Тристан и Изольда (Белорусский музыкальный театр)
История о Тристане и Изольде восходит к старинной кельтской легенде из знаменитого цикла сказаний о короле Артуре. Легенда рассказывает о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля — прекрасной Изольды.
Этот сюжет на протяжении веков служил вдохновением для поэтов и музыкантов. На этот раз заслуженный деятель искусств Николай Андросов создал свою вариацию знаменитого произведения в форме мюзикла.
Верность и коварство, роковая случайность, приведшая к трагическому финалу, неразрешимый конфликт между чувством и долгом — все это заставляет сердца биться так, будто мы слышим эту печальную историю впервые…
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
15 марта 2018, четверг
18:30
16 марта 2018, пятница
18:30