении лечебного сеанса выдается справка о проведенном лечении, гарантирующая помощь по данной проблеме в течение срока, указанного в договоре. Но на этом работа не заканчивается. Пациент, прошедший кодировку, обязан соблюдать рекомендации врача, не употреблять спиртное (в том числе и лекарственные препараты), а при появлении желания выпить или срыве немедленно обращаться к врачу центра. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ В этом случае ему бесплатно (в течение срока «кодирования») будет оказана психотерапевтическая коррекция лечения (усиление «кода»). Лечение алкоголизма в Центре оказания психотерапевтической помощи «Доверие» — это первый шаг на пути к выздоровлению, правильный выбор, направленный на улучшение качества жизни, восстановление работоспособности организма, очищение его от токсинов: комплексно, целенаправленно, эффективно. Закодироваться от алкоголя может каждый! Обращаясь в центр «Доверие», будущий пациент может рассчитывать на индивидуальный подход, всестороннее изучение проблемы, выбор наиболее подходящей методики лечения с участием лучших специалистов центра.

Тула, ул. Фр. Энгельса, 137.

Тел.: +7 (4872) 36-33-20 ,

+7 (920) 757-79-75.

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