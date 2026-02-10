Что делать, если сломалась АКПП, вариатор или DSG?

Вы слышите посторонний звук, чувствуете рывки при переключении, а вместо плавного хода — дергания и пробуксовки? Игнорирование таких симптомов почти всегда ведет к дорогостоящему ремонту.
В этой статье эксперты компании DriveForward расскажут, что делать в такой ситуации, куда обращаться и как принять верное решение, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.
Главная ошибка автовладельцев — обращение в первую попавшуюся или общую СТО, не специализирующуюся на ремонте подобных агрегатов. Сложные трансмиссии требуют глубоких знаний, специального оборудования и доступа к оригинальным запчастям.
Ваши правильные шаги при первых симптомах
При появлении резких ударов, гула или запаха гари прекратите движение и позвоните специалистам «ДрайвФорвард» — вас бесплатно проинструктируют о дальнейших действиях в зависимости от вашей ситуации.
- Буксировать автомобиль с неисправной АКПП, DSG или вариатором категорически не рекомендуется. Специалисты «ДрайвФорвард» помогут найти эвакуатор, где бы вы ни были, поскольку сервисы-партнеры компании DriveForward находятся во всех регионах РФ.
- Не пытайтесь «перепрошить» или делать «адаптацию» без диагностики. Это может временно замаскировать проблему, но не устранит ее причину, а лишь усугубит ситуацию.
Почему следует остановить свой выбор на компании DriveForward
Громадный опыт в узконаправленной сфере: ремонт роботизированных (DSG, PowerShift и DCT), автоматических и бесступенчатых (CVT) трансмиссий.
- Собственный склад новых и капитально отремонтированных агрегатов, а также запасных частей для их ремонта и обслуживания.
- Точная диагностика с последующим качественным ремонтом достигается за счет наличия современного высокоточного оборудования.
- Прозрачность и неизменность стоимости услуг от момента приемки до выдачи.
- Развитая сеть сервис-партнеров по всей территории РФ поможет Вам установить правильный диагноз и минимизировать расходы по ремонту.
- Гарантийные обязательства — использование оригинальных комплектующих или их проверенных качественных аналогов позволяет компании DriveForward поддерживать гарантию до 1 года.
Промедление с ремонтом АКПП, вариатора или DSG в 90% случаев приводит к удорожанию итогового счета. Износ одного элемента тянет за собой выход из строя других.
Доверьте свою машину профессионалам, которые говорят с ней на одном языке.
В честь 25-летия компании будет запущена акция бесплатной углубленной диагностики трансмиссии.
Акция продлится с 12 по 18 февраля. Требуется предварительно записаться по телефону и сообщить, что узнали об этом на портале Myslo.
DriveForward — едем вперед с уверенностью!
Сервис DriveForward — в числе лучших сервисов по ремонту АКПП в городе по оценке Яндекс.Карт.
Записаться в DriveForward можно по телефонам: 8 905 625-88-80 или 8 909 263-88-85.
Также можно оставить заявку онлайн на сайте ремонт-акпп-в-туле.рф.
Тула, Ханинский проезд, 9.
График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.