Мегавечеринка 90-х
15 сентября в Concert Hall состоится Мегавечеринка 90-х.
Совершенно новый формат ночной жизни Тулы. Ведущий, выступление диджеев, фотозона и профессиональный фотограф, игровая зона «Денди» и концерт Андрея Алексина. 8 часов любимой музыки и танцев.
В программе:
- 20.00-22.00 DJ ANTONIO;
- 22.00-00.00 Андрей Алексин;
- 00.00-04.00 DJ STAS;
- c 00.00 Вход FREE.
Бесплатные напитки девушкам с 20.00 до 21.00.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
15 сентября 2023, пятница
20:00
1 - 20 сентября
19 августа - 20 сентября
21 - 27 сентября
20 апреля - 20 сентября
7 - 15 сентября
18 сентября, понедельник 00:00