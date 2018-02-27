Тристан и Изольда (Белорусский музыкальный театр)

История о Тристане и Изольде восходит к старинной кельтской легенде из знаменитого цикла сказаний о короле Артуре. Легенда рассказывает о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля — прекрасной Изольды.



Этот сюжет на протяжении веков служил вдохновением для поэтов и музыкантов. На этот раз заслуженный деятель искусств Николай Андросов создал свою вариацию знаменитого произведения в форме мюзикла.



Верность и коварство, роковая случайность, приведшая к трагическому финалу, неразрешимый конфликт между чувством и долгом — все это заставляет сердца биться так, будто мы слышим эту печальную историю впервые…