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Тристан и Изольда (Белорусский музыкальный театр)

Тристан и Изольда (Белорусский музыкальный театр)

История о Тристане и Изольде восходит к старинной кельтской легенде из знаменитого цикла сказаний о короле Артуре. Легенда рассказывает о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля — прекрасной Изольды.

Этот сюжет на протяжении веков служил вдохновением для поэтов и музыкантов. На этот раз заслуженный деятель искусств Николай Андросов создал свою вариацию знаменитого произведения в форме мюзикла.

Верность и коварство, роковая случайность, приведшая к трагическому финалу, неразрешимый конфликт между чувством и долгом — все это заставляет сердца биться так, будто мы слышим эту печальную историю впервые…

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
15 марта 2018, четверг
18:30
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16 марта 2018, пятница
18:30
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