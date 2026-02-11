Раньше каждый день, теперь раз в месяц — норма или тревога? Объясняет сексолог

Накануне 12 февраля — Всемирного дня сексуального здоровья — поговорили с тульским сексологом Вадимом Русаковым о желании, тревожности и мифах про возраст.

Вадим Русаков

— Сейчас очень модно говорить о демографии, репродуктивном здоровье. А про сексуальное молчат. Несправедливо. Почему и что делать?

— Сложно говорить о репродукции, если людям в принципе не хочется вступать в близость. Организм устроен мудро: если нет желания, он не будет выполнять функцию продолжения рода.

Исторически о сексуальном здоровье говорить не принято. Считается, что в этой сфере все происходит «само собой», интуитивно. Но это заблуждение. Без понимания своей сексуальности демографические задачи решить невозможно.

Я работаю сексологом еще с советских времен, и за десятилетия поведение людей не изменилось. Ко мне часто приходят пары, которые могли бы значительно раньше решить свои трудности, сохранить отношения, родить и воспитывать детей. Очень многие консультации начинаются словами: «Доктор, сделайте что-нибудь, иначе мы разведемся».

Сексуальные отношения относятся к интимной сфере. Само слово происходит от латинского intima — внутренний, глубинный слой. То есть речь о максимальном уровне доверия. Если доверия нет — возникают проблемы в сексуальной сфере.

Но люди редко связывают снижение желания именно с этим. Гораздо привычнее объяснить все занятостью, усталостью или знаменитым «у меня болит голова». Если женщину что-то не устраивает, подобных причин становится все больше. А когда заметно падает и частота контактов, это уже сигнал: в паре неблагополучие. И само оно обычно не проходит.

— Есть ли качественные и количественные параметры сексуального здоровья?

— Прекрасный вопрос, который я разбираю на приеме с каждой парой. Частота сексуальных контактов в паре индивидуальна. Еще советский сексолог Георгий Васильченко разработал понятия «половая конституция» и «средняя половая предприимчивость пары».

Половая конституция — это совокупность психологических и физиологических возможностей человека в сексуальной сфере. Она может быть сильной, средней или слабой. И ни одна из них не «лучше» другой. Сложности возникают, когда у партнеров они существенно различаются.

Почему это становится заметно не сразу? В период влюбленности включаются максимальные ресурсы, и реальный уровень потребностей партнёра оценить почти невозможно. Позже все возвращается к индивидуальной норме. Отсюда и обиды: «Раньше мы были близки каждый день, а теперь раз в месяц». Но сравнивать состояние влюблённости с обычной жизнью — все равно что требовать от 60-летнего человека физической формы 20-летнего.

Кроме того, мы нигде не учимся строить сексуальные отношения. В свое время предпринимались попытки вводить школьные курсы по психологии семьи, но системного продолжения они не получили.

Сильное влияние оказывает и прошлый опыт. Фразы вроде «А мой бывший мог дольше» легко формируют у мужчины комплексы и так называемый синдром ожидания неудачи.

— Говоря о сексуальной жизни, обычно используют термины «желание», «возбуждение», «либидо». Что обозначают эти понятия?

— Хочу, могу, надо, должен… С каждым клиентом или парой, кто приходит на прием, мы договариваемся о терминах. Либидо — это общее понятие, обозначающее желание вступать в сексуальные отношения осознанно и безопасно. Но многие вкладывают в это еще и физиологию, например мужчины — отсутствие эрекции, преждевременную эякуляцию и проч.

Если упростить, есть три ключевых компонента:

желание — хочу или не хочу;

возможность — могу или не могу;

удовольствие — хорошо ли мне и партнёру.

Если что-то из этого нарушено, стоит обращаться к специалисту.

Проблема в том, что многие идут не по адресу. Женщина — к гинекологу, мужчина — к урологу. Это важные врачи, и я часто направляю к ним пациентов, если вижу медицинскую причину. Но к сексологу люди обычно попадают уже после долгих попыток лечить последствия, а не источник проблемы.

— Почему сейчас бум разных курсов про секс и сексуальные отношения?

— Как говорил мой учитель, профессор сексологии, «двигать науку вперед сложно, назад — непрестижно, а в бок очень даже выгодно». Если вы идете к врачу, вы можете посмотреть его документы на сайте PROdoktorov.ru. А кто вас консультирует по ту сторону экрана? К сожалению, не каждый человек в белом халате доктор. А теперь еще и искусственный интеллект…

— По некоторым недавним исследованиям, количество секса в нашей жизни сократилось. Есть данные, что 22% молодых людей (18-23 года) заявляют об отсутствии сексуальной жизни. А у большинства количество сексуальных контактов меньше, чем у их родителей в аналогичном возрасте. Прокомментируйте.

