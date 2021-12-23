Тульские клиники, в которых вылечат от алкоголизма

Алкоголизм здесь лечат гарантированным методом кодирования на условиях анонимности. Единственное условие: осознанное желание пациента завязать со спиртным — решение о начале лечения от алкоголизма человек должен принять сам.
Что важно, кодировка проводится в стенах медцентра, поскольку неграмотный подход, а также самолечение по советам друзей или коллег может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже сбой в работе как отдельных органов, так и всего организма. В этом случае медики центра в большинстве случаев гарантируют 100% результат «кодировки».
Приступают к лечению только по прошествии не менее двух дней с момента последнего употребления спиртного. С пациентом, обратившимся в центр, заключается договор на оказание услуг по лечению от алкогольной зависимости (кодированию) на срок от года до пяти лет.
По завершении лечебного сеанса выдается справка о проведенном лечении, гарантирующая помощь по данной проблеме в течение срока, указанного в договоре. Но на этом работа не заканчивается. Пациент, прошедший кодировку, обязан соблюдать рекомендации врача, не употреблять спиртное (в том числе и лекарственные препараты), а при появлении желания выпить или срыве немедленно обращаться к врачу центра.
В этом случае ему бесплатно (в течение срока «кодирования») будет оказана психотерапевтическая коррекция лечения (усиление «кода»).
Лечение алкоголизма в Центре оказания психотерапевтической помощи «Доверие» — это первый шаг на пути к выздоровлению, правильный выбор, направленный на улучшение качества жизни, восстановление работоспособности организма, очищение его от токсинов: комплексно, целенаправленно, эффективно. Закодироваться от алкоголя может каждый!
Обращаясь в центр «Доверие», будущий пациент может рассчитывать на индивидуальный подход, всестороннее изучение проблемы, выбор наиболее подходящей методики лечения с участием лучших специалистов центра.