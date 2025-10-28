Герои в оранжевых жилетах: один день с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Фото Алексея Пирязева.

Журналисты Myslo присоединились к новичкам-поисковикам, чтобы отправиться в лес и своими глазами увидеть, как ищут пропавших.

Из леса — на работу, с работы — в лес. Так выглядит жизнь волонтера отряда «ЛизаАлерт» в активный период поиска людей. Иногда у ребят не остается времени на сон. Но как бы сильно ни уставали поисковики, они все равно надевают берцы и, стиснув зубы, едут спасать человека. Главное вознаграждение для них — счастливые глаза спасенного и его родных.



25 октября в селе Воскресенском Дубенского района у поисковиков отряда «ЛизаАлерт» прошли масштабные учения. Журналисты Myslo тоже приехали сюда, чтобы вместе с ними найти заблудившихся грибников в лесу, изучить все тонкости процесса поиска потеряшек и узнать, почему волонтеры выбрали для себя этот сложный путь.





Сейчас поисковиков в Тульской области около трехсот. Ежегодные учения отряда проходят весной и осенью. Ранее и теоретическая, и практическая части проводились в лесу. Однако в прошлом году администрация Дубенского района по просьбе поисковиков предоставила для занятий Дом культуры, так что теперь волонтеры изучают теорию в тепле.

За каждой цифрой — чья-то жизнь

В этом сезоне ребята отработали 535 заявок. Из них 49 — активные выезды в лес со штабом, остальных пропавших удалось найти силами автономных групп или с помощью инфопоиска.

— В этом году выдался обильный грибной сезон, поэтому нас засыпали заявками. К счастью, многих людей удавалось вывести из леса, общаясь с ними по телефону, пока они были на связи. Некоторые поиски продолжались несколько дней — все это время штаб не сворачивался. Прямо сейчас, параллельно с учениями, идет поиск бабушки в Чернском районе — половина наших поисковиков уже сутки находится на месте, — рассказала региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Вероника Егорова.

Несколько добровольцев сразу после теоретической части учений отправились в Чернь на поиски пропавшей женщины.



Также в ходе учений ребята вручили благодарственные письма спасателям МЧС за поддержку.

От заявки — к спасению

Старший на месте Артем Слонов рассказал, как поисковики отрабатывают каждую заявку.

— Когда к нам поступает информация, мы в первую очередь собираем все данные у родственников пропавшего. Общаемся долго, выясняя каждую мелочь и деталь: в чем одет и обут, есть ли какие-то заболевания и особенности поведения. Есть регламентированный список вопросов, которые необходимо задать.



Также определяется срочность отработки заявки: если бабуля с астмой и больным сердцем заблудилась в лесу, на поиски мы поедем немедленно.

Принимаем решение: куда и как едем, сколько необходимо человек, что взять из оборудования.

Старший на месте — это «сердце поиска». Он нужен, чтобы определить дальнейшие действия, составить подробный план и раздать четкие задачи волонтерам. Все должно быть максимально оперативно, ведь каждая минута на счету.

Ребята, которые рвутся в лес

На теоретической части учений мы узнали базовый минимум: научились обращаться с навигатором, компасом и рацией, узнали правила ориентирования в лесу. Нам рассказали, как устроен отряд. Оказалось, это большой механизм, который состоит более чем из 20 направлений работы.



Уже не терпелось применить полученные знания на практике — после лекций ребята загрузили оборудование по машинам, и мы отправились в лес, чтобы организовать штаб поисков.



Для журналистов Myslo этот выезд стал «курсом молодого бойца»: промозглая погода, дождь, мы ходили по колено в грязи. Некоторые машины застревали, их приходилось выталкивать.





Ребята рассказали, что никакие погодные условия не могут помешать поиску. Люди попадают в беду и в снег, и в ливень, и в мороз. И должны получить помощь.

— Мы всегда берем с собой сменный комплект теплой одежды, резиновые сапоги, чтобы ноги были в тепле, дождевики — и вперед! — рассказала Вероника Егорова.

Отряд поставил штаб, подготовил необходимую технику. Даже умудрились в такой дождь приготовить поесть.







По легенде учений, ребята будут искать двух пожилых грибников — Ивана и Петруху. Все этапы поиска приближены к реальным событиям. Работать волонтеры будут на отклик — кричать каждые 150-200 метров имена заблудившихся, пока потеряшки не отзовутся.





«Грибниками» были связисты из отряда. Парни надели на себя много слоев одежды, чтобы не окоченеть, пока их будут искать. Организаторы заверили: «грибникам» комфортно в укрытии; за них, в отличие от настоящих потеряшек, можно не переживать.





Артем провел подробный инструктаж. Ключевое действие для волонтеров — быть начеку, не кричать параллельно друг другу и внимательно слушать, чтобы не пропустить отклик.



Ребята поделились на группы по два человека. В каждой группе есть старший — опытный поисковик, который обладает необходимыми навыками и несёт ответственность за выполнение задачи и возвращение группы. Воодушевленные и с горящими глазами, новоиспеченные поисковики рванули в лес, чтобы поскорее спасти своих первых потеряшек.

Зачем люди идут в отряд «ЛизаАлерт»?

Мы поговорили с представителями отряда и узнали, как они решили стать поисковиками.



Вероника Егорова считает, что здесь собрались неравнодушные люди — те, кто чувствует большую потребность помогать другим в беде:

— Я на своем примере скажу: у меня есть дедушка с деменцией, он живет один в другом городе. Если он, не дай бог, потеряется, мне бы очень хотелось, чтобы там была такая же Вероника, которая соберется и пойдет его искать.

