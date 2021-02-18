Основатель маркетингового агентства полного цикла «Воронка» Сергей Воронин: Упорство города берет

Мне всегда был интересен бизнес, я еще в вузе занимался размещением рекламы в студенческих тетрадях. Знакомство с человеком, который впоследствии стал моим наставником, помогло посмотреть на предпринимательство со стороны маркетолога. Он заразил меня любовью к маркетингу, я закончил по этому направлению магистратуру и сделал его своим делом. Сначала был частным консультантом, затем собрал команду и открыл свое агентство полного цикла. Можно сказать, превратил хобби в работу – и занимаюсь ей с удовольствием, так как люблю сам процесс и заряжаюсь энергией от результата.

Моя основная компетенция – это выстраивание маркетинговой стратегии под ключ: мы приходим в бизнес и кардинально его меняем. У клиентов растут обороты, открываются новые филиалы, создаются и продаются франшизы, компании выходят на федеральный уровень. В наших руках маркетинг – не магия из Хогвартса и не рекомендации из серии «Потому что я такой умный». Это точная наука: сбор данных в конкретном сегменте рынка, цели и задачи клиента, наложенные на рыночную ситуацию, и комплекс конкретных шагов, которые будут для него эффективны.

Маркетинг нужен любому бизнесу: есть десятки показателей, которые можно улучшить. В том числе и когда всё хорошо: нужно делать еще лучше, иначе тебя обгонят.

Если ты хочешь чего-то добиться, нужно иметь упорство и смелость идти к целям, которые порой могут казаться недостижимыми. Мои цели на ближайшее будущее – большое масштабирование агентства в другие регионы и написание книги по маркетингу: хочу, чтобы предприниматели не хватали обрывочные знания из разных источников, а получили четкую систему и инструменты для развития своего бизнеса. Еще нужно постоянно учиться, это дает возможность держать руку на пульсе и делать свою работу максимально качественно. На этот год я поставил себе задачу наладить связи хотя бы с пятью людьми, которые успешнее меня. По моему глубокому убеждению, это дает мощный стимул к развитию, заставляет тянуться к новым высотам. Ведь мы – это среднее арифметическое от нашего круга общения.

Меня вдохновляют и мотивируют большие амбициозные цели, которые я перед собой ставлю. Новые силы дает любовь к своему делу: я люблю маркетинг, получаю удовольствие от процесса и заряжаюсь энергией, видя, что приношу людям реальную пользу.

Мечтаю попасть в список Forbes. Почему бы и нет? Не скажу, что это цель, к которой я иду, но мысль сидит у меня в голове, напоминая мне о том, что надо стремиться к большему и нет ничего невозможного.

Досье Myslo

Сергей Воронин

Главная поддержка: семья. Это люди, которые всегда услышат и помогут.

Персона-мотиватор: Радислав Гандапас, специалист по лидерству, ораторству, коуч, спикер. Его тренинги всегда заряжают желанием делать.

Девиз: От того, что ты делаешь сегодня, зависит то, кем ты будешь завтра. Как бы хорошо ни было сейчас, нельзя почивать на лаврах. Как бы плохо ни было – нельзя отчаиваться: всё можно изменить в нужное русло. Нужно думать, действовать, развиваться.