— Это правда. Раньше, когда возникало желание сексуального общения, его можно было удовлетворить только с противоположным полом. Сейчас есть альтернативы: и видеоконтент, и различные гаджеты для самоудовлетворения, и много чего. А наш мозг большой лентяй: «Если что-то можно сделать легче, буду делать не усложняя». Согласитесь, иметь отношения с девушкой/юношей — это все-таки сложнее, чем включить видео на телефоне.

Когда же окружение начинает давить: «Пора жениться/выходить замуж, ждем внуков», — молодые люди поддаются, но в паре больше проблем. Потому что альтернатива-то проще!

Как сексолог скажу: чем позже человек вступает в половые отношения, тем сложнее. И для него, и для демографии в целом. Это правило работает и для женщин, и для мужчин.

По социологическим данным, средний возраст начала мастурбации у мальчиков — 12-13 лет. Просто раньше, в силу скученности проживания, этот процесс был более эпизодическим. Сейчас — нет.

Что касается порно, то вред его в том, что мужчина видит поведение не женщины, а порноактрисы. А жизнь — это не кино.

«Мне ЭТО сделать самому легче. Я могу ЭТО сделать в любой момент» — примерно такое объяснение дают молодые люди, объясняющие отсутствие секса с партнером в своей жизни. Не надо вкладываться ни физически, ни морально, ни материально в партнера. Это большая социальная проблема, потому что отдаляет период, когда молодые люди приступают к репродукции.

— Что влияет на качество сексуальной жизни?

— Тревожность. И самое печальное, что мы, взрослые, к этому сильно приложили руку. Мы сами сделали тревожными наших детей, вкладываясь в них максимально, чтобы оградить их от того, что пережили мы. Можно сказать, наши дети выросли в парнике. А когда парничок раскрыли в 23-25 лет, сыночка/доченька оказались не готовы к встрече с суровой действительностью.

В советское время была идеология: семья — ячейка общества, то есть маленькая часть чего-то большого. И мы принимали принятые в обществе правила. А сейчас каждый — личность со своими границами. Получилось пространство с гипертрофированными личными пространствами и отсутствие идеологии семьи.

— От чего может пропасть желание?

— Если оно пропало у обоих в паре — им лучше на парную консультацию. Разбираться с доверием, близостью в паре. Возможно, еще не все разрушено.

Если желание угасло у мужчины возраста 40+ лет, необходимо исследовать уровень половых гормонов. Правда, в большинстве мужчины не знают свой гормональный профиль. А еще употребляют различные напитки, которые повышают уровень пролактина и приближают мужской климакс. Да-да, и у них он тоже есть!

Что должно насторожить? Если пропали утренние эрекции. И списывать на усталость их отсутствие не надо!

Что может помочь? Заместительная гормональная терапия. Правда, мужчины гораздо реже попадают к врачам, которые могут назначить ЗГТ, в отличие от женщин.

— Правда ли, что после 60 секса нет и не надо?

— Не согласен.

Мужчина стареет половым органом, а не лицом или паспортом. И если он понимает, что ему не хочется, в мозге блокируется функция «двигаться вперед». Чем дольше в его жизни продолжаются сексуальные отношения, тем позже он станет «дедушкой на завалинке» в психологическом и физическом смыслах.

— А теперь давайте про удовольствие…

— Мужчины более просты в физиологической организации полового акта. У них сразу запускается путь к оргазму. Если происходит семяизвержение, в 95% случаев мужчина испытывает оргазм. У женщин все сложнее.

Критерии женского оргазма более психологичны. Зачастую женщины не могут сказать своему партнеру, что он делает что-то не так, просто терпят сам акт, а потом «догоняются» мастурбацией. Увы, пары не разговаривают на сексуальные темы, это не принято. Да и слов нормальных для обозначения органов и процессов нет. Считается, что мужчина должен чувствовать женщину, а она — его. Что чувствовать и как — никто не объясняет. Нет критериев, ни качественных, ни количественных.

— Ваше мнение как сексолога: что должно измениться, чтобы была решена демографическая проблема?

— Отношение людей друг к другу. А еще научить их управлять автомобилем, который называется Семья. В том числе своим сексуальным здоровьем.