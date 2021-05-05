Стулья
13 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стулья» - лирическую драму по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы
Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении.
«Стулья» - история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.
Продолжительность: 1ч. 40 мин. Без антракта.
Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость: от 250 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 мая 2021, четверг
19:00
23 - 30 мая
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