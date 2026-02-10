  1. Моя Слобода
Что делать, если сломалась АКПП, вариатор или DSG?

При проблемах с трансмиссией бесплатно проконсультируют в DriveForward. Сотрудники компании накопили огромный опыт: более 25 лет занимаются ремонтом АКПП, вариаторов и DSG. Помогут и с эвакуацией до сервиса с последующим ремонтом.

Что делать, если сломалась АКПП, вариатор или DSG?
erid: F7NfYUJCUneTUxAScpMg

Вы слышите посторонний звук, чувствуете рывки при переключении, а вместо плавного хода — дергания и пробуксовки? Игнорирование таких симптомов почти всегда ведет к дорогостоящему ремонту.

В этой статье эксперты компании DriveForward расскажут, что делать в такой ситуации, куда обращаться и как принять верное решение, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.

7F5A8053.jpg

7F5A7745.jpg

Главная ошибка автовладельцев — обращение в первую попавшуюся или общую СТО, не специализирующуюся на ремонте подобных агрегатов. Сложные трансмиссии требуют глубоких знаний, специального оборудования и доступа к оригинальным запчастям.

7F5A7767.jpg

Ваши правильные шаги при первых симптомах

  1. При появлении резких ударов, гула или запаха гари прекратите движение и позвоните специалистам «ДрайвФорвард» — вас бесплатно проинструктируют о дальнейших действиях в зависимости от вашей ситуации.

  2. Буксировать автомобиль с неисправной АКПП, DSG или вариатором категорически не рекомендуется. Специалисты «ДрайвФорвард» помогут найти эвакуатор, где бы вы ни были, поскольку сервисы-партнеры компании DriveForward находятся во всех регионах РФ.
  3. Не пытайтесь «перепрошить» или делать «адаптацию» без диагностики. Это может временно замаскировать проблему, но не устранит ее причину, а лишь усугубит ситуацию.

7F5A7936.jpg

Почему следует остановить свой выбор на компании DriveForward

  • Громадный опыт в узконаправленной сфере: ремонт роботизированных (DSG, PowerShift и DCT), автоматических и бесступенчатых (CVT) трансмиссий.

  • Собственный склад новых и капитально отремонтированных агрегатов, а также запасных частей для их ремонта и обслуживания.
  • Точная диагностика с последующим качественным ремонтом достигается за счет наличия современного высокоточного оборудования.
  • Прозрачность и неизменность стоимости услуг от момента приемки до выдачи.
  • Развитая сеть сервис-партнеров по всей территории РФ поможет Вам установить правильный диагноз и минимизировать расходы по ремонту.
  • Гарантийные обязательства — использование оригинальных комплектующих или их проверенных качественных аналогов позволяет компании DriveForward поддерживать гарантию до 1 года.

7F5A7784.jpg

Промедление с ремонтом АКПП, вариатора или DSG в 90% случаев приводит к удорожанию итогового счета. Износ одного элемента тянет за собой выход из строя других.

Доверьте свою машину профессионалам, которые говорят с ней на одном языке.

В честь 25-летия компании будет запущена акция бесплатной углубленной диагностики трансмиссии.

Акция продлится с 12 по 18 февраля. Требуется предварительно записаться по телефону и сообщить, что узнали об этом на портале Myslo. 

DriveForward — едем вперед с уверенностью!

Сервис DriveForward — в числе лучших сервисов по ремонту АКПП в городе по оценке Яндекс.Карт

Записаться в DriveForward можно по телефонам: 8 905 625-88-80 или 8 909 263-88-85.

Также можно оставить заявку онлайн на сайте ремонт-акпп-в-туле.рф.

 

Тула, Ханинский проезд, 9.

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

Реклама. ИП Купцов Р. В.

Автор:
Фотограф:
10 февраля, в 11:01
