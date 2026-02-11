Анна Каренина, Пьер Безухов и роспись ангобами: в чем уникальность яснополянской керамики

Фото Алексея Пирязева.

Мастерами-керамистами создан новый художественный стиль, передающий светлый поэтический образ Ясной Поляны.

Основой стиля стал растительный орнамент, выполненный росписью ангобами (разноцветной глиной), известными еще со времен Льва Толстого. Основная тематика росписи — стилизованные растения Ясной Поляны и птицы. Сама керамика также делается из яснополянской глины.

— Сектор возрождения, сохранения и развития творческих традиций появился в структуре музея в 1997 году, — рассказывает руководитель сектора Любовь Михалева. — В семье Толстых творчество было традицией. Из дневников Софьи Андреевны Толстой: «Начала лепить медальон профиля Л. Н. Толстого и моего. Страшно, боюсь, трудно, не училась, не пробовала и очень отчаиваюсь, что не удастся сделать». Из дневников 12 марта 1866 года: «…и кабинет. Где Лева лепил свою красную лошадь…»

Керамисты музея-усадьбы «Ясная Поляна» — продолжатели традиции. У истоков стояла Людмила Макарова. Владимир Толстой, тогда директор музея, поручил ей создать яснополянский сувенир. У него была мечта: чтобы люди, уезжая из Ясной Поляны, могли купить на память что-то, что есть только здесь.

— Изначально она планировала ткать ковры — яркие цветы на черном фоне, но эта идея не прижилась, — продолжает Любовь Михалева. — Как раз в этот момент она очень удачно купила на Тарусском керамическом заводе формовочные гончарные круги, на которых мы все и учились, и печи для обжига. С них все и началось. Ясная Поляна обладает богатыми природными ресурсами, в том числе и глиной. И мы стали выполнять миссию по созданию уникального сувенира из Ясной Поляны. В качестве декорирования выбрали природные мотивы, цветы, птиц. Технологию декорирования изделий мы запатентовали. В росписи отражается поэтиче­ское отношение русского народа к родной природе, миру Ясной Поляны, глубина любви к народной культуре.

Сейчас яснополянские мастера делают разного размера тарелки, горшки, кувшины, подсвечники, колокольчики, вазочки и, конечно же, игрушки. Фигурки в основном привязаны к произведениям Льва Толстого. Например, деревенская пластика — Филиппок и товарищи (прототипом героя известного рассказа стал крестьянский сын Филипп Макаров. — Прим. авт.).

Уникальность яснополянской керамики заключается в сочетании гравировки и заполнения контура ангобами — цветной глиной — по сырому, до обжига. Ангоб (от франц. engobe) — это тонкий слой жидкой глины, который наносят на поверхность керамического изделия.

В отличие от глазури, ангоб обычно матовый, непрозрачный, с пористой текстурой. То есть декор делается глиной по глине.

Ангобы могут быть коричневыми, черными, белыми, желтыми. Для цвета мастера добавляют в глину всего три пигмента: зеленый, голубой и красный.

Признание уникальной яснополянской керамики закреплено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентом и товарным знаком.

— Мы сейчас копаем глину в деревне Ясенки — там очень хорошая, качественная, жирная, экологически чистая глина, — говорит Любовь Михалева. — Можно сказать, что в каждом из предметов, сделанных яснополянскими мастерами, в буквальном смысле слова есть частичка яснополянской земли. А милые наивные образы XIX века вобрали в себя энергию Ясной Поляны, чистоту воды и силу огня. Керамика очень приятна на ощупь, она теплая, у нее обережная энергетика, что-то такое, что зашито в нашем культурном коде. Одна бабушка посмотрела на фигурки и заплакала: «Они же такие, как я».

Еще одно направление яснополянской керамики — комодные куклы. Их отличие — в технологии: роспись идет по обожжённому черепку темперными красками для более точной передачи цветовой гаммы светских костюмов XVIII–XIX веков.

Художник-конструктор Юлия Лыкова в профессии уже 25 лет. Сначала занималась штамповкой и самыми простыми операциями, постепенно научилась лепить из глины и сейчас у Юлии — авторская керамика.

— В игрушках, где деревен­ские сценки, мужчины, женщины и дети — немного юмористичные, гротесковые, с толстыми щечками; они подходят для иллюстраций деревенской жизни времен Толстого. А вот герои романов писателя — лиричные, трагичные; и я задумалась, как красиво слепить Анну Каренину, Наташу Ростову, Андрея Болконского, Пьера Безухова… Я разработала форму, которая могла бы подойти для этих целей.

Игрушка от скульптуры отличается тем, что в ней нет натуральных человеческих пропорций. Я стараюсь делать утонченный силуэт, покатые плечи, длинные шеи, ноги. Яснополянская глина дает возможность вырезать оборки, воланы, рюши, кружева, самые мелкие детали. Работать с ней очень приятно.

На одну игрушку у Юлии Лыковой уходит 1-2 дня на лепку, потом изделие сушится при комнатной температуре, затем — в сушильном шкафу при трехстах градусах, чтобы из него окончательно выпарилась влага. Если этого не сделать, при обжиге игрушку может разорвать. Из сушилки ее достают уже в таком «звенящем» состоянии, затем ставят на высокотемпературный обжиг при тысяче градусов. И только потом — роспись. На простую мастер может потратить день, на сложную — два дня.

— Уже после обжига с помощью красок я изображаю фактуру тканей нарядов, — рассказывает Юлия. — Сейчас эти фигурки востребованы как декоративные игрушки. Они оказались вне времени и вписываются в любой современный интерьер.

Елена Барабанова — гончар. Ее задача — подготовить форму перед росписью. Работать с глиной нужно только влажными руками, постоянно смачивая их в воде. Но главное — хорошее настроение и уверенность в том, что именно хочешь делать.

— Я люблю свою работу за то, что каждый раз из-под моих рук выходит что-то новое, потому что здесь нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Вроде те же горшки, но сегодня они другие, не те, что были вчера, — говорит Елена. — Когда я работаю с глиной, чувствую спокой­ствие и умиротворение. Глина — дама очень капризная.

Если вы не знаете, какую форму хотите получить, то лучше и не браться за работу. Она послушна рукам, только когда вы четко знаете, что хотите создать. Любой творческий человек, мастер закладывает в изделие свою энергию, поэтому сувениры ручной работы и стоят так дорого. Ваше плохое настроение глина тоже почувствует. Посидите, порисуйте, переключитесь на что-нибудь — и уже потом беритесь за глину.

