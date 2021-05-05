13 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стулья» - лирическую драму по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы

Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении.

«Стулья» - история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь.

Продолжительность: 1ч. 40 мин. Без антракта.

Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.