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Стулья

Стулья

13 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стулья» - лирическую драму по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы

Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении.
 
«Стулья» - история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.
 
Продолжительность: 1ч. 40 мин. Без антракта.
Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.
 
Стоимость: от 250 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 мая 2021, четверг
19:00
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