Вероника в отряде девять лет, два года из которых занимает непростую и ответственную должность регионального представителя отряда «ЛизаАлерт». У нее двое детей и свой бизнес, но ей и в голову не приходило бросить поиск, выбрав спокойную и размеренную жизнь:

— Иногда встаешь утром и думаешь: «Вот сегодня точно не поеду, отдохну». И кажешься себе очень усталым. Но тут же вспоминаешь, что бабушка лежит третий день в лесу под дождем, без еды и воды... Вздыхаешь, надеваешь берцы и едешь. А кто, кроме тебя, ее спасет?

Когда ты на связи с родными пропавшего 24/7, ты просто не можешь сдаться!

Артем Слонов стал поисковиком шесть лет назад. Парень попал в отряд случайно, когда, сам того не ожидая, спас человеку жизнь:

— Я ехал в автобусе и обратил внимание на троих шумных подростков, которые громко разговаривали и смеялись. Одного из них я очень хорошо запомнил. Придя домой, я увидел этого же парня в посте с ориентировкой: «Пропал человек». Я сразу позвонил в отряд, рассказал, где и в каком состоянии его видел. Позже мальчика по моей наводке нашли в неблагополучных условиях. После этого случая я начал изучать, что же из себя представляет отряд, и подумал: «А почему бы не попробовать?»

Артем специализируется на городских поисках:

— Я не очень люблю лес — у каждого своя стезя. Мне больше удается искать в городе пожилых людей с деменцией, детей. Но лесные заявки я тоже беру. Просто городские поиски цепляют за душу сильнее. В лесу все понятно: нужно распределить ресурсы, разделиться и идти. А с пожилыми людьми сложнее: тут нужно провести целое расследование, чтобы найти человека.

Волонтер Даниил Деркач только начал свой путь в поисковики — сегодня будет его первый выход в лес:

— Я всегда хотел помогать людям. «ЛизаАлерт» часто мелькает в соцсетях, и я следил за работой отряда. Очень переживал, когда в прошлом году у ребят угнали «Волгу» со всем оборудованием.

На учениях видно, насколько всё продумано. Здесь подготовленные инструкторы по всем направлениям: от медицины до картографии.

В лес идти нестрашно — с тобой в группе всегда есть человек, который умеет ориентироваться. И пока старшие не будут уверены, что ты готов, тебя одного в лес никто не отпустит. Главное — приходит понимание, что можно жить не только для себя, но и для других.

Где же найти время на личную жизнь с таким «ответственным хобби»? Артем улыбнулся: «В отряде можно и семью создать, и свадьбу сыграть. Главное, чтобы человек был близким по духу!»

Ксения с позывным Лило в отряде пять лет. Девушка стала частью отряда «ЛизаАлерт» по воле случая:

— Мы искали больше суток дочку моей соседки — трёхлетнюю девочку. Она играла с сестрой во дворе, та отвлеклась, и малышка пошла бродить по городу. Девочку нашли в заброшенном доме, живой, но без сознания. Был октябрь, она долго ходила, замерзла — состояние ребенка было тяжелым. Сейчас этой девочке уже восемь лет, с ней все хорошо.

В этом году Ксения повредила ногу во время поисков в калужском лесу. Нога девушки застряла между двумя стволами, и она всем весом упала на нее. Ксению эвакуировали, с тех пор в лес она не ходит, но продолжает помогать отряду в штабе.

Внимание, дети в лесу!

Как дети попадают в лес? По словам Вероники Егоровой, в основном теряются те, кого отправляют на каникулы «к бабушке в деревню». Чаще всего пропадают очень маленькие дети: они играют во дворе, калитка открыта.

— Ребенок увидел бабочку, цветочек, грибочек — и дошел до леса. Все это может занять пару минут. Ты отвернулся поставить чайник, а ребенок уже в лесу. И скорее всего, малыш сам из него не выйдет, потому что изначально не понимает, что заблудился. Он идет дальше и дальше, для него это как игра.

Детский поиск в лесу — самый сложный, потому что зачастую дети не откликаются, так как напуганы. Они, наоборот, начинают прятаться.

Мы зовем детей только женскими голосами, чтобы ребенок откликнулся и не испугался. О том, как ласково малыша называют дома, узнаём заранее.

С ребенком необходимо проговаривать, что лес — это опасность. У него всегда должен быть с собой заряженный мобильник, а номера телефонов мамы и службы спасения он должен знать наизусть.

— У нас есть отдельное направление в отряде — «Школа „ЛизаАлерт“». Мы проводим беседы с детьми и родителями, объясняем правила поведения в лесу, в городе, в транспорте, в интернете. Можно оставить заявку на горячей линии, и наши инструкторы приедут с таким занятием в класс, где учится ваш ребенок.

Помочь может каждый

Волонтеры в отряд требуются всегда, особенно в летний сезон, когда люди идут в лес за ягодами и грибами.

— Если поиски затягиваются, мы проводим в лесу по двое суток, а потом меняем друг друга: физические силы не безграничны, внимание притупляется, — пояснила Вероника Егорова.

Конечно, ребята, которые героически выносят дедушек и бабушек из леса, на самом виду. Но вместе с ними работает огромное количество других волонтеров, которые совершают свои подвиги незаметно.

В отряде «ЛизаАлерт» более 20 разных направлений работы, и многие из них не требуют выхода из дома. Все, что необходимо, — мобильник или компьютер. Эти люди обзванивают заявителей, составляют карты и ориентировки. Кто-то просто делает репосты ориентировок в соцсетях — это тоже неоценимая помощь!

Помочь может каждый. Даже если у вас в запасе всего 30 минут свободного времени.

За появлением новых поисков можно следить здесь: www.lizaalert.org или в группе «ВК». Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700-54-52.