Электросамокаты, падения из окон и хрупкие кости: врач-травматолог о детских травмах

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Врач травматолог-ортопед с 30-летним стажем Юрий Дубоносов рассказал, как уберечь детей от травм во время летних каникул.

— С какими травмами летом дети чаще всего поступают к врачам?

– С переломами, повреждениями верхних конечностей. Это самая распространенная травма, на нее приходится 70% случаев. Второе место занимают травмы нижних конечностей. Всё остальное — раны, ушибы, переломы позвоночника — уже в меньшем количестве.

Такой характер травм обусловлен тем, что в летний период дети освобождаются от школы, у них появляется больше свободного времени, и они большую часть времени проводят на улице. Летом именно уличная травма выходит на первое место.

— Как часто требуется операционное вмешательство?

– Любой перелом со смещением требует хирургического вмешательства. Всё делается по показаниям. Если говорить в целом, брать не только летний период, то операции детям требуются не в таком большом количестве — процентов 35. Всё же большинство детей получают консервативное лечение.

— Наверняка летом увеличивается число детских травм при катании на самокатах?

– Здесь основное — понимание, с какого возраста и каким детям можно доверить данный транспорт. Если самокат маленький, то на нем могут кататься дети полутора-двух лет.

Электросамокат — более серьезный вид транспорта, требующий определенных навыков. Прежде всего ребенка надо научить этому, тогда трагедий будет меньше.

Еще один момент — скорость. На электросамокате она становится больше. Тогда нужны средства защиты — наколенники, налокотники, желательно и велосипедный шлем.

— Лично Вы как относитесь к электросамокатам?

– Положительно, как и ко всему новому и интересному. Главное — любой транспорт имеет свою специфику, и, прежде чем его использовать, нужно с ним ознакомиться, чтобы понять, где кроется опасность, тогда и трагедии не случится.

— В Тульской области в этом году уже были случаи падения маленьких детей из окон. Часто ли к вам в отделение поступают такие пациенты?

– В таких случаях дети получают тяжелые травмы, чаще всего сочетанные, поэтому сразу поступают в реанимацию. К большому сожалению, в этом сезоне в Тульской области был уже не один такой случай. Буквально завтра нам предстоит оперировать одного такого ребенка.

Почему случаи участились? Урбанизация, высокие многоэтажные дома, новые окна. Москитные сетки фиксируются ненадежно, дети путают их с оконным стеклом. Иногда трагедии случаются, когда дети играют на подоконниках, это тоже нежелательно. Малыши не осознают опасности, которая их подстерегает. На окнах обязательно должны стоять блокираторы, нельзя давать детям допуск к открытому окну.

— По Вашему опыту, дети какого возраста чаще всего травмируются летом?

– По статистике, в возрасте от 7 до 11 лет. Наверное, это обусловлено интенсивным ростом детей, их любопытством, желанием узнать что-то новое.

С любым ребенком сложно работать, у каждого свои особенности. Если он маленький, порой непонятно, на что он жалуется, приходится привлекать родителей, бабушек, дедушек. Более старшие дети, 15-17 лет, поступают с более серьезными травмами, потому что у них появляются новые развлечения — велосипеды, мотоциклы.

— Как Вы находите подход к детям, какими способами их успокаиваете? Поделитесь секретами.

– Это приходит в процессе работы. Где-то нужно послушать ребенка, не хватать его сразу и выяснять, что болит. Где-то сначала поговорить на отвлеченную тему. Каждый возраст специфичен. С более старшими детьми устанавливаешь контакт, находишь общий язык. Детский врач должен быть и педагогом, и психологом.

— Вам приходится работать и со взрослыми…

– Родители разные, иногда в паническом состоянии. Чаще всего их приходится успокаивать. Порой они не совсем адекватно себя ведут. Ищем компромиссы. Случается выслушивать и негатив в свой адрес.

— Юрий Владимирович, вспомните своего первого пациента. Что это был за случай?

– Это было еще на 3-м курсе, когда я начинал работать в детском травмпункте. Поступил мальчик с резаной травмой ягодичной области. Он упал с велосипеда на стекло.

Вообще за 30-летнюю практику много чего пришлось увидеть и много с чем столкнуться. Моя задача — оказать помощь, никаких эмоций я себе позволить не могу. Я знаю, на что подписался.

Жалость тут не всегда на руку. По жизни складывается так, что причитают, жалеют те, кто с этим не работал. Со стороны легче подсказывать и комментировать. Когда сталкиваешься лицом к лицу с травмами, вспоминаешь, чему тебя учили, и думаешь, как сделать так, чтобы ребенок быстрее выздоровел.

— Может, за эти годы какая-то история Вас особенно зацепила?

– Я тогда работал в Ярославской области. Была зима. Родители вбежали в кабинет, внесли на руках ребенка полутора лет. Малыш выпал из грузовой машины. Как так случилось, не знаю. Пришлось тут же снимать с него одежду, поднимать в реанимационный зал и заниматься с ним. В итоге всё обошлось, помощь была оказана. Наутро выходим беседовать, и первый вопрос мамы был: «А где валеночки ребенка?» Она не спросила, что с ребенком, как он, а почему-то ее интересовали валенки. Я тогда опешил.

— А помните самую длительную операцию?

– Около шести часов. 12-летний ребенок поступил с повреждением стопы. Он купался в ванной, стал выбираться, облокотился на раковину, а она не была закреплена, упала и разбилась. Мальчик наступил на осколки ногой, были повреждены все сухожилия.

— Говорят, что нынешние дети не такие крепкие, как были предыдущие поколения. Так ли это?

– Если сравнивать с советским временем, тогда не было такого разнообразия развлечений, не было роликов, гироскутеров, электросамокатов и пр., игры были немножко другие. Из-за этого сейчас травмы более тяжелые. Да и кости у нынешних детей более хрупкие. Если раньше перелом у ребенка обычно срастался за 4−5 недель, то сейчас срок увеличился до двух месяцев и более.

— Дайте совет родителям, как уберечь детей от травм во время летних каникул.

– Воспринимайте детей в реальности. Не нужно думать, что с ребенком никогда ничего не случится, — произойти что угодно может с каждым. Родители знают манеру поведения своего ребенка, его возможности. Нужно трезво подходить к ситуации — и в быту, и на улице. Безусловно, ребенка от всего не убережешь и травма, к сожалению, бесследно не пройдет. Но минимизировать или уменьшить число травм — в состоянии взрослых. Всё зависит от них!

справка

Куда обращаться с детскими травмами

При ушибе, переломе конечностей, если травма легкая: в ближайшую центральную районную больницу. Если требуется госпитализация, в травмпункт Тульской детской областной клинической больницы (Тула, ул. Бондаренко, 39, круглосуточно).

При ушибе или травме головы: если живете в Туле, обращайтесь в травмпункт на ул. Бондаренко, 39. Если в области, то при легкой травме — в центральную районную больницу; если нужна госпитализация — в травмпункт в Туле на ул. Бондаренко, 39 (круглосуточно).

При переломе или травме носа: если живете в Туле, в детское приемное больницы им. Ваныкина (Тула, ул. Мира, 11, круглосуточно); если в области — в будни до 15.00 — травмпункт в Туле на ул. Бондаренко, 39; в остальное время — детское приемное отделение больницы им. Ваныкина (Тула, ул. Мира, 11).