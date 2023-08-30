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Мегавечеринка 90-х

Мегавечеринка 90-х

15 сентября в Concert Hall состоится Мегавечеринка 90-х.

Совершенно новый формат ночной жизни Тулы. Ведущий, выступление диджеев, фотозона и профессиональный фотограф, игровая зона «Денди» и концерт Андрея Алексина. 8 часов любимой музыки и танцев.

В программе:

  • 20.00-22.00 DJ ANTONIO;
  • 22.00-00.00 Андрей Алексин;
  • 00.00-04.00 DJ STAS;
  • c 00.00 Вход FREE.

Бесплатные напитки девушкам с 20.00 до 21.00.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
15 сентября 2023, пятница
20:00
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